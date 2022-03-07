Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма

Итак. Сей нескучного ума мужчина родился в Австро-Венгрии, в 17 лет стал сиротой, причем частично по собственной вине. Вильгельм рассказал отцу, что видел свою мать, как она изменяет мужу с учителем. Мама совершила на этой почве самоубийство, но и сам отец Вильгельма вскоре умер от горя. Райх получил в наследство богатую ферму и, конечно же, вскоре обанкротился (17 лет юноше, а как иначе?). Пошел учиться в Венский университет и там-то вдохновился идеями Маркса и Фрейда. У последнего он даже стал любимчиком - сначала первым его первым клиническим ассистентом в венской клинике, а потом и её вице-директором.