Самые нелепые дуэли в истории

Это случилось во Франции, в XVII веке, когда король Людовик XIII вместе кардиналом Ришелье запретили дуэли. Те, кто рискнули бы затеять поединок, могли быть как минимум лишены дворянства, а как максимум - пойти на эшафот.

И вот как-то раз граф Франсуа де Монморанси-Бутвилль поссорился с Ги д’Аркуром, графом де Бевроном. Сначала они не хотели сердить короля и уехали в Испанские Нидерланды, ко двору королевы-регент Изабеллы, которая, догадавшись о планах знатных господ, приказала арестовать драчунов. Де Монморанси уговорил Изабеллу попросить Людовика разрешить ему вернуться во Францию, а тот внезапно отказал, чем привёл просителя в бешенство.

И вот так граф Фарнсуа совершил глупый и последний в своей жизни поступок. Он решил выказать королю своё мнение о его эдиктах против дуэлей и, как следствие, и о нём самом.

Под вымышленными именами неугомонные дуэлянты вернулись в Париж и, прихватив двух секундантов, устроили четверную битву на Королевской площади, прямо-таки на глазах короля и кардинала, жившего на этой площади. Один из секундантов был убит, а остальные участники отправились в бега.

Такая откровенная наглость и неуважение так взбесили кардинала и короля, что когда де Монморанси-Бутвилль и его секундант были пойманы, то их, несмотря на звание и заступничество множества дворян, лишили головы на Гревской площади 22 июня 1627 года.

Ну зачем намеренно бесить тех, от кого зависит твоя жизнь?