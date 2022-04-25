ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва

Во время обыска у них нашли самодельную бомбу, коктейли Молотова, пистолеты, ружья и гранаты. Как вишенка на торте - украинские паспорта, правда, поддельные. Эта “бригада” планировала взорвать машину Соловьёва и скрыться за рубежом.

Теперь уже никуда не скроются и будут отвечать по всей строгости.

Сам Соловьёв прокомментировал это так: