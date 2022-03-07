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Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма

Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма (9 фото)

Автор:
07 марта 2022 16:43
Сообщество : RealFishki
Метки: забавное   интересное   история   наука   психоанализ   ученые   факты   
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Вильгельм Райх буквально-таки классический "безумный профессор", который утверждал, что сбил несколько летающих тарелок энергией, на которой держится вся вселенная - энергией оргазма.
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Метки: забавное   интересное   история   наука   психоанализ   ученые   факты   

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3  комментария
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37k
jonnyD 2 часа назад
И да пребудет с вами Шворц!
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Станислав 39 минут назад
Вильгельм Райх значит..... надо в общагу сходить к девчонкам..... Вселенную буду спасать! Да и март как ни как!
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
А дороги он у нас не ремонтировал?
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