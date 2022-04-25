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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5748 постов • 723 подписчика подписаться
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ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва

ФСБ предотвратила убийство журналиста Владимира Соловьёва

Автор:
25 апреля 2022 17:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Соловьев   Угрозы   покушение   силовики   убийство   фсб   
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Задержаны шесть человек. При обыске у них нашли целый арсенал оружия и украинские паспорта.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на источники в ФСБ:

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева».

Во время обыска у них нашли самодельную бомбу, коктейли Молотова, пистолеты, ружья и гранаты. Как вишенка на торте - украинские паспорта, правда, поддельные. Эта “бригада” планировала взорвать машину Соловьёва и скрыться за рубежом.

Теперь уже никуда не скроются и будут отвечать по всей строгости.

Сам Соловьёв прокомментировал это так:

«Слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения... Я узнал обо всем вместе со всеми из выпуска новостей. Не удивлен. Значит, мы хорошо работаем после того, как ряд угроз был озвучен публично. Далее компетентные люди взяли эту информацию в сферу своего внимания и занимаются ей».

Ещё он добавил, что благодарен сотрудникам ФСБ за то, что “сегодня горе не пришло в его семью”. Слежки за собой он не замечал, никакого дискомфорта не испытывал. Но при этом постоянно получал угрозы в свой адрес.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Соловьев   Угрозы   покушение   силовики   убийство   фсб   
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69  комментариев
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3k
Frank Borman Час назад
Ну вот зачем сорвали то? Россия могла бы избавиться от одной из своих напастей - Вечернего М@дозвона.
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4k
mtonaka 3 минуты назад
Куда катится этот мир? Раньше за враньё отрезали язык, а нынче готовы на убийство...
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192
Nik Nik 4 минуты назад
Нету толковых сценаристов. Одни дилетанты.....))
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1k
Евгения Ефимова 14 минут назад
Вам может нравиться Соловьев, может не нравиться, но никто, ни одна падла в мире не имеет права покушаться на убийство наших людей. Правильно их взяли.
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0
Julia Евгения Ефимова 6 минут назад
А какого хрена вы покушаетесь на наш народ, кто вам дал такое право?
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40
Andrew Belaks 19 минут назад
Теперь понятно какая у него аудитория, нормальные люди такое гомно не смотрят)
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398
TNs 19 минут назад
Помет решил рейтинги поднять?
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815
Oleg Biggpike 19 минут назад
интересно, в эту хрень кто-нить поверит?
уровень вранья все ниже
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998
сергей ремизов 20 минут назад
Кому хоть понадобилось убивать это го..ще? Он даже не журналист, обыкновенный пропогандон.
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24k
Slawa49 21 минуту назад
заказчик убийства Соловьев Владимир Рудольфович, а то популярность падает))))))
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1k
Трям Полчаса назад
Такой шанс просрали...
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27k
lem02 Полчаса назад
Соловьев - журналист?! Не знал...
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20k
Dobrovit Полчаса назад
На Фиделя Кастро было более 600 покушений – и ни одно не сработало. Если Бог тебя хранит, то Дьявол бессилен. Иногда он хранит и таких отморозков как Адольф Гитлер, который пережил около 40 посягательств на жизнь. Видимо, Всевышнему интересно досмотреть закрученный им сериал до конца, поэтому он не хочет преждевременного ухода актёров...
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−17
P K 37 минут назад
Там ещё про наркоту вроде было, значит еще и отпраздновать планировали, ага.
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516
vmsoroka 38 минут назад
зря, нужно было задерживать после успешно выполненого заказа - всем было бы лучше.
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−2
Simon (Senya) Bricklin-Бриклин 41 минуту назад
При Сталине в 1937 году тоже раскрывали « заговоры» а потом сажали и расстреливали.
В 1956 правда большую часть уже расстрелянных или умерших в лагерях реабилитировали т.к. не было состава преступления.
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313
super.kkk-2016 Simon (Senya) Bricklin-Бриклин 23 минуты назад
Помешьше солженицына читай. За все время правления Сталина сидело столькоже, сколько за один год при рузвельте. И расстреляли в тот год немного даже больше, чем за все время"чисток" у нас.
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9
Friedman 44 минуты назад
Жаль...
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9k
Izrin Maria 45 минут назад
В этом сообщении прекрасно всё!
"ФСБ предотвратило убийство журналиста Владимира Соловьёва."
ФСБ предотвращает убийство. (Обычно - организовывают.)
Пропагандона назвали "журналистом".
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−21
Вырезано цензурой 46 минут назад
Где-то на западе Украины грустит визитка Яроша.
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3
VoobsheVsePutem 48 минут назад
Придет время Он и он сами уйдут, никто еще не задержался. Только время ухода не известно.
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1k
Алексей Попов 49 минут назад
самодельную бомбу, коктейли Молотова, пистолеты, ружья и гранаты.... а добивать собирались тапками.... Ждем когда получит очередной орден... А вааще даже не смешно....
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2k
cfhfwby 49 минут назад
Повод для повышения зрЯплаты, надо же компенсировать домик на Западе....
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