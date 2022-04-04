Самые нелепые дуэли в истории

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Они случились в разные эпохи, но объединяет их очень странный способ проведения: сосисочные поединки, перестрелка на воздушных шарах...
Над поэтом Гумилёвым с его калошами издевались, а Бисмарка хотели убить с помощью сосиски. Странные люди творили странные дела, а нам остаётся лишь читать и поражаться их оригинальности.
Смертельный бильярд
XIX век, Франция. В коммуне Мезонфор 4 сентября 1843 года двое мужчин Ленфан и Мелфан во время игры в одном из баров поссорились и решили разбираться благородно, на дуэли.
Их оружием стали бильярдные шары, которые они, по договорённости, должны были кидать друг в друга в ближайшем палисаднике.
По жребию первым бросал Мелфан. Он взял в руки красный шар и пообещал убить противника с первого же броска. Мужик сказал - мужик сделал: шар угодил точно в лоб Ленфану, пробив ему череп. Погибший отправился на кладбище, а Мелфан - на нары за непредумышленное убийство.
Их оружием стали бильярдные шары, которые они, по договорённости, должны были кидать друг в друга в ближайшем палисаднике.
По жребию первым бросал Мелфан. Он взял в руки красный шар и пообещал убить противника с первого же броска. Мужик сказал - мужик сделал: шар угодил точно в лоб Ленфану, пробив ему череп. Погибший отправился на кладбище, а Мелфан - на нары за непредумышленное убийство.
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Довыпендривался
Это случилось во Франции, в XVII веке, когда король Людовик XIII вместе кардиналом Ришелье запретили дуэли. Те, кто рискнули бы затеять поединок, могли быть как минимум лишены дворянства, а как максимум - пойти на эшафот.
И вот как-то раз граф Франсуа де Монморанси-Бутвилль поссорился с Ги д’Аркуром, графом де Бевроном. Сначала они не хотели сердить короля и уехали в Испанские Нидерланды, ко двору королевы-регент Изабеллы, которая, догадавшись о планах знатных господ, приказала арестовать драчунов. Де Монморанси уговорил Изабеллу попросить Людовика разрешить ему вернуться во Францию, а тот внезапно отказал, чем привёл просителя в бешенство.
И вот так граф Фарнсуа совершил глупый и последний в своей жизни поступок. Он решил выказать королю своё мнение о его эдиктах против дуэлей и, как следствие, и о нём самом.
Под вымышленными именами неугомонные дуэлянты вернулись в Париж и, прихватив двух секундантов, устроили четверную битву на Королевской площади, прямо-таки на глазах короля и кардинала, жившего на этой площади. Один из секундантов был убит, а остальные участники отправились в бега.
Такая откровенная наглость и неуважение так взбесили кардинала и короля, что когда де Монморанси-Бутвилль и его секундант были пойманы, то их, несмотря на звание и заступничество множества дворян, лишили головы на Гревской площади 22 июня 1627 года.
Ну зачем намеренно бесить тех, от кого зависит твоя жизнь?
И вот как-то раз граф Франсуа де Монморанси-Бутвилль поссорился с Ги д’Аркуром, графом де Бевроном. Сначала они не хотели сердить короля и уехали в Испанские Нидерланды, ко двору королевы-регент Изабеллы, которая, догадавшись о планах знатных господ, приказала арестовать драчунов. Де Монморанси уговорил Изабеллу попросить Людовика разрешить ему вернуться во Францию, а тот внезапно отказал, чем привёл просителя в бешенство.
И вот так граф Фарнсуа совершил глупый и последний в своей жизни поступок. Он решил выказать королю своё мнение о его эдиктах против дуэлей и, как следствие, и о нём самом.
Под вымышленными именами неугомонные дуэлянты вернулись в Париж и, прихватив двух секундантов, устроили четверную битву на Королевской площади, прямо-таки на глазах короля и кардинала, жившего на этой площади. Один из секундантов был убит, а остальные участники отправились в бега.
Такая откровенная наглость и неуважение так взбесили кардинала и короля, что когда де Монморанси-Бутвилль и его секундант были пойманы, то их, несмотря на звание и заступничество множества дворян, лишили головы на Гревской площади 22 июня 1627 года.
Ну зачем намеренно бесить тех, от кого зависит твоя жизнь?
Счастливая калоша
Это случилось 22 ноября 1909 года в Российской империи. Тогда на дуэли стрелялись поэты Максимилиан Волошин и Николай Гумилёв. Причиной стала поэтесса Елизавета Дмитриева.
Оба противника опоздали к назначенному времени: Гумилёв застрял в снегу на автомобиле, а Волошин оставил извозчика, пошёл пешком, потерял калошу и без неё отказывался стреляться. Все секунданты бросились на поиски злосчастной калоши, а по версии Н.К. Чуковского к ним даже присоединился сам Гумилёв.
