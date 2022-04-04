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Самые нелепые дуэли в истории

Самые нелепые дуэли в истории (8 фото)

Автор:
04 апреля 2022 18:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: драка   дуэль   забавное   интересное   история   мужчины   факты   
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Они случились в разные эпохи, но объединяет их очень странный способ проведения: сосисочные поединки, перестрелка на воздушных шарах...
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Источник:

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Метки: драка   дуэль   забавное   интересное   история   мужчины   факты   
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2  комментария
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Corvus Corax Час назад
"когда де Монморанси-Бутвилль и его секундант были пойманы, то их, несмотря на звание и заступничество множества дворян, лишили головы"

Как раз звание учтено. Иначе - повесили бы.
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