Росомаха - безжалостная и красивая

Росомахи очень жадны до своей территории и могут защищать её от животных, которые в разы больше их сильнее. Они используют свой арсенал из зубов и когтей, чтобы защитить своё пространство. А вообще они очень адаптивны: могут питаться как животными, так и растениями, что позволяет им выживать в очень непростых условиях.

Они даже спать могут в любом положении, даже стоя. Что позволяет им быстро просыпаться, чтобы отреагировать на угрозу. Ребята всегда чуть на измене, проще говоря.

Росомахи не только быстро бегают, но ещё и могут плавать на большие расстояния и на глубине до 15 метров. Могут пересекать озёра и реки и вот так спасаться от хищников.



