Русский финн, который построил Городок чекистов в Свердловске: удивительная история Ивана Антонова

В 1887 году в финском тогда еще городе Выборге родился мальчик по имени Йоханнес Антонов. Тогда он еще не знал, что в будущем его ждет удивительная судьба. Как минимум потому, что он станет главным зодчим уральских строек ОГПУ.
Йоханнес Антонов (позже взял имя Иван) появился на свет относительно недалеко от Санкт-Петербурга в семье русских предпринимателей. После окончания Выборгского реального лицея он отправился покорять столицу, Петербург, где поступил в императорскую академию художеств. Там он учился на архитектурном отделении.
Когда грянула революция, Иван был уже взрослым состоявшимся мужчиной. В 1917 году Финляндия провозглашает полную независимость от Советской России. В это же время Антонов защищает диплом – проект здания военно-исторического музея.
В Петрограде не получилось остаться: столица была потрясена революцией, и поэтому найти какую-нибудь работу было трудно. В итоге он решил уехать назад в Выборг, где нашел работу преподавателя рисунка и черчения. Там же он женился на Евгении Бердяевой, которая приходилась родственницей известному русскому философу Николаю Бердяеву.
При этом, даже живя в независимой Финляндии, Антонов активно общался с его знакомыми архитекторами. Однажды, в 1926 году, его знакомый Иван Фомин приглашает его поработать в только что открывшемся филиале Ленинградского института по проектирования металлозаводов в Свердловске. Иван Фомин, на секундочку, это академик архитектуры и один из основателей советского монументального классицизма.
Уже в 1926 году Антонов прибывает на Урал и начинает работать. А через год за ним перебирается и Евгения.
И первое время там архитектор проектирует исключительно индустриальные здания. Среди них были ранние проекты правления, проходной школы фабрично-заводского ученичества Уралмаша, цеха заводов Магнитогорска и много чего еще.
Конечно, Антонов работал не один. С ним на Урал приехали еще несколько архитекторов из Ленинграда. Антонов же руководил ими как архитектор-художник. То есть по сути своей, он был дизайнером. А вот все его коллеги были архитекторами-строителями и инженерами.
Среди его проектов были и гражданские здания. Так, в конце 1920-х он разрабатывает Клуб пищевиков, который впоследствии, во время Великой Отечественной войны, станет временным пристанищем для ценностей из Эрмитажа. А после войны его украсили в духе сталинской неоклассики. Однако фасады, смотрящие во двор, все еще стоят в оригинальном виде.
В мае 1928 года Антонов переходит на работу в ОГПУ (позднее – НКВД). Тогда на Урале органом руководил Герман Матсон, с которым у Антонова были приятельские отношения, и потому архитектор смог в полной мере реализовать себя.
В итоге Антонову доверили проектирование целых двух жилых комбинатов ОГПУ -- №1 и №2. Сейчас это Второй дом советов и Городок чекистов.
Первый жилой комбинат стал первым и последним домом в стиле своеобразного симбиоза уральского авангарда и северного модерна. То есть Антонов совместил стиль Петербурга (а еще Норвегии, Швеции и Финляндии) с уральской душой.
К сожалению, до наших дней не дошла оригинальная окраска дома. Основная часть здания изначально была окрашена серой штукатуркой, детали эркеров и лестничные выступы окрасили в черный цвет, а под балконами и карнизами пространства оставались оранжевого цвета.
По сути своей, это был первый небоскреб на Урале: башня в целых 12 этажей! Но тогда не все оценили такое новшество. Другие архитекторы считали, что башня может просто не выдержать нагрузки, и даже шли к начальству со своими опасениями. Однако математические расчеты подтвердили, что башня выстоит.
Это был этакий аналог московского Дома на набережной: его заселили представители политической элиты, да и сам Антонов получил квартиру в этом доме. С женой они жили там около двух лет.
Впоследствии две трети жильцов уедут в места не столь отдаленные. Сейчас дом выглядит все так же величественно.
Жилой комбинат №2, в свою очередь, построили к 1936 году. Это, можно сказать, был целый жилой комплекс в едином стиле, что было редкостью для того времени. Тут были и жилые дома, и общежитие, и даже больницы, школы, детский сад и ясли, санчасть. Тут же построили клуб, который затем стал Дворцом культуры им. Дзержинского. Там были библиотека, кинотеатр, творческие кружки.
Оба комбината проектировались без кухонь. Почему? А потому, что одной из целей было как раз максимально разгрузить домашнее хозяйство. То есть жильцы должны были питаться в столовой или вовсе заказывать еду на дом.
Столовая, к слову, тут тоже была. Как и прачечная и котельная.
К сожалению, в дальнейшем Антонов уехал из страны. В 1931 году Германа Матсона перевели в Белоруссию, а на его место пришел Григорий Рапопорт.
И если Матсон относился к Антонову с доверием, то Рапопорт с подозрением относился к финскому гражданину. Однажды на совещании он и вовсе сказал, просматривая личное дело Антонова: «Как на таком высоком месте может работать финский шпион?»
Уже спустя два года, в 1933 году, Антонову не стали продлевать вид на жительство. Поэтому он всерьез начал опасаться репрессий, и в итоге вместе с женой они уехали в Ленинград. А уже оттуда – в Выборг, домой.
В Финляндии тоже все складывалось не так просто: семейная пара, приехавшая из Советского Союза, выглядела подозрительно. Поэтому их начали подозревать в шпионаже в пользу СССР.
Ивану Павловичу пришлось даже изменить имя на Юхани. Чуть позже он встретил своего старого знакомого по Выборгскому лицею, Ялмари Ланкинена, который устроил советского архитектора к себе в бюро. Всю оставшуюся жизнь художник так и проработал как рядовой проектировщик.
Начиная с 1930-х годов архитектурный почерк бюро Ланкинена изменился: на смену более традиционному стилю пришел строгий функционализм. И это явно совпадает с приходом Антонова. За время его работы в Выборге была построена церковь при кладбище в Таммисуо, приют Ита Тоукола (оба не сохранились) и грузовой терминал (сейчас заброшен). Одноэтажные жилые дома для врачей в больничном комплексе в финском городе Иматра — один из самых крупных реализованных в 1930-е годы проектов бюро — напоминают жилые корпуса Городка чекистов (стоят под углом и имеют односкатную крышу).
В 1944 году, когда Выборг окончательно вошел в состав СССР, бюро Ланкинена перебралось в финский город Лахти. В 1947 году там был построен кооперативный дом, в котором поселились архитекторы — подчиненные Ланкинена, в том числе семья Ивана Антонова.
Последней работой Антонова был интерьер в Доме рабочих в Лахти, созданный в 1965 году. Через два года, в возрасте 80 лет, архитектор умер. Антонов часто говорил в кругу семьи, что свои лучшие здания построил именно на Урале. Он похоронен в Финляндии.
Источник:
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А Финляндия тогда часом не в России была?