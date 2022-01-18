Собака, которая вообще не изменилась за десятки миллионов лет

Интересная особенность: у собаки есть перепонки на лапах, что говорит о том, что ее предки были водоплавающие. А челюсти у собаки-медведя очень крепкие, она не пережевывает еду, а глотает ее кусками. Высотой она всего-лишь 30 см в холке, с коротким хвостом. Собака прекрасно прячется в кустах или под большими листьями. Кстати, отсюда ее официальное название: кустарниковая собака.