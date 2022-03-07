Ученый, пытавшийся уничтожить НЛО силой оргазма

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Вильгельм Райх буквально-таки классический "безумный профессор", который утверждал, что сбил несколько летающих тарелок энергией, на которой держится вся вселенная - энергией оргазма.
Да, если начать изучать психоанализ и фрейдизм, то скука овладеет вами практически сразу. Но Райх прекрасно расцветил сию науку своими "открытиями". Он своих пациентов лечил, облучая именно энергией оргазма, заперев их в железном шкафу.
Итак. Сей нескучного ума мужчина родился в Австро-Венгрии, в 17 лет стал сиротой, причем частично по собственной вине. Вильгельм рассказал отцу, что видел свою мать, как она изменяет мужу с учителем. Мама совершила на этой почве самоубийство, но и сам отец Вильгельма вскоре умер от горя. Райх получил в наследство богатую ферму и, конечно же, вскоре обанкротился (17 лет юноше, а как иначе?). Пошел учиться в Венский университет и там-то вдохновился идеями Маркса и Фрейда. У последнего он даже стал любимчиком - сначала первым его первым клиническим ассистентом в венской клинике, а потом и её вице-директором.
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Но потом Райх и Фрейд разошлись. Вильгельм поездил по странам Северной Европы и уехал в США. Вовремя, кстати, через пару недель после его отъезда началась Вторая мировая. В штате Мэн Вильгельм развернулся на полную. Он сформулировал свою идею оргона - связующего элемента Вселенной. Райх был уверен, что все болезни, как психические, так и физические, это результат недостатка оргона в теле. Восполнение этого недостающего элемента простое - качественный оргазм.
Профессор уверял, что оргон пронизывает ткань пространства и времени. По факту Вильгельм взял концепцию энергии ци из дао и "украсил" ее сексуальностью. Но и это ещё не все! Райх был уверен, что оргон отвечает за северное сияние и гравитацию и что его можно использовать как источник энергии для космических полетов. Ученый муж говорил, что смог выделить элемент из окружающей среды и даже может его собирать. Да что уж там, он и генераторы создал для генерации оргона.
Пациентов своих Райх лечил "вегетативным массажем", раздевая их догола и разбивая "мышечную броню", пока они не начинали вопить. В целом, выглядело все так, будто профессор знал свое дело. Но потом он пошел дальше: пациента помещали в деревянный ящик обитый металлом и пускали туда по трубке оргон, который генерировался рядом в специальном аккумуляторе. Доподлинно неизвестно, получали ли пациенты интенсивные и качественные оргазмы, но давайте будем верить.
К середине 50-х годов у Райха начался шизофренический бенефис. Его увлекли НЛО, которые тогда стали очень модными и он решил, что его идея поможет и тут. Ученый был уверен, что пришельцы - это злобные сущности из других измерений, прилетающие на нашу планету с целью воровства оргона, конечно же. До этого, кстати, Райх пытался победить арканзасскую засуху путем оргонной пушки, которая должна была восстановить баланс этого элемента в атмосфере. А излишек оргона, собранный из воздуха, отправляли по трубкам в ведро с водой. Обратите внимание, как все просто!
Но с НЛО все было еще веселее. В 1954 году Вильгельм заявил, что сбил своей оргонной пушкой несколько летающих тарелок, которые кружили над его лабораторией, наверняка всё узнали про его изобретение. Стоит ли говорить, что к этому моменту научное сообщество считало его совершенно отбитым? Оригинальным, симпатичным, но абсолютно ненормальным.
А вот в 1954 году случилось нечто странное. Ученым заинтересовалось государственное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Они отобрали у него лицензию на производство оргонных аккумуляторов. Все вылилось в достаточно жёсткий конфликт и с подачи этого Управления разработки Вильгельма были уничтожены. Схемы сожгли, а его самого отправили на два года в тюрьму. И вскоре Вильгельм Райх умер от сердечного приступа в федеральной тюрьме округа Юнион (штат Пенсильвания).
Все это конечно же породило конспирологические теории, что ученый и впрямь открыл оргазмический первоэлемент Вселенной. И что даже на самом деле сбил пару-тройку летающих тарелок, а правительство-рептилоиды его так наказали. Если что, многие в это верят до сих пор и история профессора Райха их неплохо так будоражит. Им бы оргазмов... да побольше.
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Метки: забавное интересное история наука психоанализ ученые факты
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