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Отличие золотого кота от рыжего

Отличие золотого кота от рыжего

Автор:
22 апреля 2022 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: животные   интересное   котики   кошки   разведение   факты   
299
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Оказывается, есть принципиальное различие между этими двумя окрасами.

Источник:

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Метки: животные   интересное   котики   кошки   разведение   факты   
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