Отличие золотого кота от рыжего

Золотой кот (его ещё называют золотая шиншилла) появился позже, его вывели заводчики. Золотой - это практически всегда чёрный кот, но генетически осветлённый специальным геном. Основание шерсти высветлено до персикового оттенка, а само "золото" бывает разной степени интенсивности - от нежного, приглушенного, до кирпично-ржавого.

А вот на концах шерстинок, в обводке глаз, носика, в подушечках лап сохраняется чёрный окрас.