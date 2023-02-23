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Росомаха - безжалостная и красивая

Росомаха - безжалостная и красивая

Автор:
23 февраля 2023 17:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавное   звери   интересное   росомаха   факты   
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Глубоко в северных лесах, где зима длится больше полугода, живут небольшие зверьки - росомахи. Они водятся в густых лесах, где полно белого снега и росомахи - настоящие мастера выживания.

У них крепкие лапы и сильные зубы, способные прокусить мясо и кости, несмотря даже на лютый мороз. Ещё они могут выкапывать глубокие ямы, в поисках карликовых кроликов и мышей. Они терпеливо и настойчиво охотятся, копают ямы и преследуют своих жертв даже на большие расстояния.


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При этом, это одни из наименее изученных зверей в мире. Их популяция достаточно низка, и они очень осторожны, что затрудняет изучение поведения.

Росомахи очень сильные животными. Они могут переносить тяжелые предметы, к примеру мусорные баки, на значительные расстояния, и могут легко поднять объекты, весом в 2-3 раза больше, чем они сами.


У этих зверьков очень толстая шкура, которая помогает им выживать в суровых условиях. Шкурка защищает от морозов и охотничьих ружей и предотвращает проникновение снега в их теплые и уютные норы. Росомахи - очень быстрые, они могут развивать скорость до 48 км/ч, поэтому если уж они находят жертву, то спастись той будет крайне трудно.


Росомахи очень жадны до своей территории и могут защищать её от животных, которые в разы больше их сильнее. Они используют свой арсенал из зубов и когтей, чтобы защитить своё пространство. А вообще они очень адаптивны: могут питаться как животными, так и растениями, что позволяет им выживать в очень непростых условиях.

Они даже спать могут в любом положении, даже стоя. Что позволяет им быстро просыпаться, чтобы отреагировать на угрозу. Ребята всегда чуть на измене, проще говоря.

Росомахи не только быстро бегают, но ещё и могут плавать на большие расстояния и на глубине до 15 метров. Могут пересекать озёра и реки и вот так спасаться от хищников.


По отношению к человеку росомахи не очень склонны к территориальной агрессии, но если им покажется, что человек представляет угрозу для её жизни или зашёл на её территорию - нападут не раздумывая. Но перед тем как уже прямо совсем напасть, они могут показать, что им не по нраву гости - повернуться к человеку задом и плеваться на него. И смешно, и обидно.


Эти животные обычно одиноки и пересекаются с себе подобными, только чтобы размножиться. Забавно, что росомахи очень любят петь в этот период и слышно их вокал на довольно-таки большом расстоянии. У самок рождается от одного до трёх детёнышей, которые очень быстро развиваются и к году могут полностью сепарироваться от матери.


Росомахи очень любят играть в прятки! Они могут прятаться за снежными кучами или деревьями и затем выскакивать наугад, чтобы напугать своих товарищей по лесу. Их игры смотрятся довольно смешно и забавно.


В ряде регионов мира росомахи под угрозой вымирания, потому что на них охотятся и разрушают их естественную среду обитания. В России и Канаде росомахи охраняются законом и находятся в списке уязвимых видов. Но благодаря усилиям организаций по охране природы, росомахи продолжают жить в наши дни.

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Метки: животные   забавное   звери   интересное   росомаха   факты   
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Андрей Крылов 8 минут назад
"Росомаха - безжалостная и красивая". К тому де ещё и дико вонючая, чуть лучше скунса. елси тут сравнение вообшще подходит. Совершенно безбашенный зверь. Родственнинк африканского "медоеда". Не знаю точно генетически ли (лень гуглить тему) но по поведению да. Совершенно отмороженная скотинко. Хотя... Бывали дивные случаи не то, чтоб приручеия о дружбы с человеком. Ни кому не посоветую даже пытаться дружить. :)
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