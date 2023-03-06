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Немножко про ехидн

Немножко про ехидн

Автор:
06 марта 2023 19:10
Сообщество : Животные
Метки: ехидна   животные   забавное   интересное   смешное   факты   флора   
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Ехидны - это удивительные животные, которые могут вызвать удивление у каждого, кто встречает их в дикой природе. Их внешний вид может показаться странным и даже немного пугающим, но за этим стоит нечто невероятное!

Это семейство делится на три рода: вымерший сегодня род доисторических ехидн, проехидны и ехидны настоящие. Они, между прочим, самые древние млекопитающие на Земле - их семейство сформировалось примерно 180 млн лет назад, в конце юрского периода. Это древнейший класс млекопитающих, первозвери.


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Один из интересных фактов об ехиднах заключается в их уникальной способности защищаться от хищников. Когда они чувствуют опасность, они немедленно закатываются в комок, так что их острые иглы становятся направленными во все стороны. Это дает им возможность защитить себя от любого хищника, который может попытаться напасть на них.

Кроме того, ехидны - это настоящие монстры мира насекомых. Они могут съесть до 20000 муравьев за один раз и их аппетит поражает.


Ехидны умеют плавать и на удивление быстро бегать. Кроме того, они одни из немногих млекопитающих, которые могут полностью замораживать свой метаболизм, что дает им возможность выживать в трудных условиях. Кстати, несмотря на свои небольшие размеры, ехидны могут жить очень долго - некоторые даже отмечают полувековой юбилей. И отлично могут размножаться в неволе.


Эти зверьки обожают греться на солнце. Они могут лежать на скалах и камнях в течение нескольких часов, наслаждаясь теплом. Интересно, что они даже могут потерять до 40% своего веса во время таких солнечных ванн!


Кроме того, у ехидн есть необычный язык. Он длинный и липкий, и они используют его для того, чтобы ловить муравьев и других насекомых. Но это еще не всё - они также могут открывать рот настолько широко, что иногда кажется, будто они готовятся съесть что-то совсем уж невероятных размеров.


Но самое забавное в ехиднах - это их поведение во время размножения. Когда пара ехидн встречается, они начинают играть в "шахматы". Один ехидна катает другого на своих иглах, пока они не закатываются в круг. Затем они начинают увеличивать расстояние между собой, пока не откатятся каждый в свой угол. Это может продолжаться несколько часов!


После такого веселья самка ехидны откладывает яйцо. Одно. У него нет твёрдой скорлупы, поэтому самка ехидны перекладывает его в сумку, где через десять дней вылупляется детёныш. Он, кормясь материнским молоком, проводит в сумке полтора-два месяца. Причём ехидна настолько странная, что у неё нет сосков и детёныш просто слизывает молоко с шерсти, когда оно выделяется из молочных желез на коже. После двух месяцев мать выкапывает своему ребёнку норку, где он находится до семи месяцев, а ехидна пару раз в неделю забегает проведать детёныша и покормить его. Потом он уже готов к самостоятельной жизни.


В общем, если вам когда-нибудь повезёт встретить ехидну в дикой природе, то знайте - под смешным и нелепым видом скрывается настоящий зверь-долгожитель, который способен защититься практически от любой опасности и слопать целую орду насекомых.

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Метки: ехидна   животные   забавное   интересное   смешное   факты   флора   
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NIS Полчаса назад
Захотел съехидничать , но передумал
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7k
vitenok 18 минут назад
А ещё у них клоака. Это когда какают, писяют, трахаются и рожают в одно отверстие. Как ящерицы. И интеллект такой же. Какой то натуралист описывал, что в доме держать их тяжело, тупые до невозможности, и фекалии очень вонючие. Если бы Австралия не была отделена от континентов океаном, то животные, занимающие те же ниши, их бы достаточно быстро вытеснили.
И что то не очень верится про 180 миллионов лет, есть животные, которые древние, сохранились с тех эр, их по пальцам пересчитать можно, и вроде ехидна там не упоминается.
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ron 47 минут назад
Спасибо, отличная статья!
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