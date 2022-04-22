Отличие золотого кота от рыжего

299
4
Оказывается, есть принципиальное различие между этими двумя окрасами.
Технически, рыжий кот - красный. Так называется окрас шерсти созданный при помощи пигмента феомеланина. Это один из основных пигментов, который формирует все окрасы. А второй пигмент, эумеланин, формирует окрас чёрный.
Все кошачьи окрасы формируют эти два пигмента и их разновидности.
Все кошачьи окрасы формируют эти два пигмента и их разновидности.
Классический рыжий кот всегда будет с рисунком - сильнее или слабее, но рисунок точно будет. С "рыжим" пигментом близко связан ген Агути, его еще называют геном рисунчатого окраса. У рыжего котика розовый нос и подушечки на лапках.
Золотой кот (его ещё называют золотая шиншилла) появился позже, его вывели заводчики. Золотой - это практически всегда чёрный кот, но генетически осветлённый специальным геном. Основание шерсти высветлено до персикового оттенка, а само "золото" бывает разной степени интенсивности - от нежного, приглушенного, до кирпично-ржавого.
А вот на концах шерстинок, в обводке глаз, носика, в подушечках лап сохраняется чёрный окрас.
А вот на концах шерстинок, в обводке глаз, носика, в подушечках лап сохраняется чёрный окрас.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Голые и страшные
- Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи
- Крылатые коты
- Семь кошачьих "почему?", ответы на которые вас удивят
- Юрий Куклачёв рассказал, какую опасность несёт коронавирус кошкам
Метки: животные интересное котики кошки разведение факты
14
Понравилось14
Новости партнёров