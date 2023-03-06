Немножко про ехидн

Один из интересных фактов об ехиднах заключается в их уникальной способности защищаться от хищников. Когда они чувствуют опасность, они немедленно закатываются в комок, так что их острые иглы становятся направленными во все стороны. Это дает им возможность защитить себя от любого хищника, который может попытаться напасть на них.

Кроме того, ехидны - это настоящие монстры мира насекомых. Они могут съесть до 20000 муравьев за один раз и их аппетит поражает.



