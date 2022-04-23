Десять интересных фактов о монетах

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С появлением банковских карт и онлайн-банкинга купюры и монеты стали стремительно выходить из обихода. Сейчас их практически не используют.
Однако у монет очень долгая и увлекательная история, забывать которую было бы неуважительно - как-никак часть всемирной истории.
Факт первый
Прообраз монет появился в Китае около 3200 лет назад. Археологи затрудняются их расценивать как полноценный дензнак, потому что китайские монеты использовались только в определённом регионе и в обиходе не так широко использовались. По форме они также были самыми разными - некоторые найденные экземпляры были даже в форме мотыги.
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Факт второй
Самые древние монеты были отчеканены около 685 года до нашей эры в Лидии (государство, которое располагается на территории современной Турции). Делали их из электрума - природного сплава двух металлов, золота и серебра. Через несколько десятков лет монеты стали чеканить в Древней Греции. Вероятнее всего их изобрели не зависимо от лидийцев.
Факт третий
Традиция наносить на монеты засечки на боковинках (гурт) зародилась очень давно, а вот Исаак Ньютон внедрил эту традицию в широкое употребление. Многие монеты в те времена изготавливались из драгоценных металлов и мошенники незаметно обрезали их по краям, собирая просто горы обрезков. А после того, как стали делать насечки такое воровство быстро прекратилось, ведь обрезанное изделие было очень легко отличить от целого.
Факт четвёртый
Номинал некоторых монет ниже, чем затраты на их производство. Как раз поэтому в России в недавнем прошлом отказались от производства монет номиналом в 1 и 5 копеек. Кстати, слово "копейка" появилось после того при Иване Грозном наложили чеканку медной мелочи, где был изображён царь с копьём на руке.
Факт пятый
Некоторые монеты изготавливались не из металлов. На Аляске, например, в XIX веке они были из тюленьей кожи, а производила их американско-российская компания. В Микронезии монеты были и вовсе из камней, причём вес одной мог достигать нескольких тонн. Их не перемещали в виду веса и размера, но они все равно использовались как платёжное средство. Когда камень менял хозяина, на нем просто выбивали имя нового владельца. В Таиланде в XVIII чеканили монеты-шарики, на которые наносились имена королевской семьи.
Факт шестой
Сама тяжёлая современная монета была изготовлена в Австралии в 2011 году, она была номиналом 1 млн австралийских долларов. Она изготовлена из золота и весит 1012 кг. Её реальная стоимость сейчас оценивается в 55 млн долларов.
Факт седьмой
В городах Древней Греции существовала серебряная монета, которую называли обол. Её вес составлял 0,7 грамма. В Спарте оболы делали из железных прутов и они были настолько же тяжелее монеток, насколько железо дешевле серебра. У этого было сразу несколько целей - снижение воровства, пресекание взяточничества и желание отбить у и без того суровых спартанцев стремление к накоплению богатства.
Факт восьмой
Все страны уже очень давно отказались от чеканки монет из драгметаллов (исключая коллекционные экземпляры). Советский червонец, который чеканили с 1932 года по 1982 год, был последней мировой золотой монетой. Сейчас он стоит в разы дороже, чем просто золотой слиток той же массы и пробы.
Факт девятый
У монет есть особенный запах, многие думают, что именно так пахнет металл. Но это не так - металл не имеет запаха, а "монетный" запах обусловлен взаимодействием с органическими веществами, в том числе с человеческим потом. А вот новые монетки, к которым ещё никто не прикасался (или же если их тщательно продезинфицировать) ничем и не пахнут.
Факт десятый
В разных странах мира, в прошлом, монеты не приравнивались одна к другой (например 1 рубль - 100 копеек), как сейчас. Эта практика сложилась из того, что ценность монеты, изготовленной из драгметалла или из меди, напрямую зависела от её веса. Россия стала первой в мире страной, которая приравняла определённое число одних денежных единиц (100 копеек) к другой (1 рубль).
Это случилось в 1704 году.
Это случилось в 1704 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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