Русский финн, который построил Городок чекистов в Свердловске: удивительная история Ивана Антонова

В Петрограде не получилось остаться: столица была потрясена революцией, и поэтому найти какую-нибудь работу было трудно. В итоге он решил уехать назад в Выборг, где нашел работу преподавателя рисунка и черчения. Там же он женился на Евгении Бердяевой, которая приходилась родственницей известному русскому философу Николаю Бердяеву.

При этом, даже живя в независимой Финляндии, Антонов активно общался с его знакомыми архитекторами. Однажды, в 1926 году, его знакомый Иван Фомин приглашает его поработать в только что открывшемся филиале Ленинградского института по проектирования металлозаводов в Свердловске. Иван Фомин, на секундочку, это академик архитектуры и один из основателей советского монументального классицизма.

Уже в 1926 году Антонов прибывает на Урал и начинает работать. А через год за ним перебирается и Евгения.

И первое время там архитектор проектирует исключительно индустриальные здания. Среди них были ранние проекты правления, проходной школы фабрично-заводского ученичества Уралмаша, цеха заводов Магнитогорска и много чего еще.

Конечно, Антонов работал не один. С ним на Урал приехали еще несколько архитекторов из Ленинграда. Антонов же руководил ими как архитектор-художник. То есть по сути своей, он был дизайнером. А вот все его коллеги были архитекторами-строителями и инженерами.