Когда пропажа была найдена, все так устали и, судя по всему, весело провели время, что решили помириться.
Но вот А.Н. Толстой рассказывал, что дуэль всё-таки состоялась, но Гумилёв не попал, а у Волошина была дважды осечка. После этого секунданты прекратили дуэль и все просто разошлись.
Слухи о поединке быстро просочились в общество. Полиция, что прибыла на место, выловила из реки калошу одного из секундантов, которая пропала во время поисков Волошинской. Всю компанию подняли на смех, журналисты упражнялись в мастерстве карикатур и ёрнических заметок.
Оба противника опоздали к назначенному времени: Гумилёв застрял в снегу на автомобиле, а Волошин оставил извозчика, пошёл пешком, потерял калошу и без неё отказывался стреляться. Все секунданты бросились на поиски злосчастной калоши, а по версии Н.К. Чуковского к ним даже присоединился сам Гумилёв.
Когда пропажа была найдена, все так устали и, судя по всему, весело провели время, что решили помириться.
Но вот А.Н. Толстой рассказывал, что дуэль всё-таки состоялась, но Гумилёв не попал, а у Волошина была дважды осечка. После этого секунданты прекратили дуэль и все просто разошлись.
Слухи о поединке быстро просочились в общество. Полиция, что прибыла на место, выловила из реки калошу одного из секундантов, которая пропала во время поисков Волошинской. Всю компанию подняли на смех, журналисты упражнялись в мастерстве карикатур и ёрнических заметок.
Жажда оригинальничать
Париж, XIX век. Это случилось в 1808 году, когда ле Пике и де Гранпре, два уважаемых господина, внезапно выяснили, что оба являются любовниками танцовщицы мадемуазель Тирвит.
Мужчины решили соригинальничать и выяснить, кому же достанется мадемуазель, с помощью дуэли. И не просто дуэли. Они стрелялись на воздушных шарах.
Взяв мушкеты и по одному секунданту, они забрались каждый в свой воздушный шар, поднялись на высоту чуть больше 800 метров и начали стрелять. Не друг в друга, а в шары. Ле Пике выстрелил первым и промахнулся, а вот де Гранпре шар противника пробил, тот загорелся и рухнул с огромной высоты вниз, чудом не зацепив толпу зевак. Погибли оба пассажира.
К слову, мадемуазель Тирвит столь креативную борьбу за свое сердце не оценила, и сбежала с третьим поклонником.
Мужчины решили соригинальничать и выяснить, кому же достанется мадемуазель, с помощью дуэли. И не просто дуэли. Они стрелялись на воздушных шарах.
Взяв мушкеты и по одному секунданту, они забрались каждый в свой воздушный шар, поднялись на высоту чуть больше 800 метров и начали стрелять. Не друг в друга, а в шары. Ле Пике выстрелил первым и промахнулся, а вот де Гранпре шар противника пробил, тот загорелся и рухнул с огромной высоты вниз, чудом не зацепив толпу зевак. Погибли оба пассажира.
К слову, мадемуазель Тирвит столь креативную борьбу за свое сердце не оценила, и сбежала с третьим поклонником.
Идиотическая самоуверенность
1547 год, время правления Франсиска I. Тогда при дворе служил любимчик короля Франсуа де Вивонн, Ги Шабо де Сен-Желе (более известный как барон де Жарнак) и сеньор де Ля Шатеньерэ.
Как-то раз Вивонн рассказал королю сплетню про своего друга и его сердечную зазнобу, чем Франсиск и поддел де Жарнака. Но внезапно тот пришёл в ярости и потребовал наказания для Вивонна за клевету, что, в свою очередь, взбесило де Вивонна и он потребовал поединка. Король, не ожидавший такого накала страстей, смерти не желал никому и поединок запретил. Но вскоре монарх скончался, а его наследник Генрих II очень даже положительно относился к поединкам и поспешил его назначить, дав мужчинам месяц на подготовку.
Пока де Жарнак упорно тренировался де Вивонн не утруждал себя подготовкой, а отдыхал и развлекался. 10 июля 1547 года на арене в Сен-Жермене-ан-Лэ собрались зрители и сам король. Де Вивонн раскинул просто потрясающий шатёр, где были самые разные изысканные блюда, в который он собирался пригласить короля после своей победы.
Но бой пошёл совсем не так, как рассчитывал хвастун. Де Жарнак произвёл несколько ударов и пробил мечом сверху, вынудив соперника поднять щит и отвлечься. У де Вивонна был болевой шок, он растерялся и клинок противника впился в его плоть до кости. Король тут же остановил поединок, друзья де Вивонна тут же бросились накладывать повязки, однако униженный рыцарь сорвал бинты и скончался от потери крови. Вот так глупо умер любимчик двух королей.
