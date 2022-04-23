Десять интересных фактов о монетах

Некоторые монеты изготавливались не из металлов. На Аляске, например, в XIX веке они были из тюленьей кожи, а производила их американско-российская компания. В Микронезии монеты были и вовсе из камней, причём вес одной мог достигать нескольких тонн. Их не перемещали в виду веса и размера, но они все равно использовались как платёжное средство. Когда камень менял хозяина, на нем просто выбивали имя нового владельца. В Таиланде в XVIII чеканили монеты-шарики, на которые наносились имена королевской семьи.