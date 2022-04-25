ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва

Задержаны шесть человек. При обыске у них нашли целый арсенал оружия и украинские паспорта.
Как сообщает ТАСС с ссылкой на источники в ФСБ:
«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева».
Во время обыска у них нашли самодельную бомбу, коктейли Молотова, пистолеты, ружья и гранаты. Как вишенка на торте - украинские паспорта, правда, поддельные. Эта “бригада” планировала взорвать машину Соловьёва и скрыться за рубежом.
Теперь уже никуда не скроются и будут отвечать по всей строгости.
Сам Соловьёв прокомментировал это так:
«Слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения... Я узнал обо всем вместе со всеми из выпуска новостей. Не удивлен. Значит, мы хорошо работаем после того, как ряд угроз был озвучен публично. Далее компетентные люди взяли эту информацию в сферу своего внимания и занимаются ей».
Ещё он добавил, что благодарен сотрудникам ФСБ за то, что “сегодня горе не пришло в его семью”. Слежки за собой он не замечал, никакого дискомфорта не испытывал. Но при этом постоянно получал угрозы в свой адрес.
Источник:
АНТИФИШКИ
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уровень вранья все ниже
Хотя, может и Зевс подсуетился, он любит с Вишну на спор всякие интересности делать.
Но если еврейский Яхве в это дело влез - всё пропало! Отбитый отморозок, мочит первенцев как мух, я бы ему палец в рот не положил...
Короче, ом мани падме хум! Ну, там аллаху, конечно акбар и далее по списку.
В 1956 правда большую часть уже расстрелянных или умерших в лагерях реабилитировали т.к. не было состава преступления.
"ФСБ предотвратило убийство журналиста Владимира Соловьёва."
ФСБ предотвращает убийство. (Обычно - организовывают.)
Пропагандона назвали "журналистом".