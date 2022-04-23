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Десять интересных фактов о монетах

Десять интересных фактов о монетах

Автор:
23 апреля 2022 18:56
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   деньги   древность   интересное   история   монеты   факты   
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С появлением банковских карт и онлайн-банкинга купюры и монеты стали стремительно выходить из обихода. Сейчас их практически не используют.
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Источник:

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Метки: Жизнь   деньги   древность   интересное   история   монеты   факты   
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3  комментария
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Slesarkip Час назад
"Кстати, слово "копейка" появилось после того при Иване Грозном наложили чеканку медной мелочи, где был изображён царь с копьём на руке".
По моему, не царь, а Георгий Победоносец. Тот, который "Держит в руце копие, тычет змея в жопие"
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au3 Час назад
"Их не перемещали в виду веса и размера, но они все равно использовались как платёжное средство. Когда камень менял хозяина, на нем просто выбивали имя нового владельца."

Так вот когда уже изобрели блокчейн ...
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