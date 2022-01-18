Собака, которая вообще не изменилась за десятки миллионов лет

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Она очень смешная, нелепая и милая. и заслуживает того, чтобы вы на нее взглянули.
Это очень доброе существо, которое принадлежит к одному из видов исчезающих животных. Из-за постоянной вырубки лесов, они вынуждены постоянно мигрировать и погибают из-за недостатка пищи. Сейчас во всем мире их насчитывается 15 тысяч особей.
А между прочим оно встречается еще в древних эпосах, сказках и историях, есть даже сведения, датируемые тремя миллионами лет назад, об этом говорят найденные скелеты и черепа. Вообще напоминает обычную дворняжку, только на коротеньких лапках. А со стороны морды похожа на маленького медведя.
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Интересная особенность: у собаки есть перепонки на лапах, что говорит о том, что ее предки были водоплавающие. А челюсти у собаки-медведя очень крепкие, она не пережевывает еду, а глотает ее кусками. Высотой она всего-лишь 30 см в холке, с коротким хвостом. Собака прекрасно прячется в кустах или под большими листьями. Кстати, отсюда ее официальное название: кустарниковая собака.
Живет этот медвежонок в Центральной и Южной Америке, всегда в лесах и поближе к водоемам. Иногда можно заметить животное и рядом с пастбищами, у ферм и разреженных участков.
Вырывает себе логово в рыхлой земле, а также может заселиться в покинутые норы ("дом свободный, живите кто хотите"). Собака отлично плавает и обожает мальков и водоплавающих насекомых.
Вырывает себе логово в рыхлой земле, а также может заселиться в покинутые норы ("дом свободный, живите кто хотите"). Собака отлично плавает и обожает мальков и водоплавающих насекомых.
По натуре животное очень даже общительное, при встрече не проявляет агрессии, а даже наоборот - любопытно сует носик, ей все интересно.
Нередкие случаи, когда местные жители приручали собаку и использовали ее в качестве охотничьей, ведь она от природы наделена просто уникальной проходимостью в самых трудных местах: заросли, болота, глубокие ущелья.
Нередкие случаи, когда местные жители приручали собаку и использовали ее в качестве охотничьей, ведь она от природы наделена просто уникальной проходимостью в самых трудных местах: заросли, болота, глубокие ущелья.
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