Как-то раз Вивонн рассказал королю сплетню про своего друга и его сердечную зазнобу, чем Франсиск и поддел де Жарнака. Но внезапно тот пришёл в ярости и потребовал наказания для Вивонна за клевету, что, в свою очередь, взбесило де Вивонна и он потребовал поединка. Король, не ожидавший такого накала страстей, смерти не желал никому и поединок запретил. Но вскоре монарх скончался, а его наследник Генрих II очень даже положительно относился к поединкам и поспешил его назначить, дав мужчинам месяц на подготовку.
Пока де Жарнак упорно тренировался де Вивонн не утруждал себя подготовкой, а отдыхал и развлекался. 10 июля 1547 года на арене в Сен-Жермене-ан-Лэ собрались зрители и сам король. Де Вивонн раскинул просто потрясающий шатёр, где были самые разные изысканные блюда, в который он собирался пригласить короля после своей победы.
Но бой пошёл совсем не так, как рассчитывал хвастун. Де Жарнак произвёл несколько ударов и пробил мечом сверху, вынудив соперника поднять щит и отвлечься. У де Вивонна был болевой шок, он растерялся и клинок противника впился в его плоть до кости. Король тут же остановил поединок, друзья де Вивонна тут же бросились накладывать повязки, однако униженный рыцарь сорвал бинты и скончался от потери крови. Вот так глупо умер любимчик двух королей.
Сосиски для Отто
В 1865 году Отто фон Бисмарк был председателем правительства Пруссии и его оппонент, лидер Либеральной партии Рудольф-Людвиг-Карл Вирхов, когда говорил речь, позволил себе хамские выражения в адрес канцлера.
Бисмарк жёстко парировал оппоненту и потом сказал: "Мне было бы желательно не встретить этого оскорбления в стенографическом отчете". Вирхов дважды отказался забирать свои слова назад и Бисмарк прислал ему вызов на поединок. Опыт у железного канцлера в этой области был большой, поэтому Вирхов решил не рисковать и предложил в качестве оружия не шпаги с пистолетами, а сосисками. Оба дуэлянта должны были съесть по сосиске, одна из которых, в одной версии, была заражена паразитами, вызывавшими тяжелую болезнь, а в другой - холерой. Бисмарк от такого креатива был немного в шоке и дуэль была отменена.
Бисмарк жёстко парировал оппоненту и потом сказал: "Мне было бы желательно не встретить этого оскорбления в стенографическом отчете". Вирхов дважды отказался забирать свои слова назад и Бисмарк прислал ему вызов на поединок. Опыт у железного канцлера в этой области был большой, поэтому Вирхов решил не рисковать и предложил в качестве оружия не шпаги с пистолетами, а сосисками. Оба дуэлянта должны были съесть по сосиске, одна из которых, в одной версии, была заражена паразитами, вызывавшими тяжелую болезнь, а в другой - холерой. Бисмарк от такого креатива был немного в шоке и дуэль была отменена.
Последняя официальная дуэль
Франция, XX век. Недалеко от Парижа, в коммуне Нейи, 21 апреля 1967 года случилась последняя на данный момент официальная дуэль.
Когда выступал мэр Марселя, 56-летний Гастон Деффер, депутат Рене Рибьер, который младше мэра на 20 лет, несколько раз хамски перебил оратора. Деффер разозлился и заорал: "Замолчите, болван!".
Рибьер, недолго думая, вызвал пожилого мэра на дуэль. Вот только вышла небольшая промашка: дедуля мэр не только был в Сопротивлении во время Второй мировой войны, но был опытнейшим воякой и дуэлянтом. Деффер мастерски навалял своему оппоненту, нанёс ему две раны и продолжил бы и дальше, но дуэлянтов разняли секунданты. Именно их должен благодарить не сильно сообразительный Рибьер.
Чтобы понять уровень его умственной одарённости: на следующий день у Рене Рибьера была назначена торжественная свадьба. Вместо брачного ложа депутат оказался на больничной койке.
Когда выступал мэр Марселя, 56-летний Гастон Деффер, депутат Рене Рибьер, который младше мэра на 20 лет, несколько раз хамски перебил оратора. Деффер разозлился и заорал: "Замолчите, болван!".
Рибьер, недолго думая, вызвал пожилого мэра на дуэль. Вот только вышла небольшая промашка: дедуля мэр не только был в Сопротивлении во время Второй мировой войны, но был опытнейшим воякой и дуэлянтом. Деффер мастерски навалял своему оппоненту, нанёс ему две раны и продолжил бы и дальше, но дуэлянтов разняли секунданты. Именно их должен благодарить не сильно сообразительный Рибьер.
Чтобы понять уровень его умственной одарённости: на следующий день у Рене Рибьера была назначена торжественная свадьба. Вместо брачного ложа депутат оказался на больничной койке.
Источник:
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