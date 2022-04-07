Женщина создала три клона своей умершей собаки

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Франческа Гиртсма была по-настоящему опечалена смертью своей дворняжки Осы в январе 2019 года, которая скончалась от собачьей деменции.
Франческа, которая живет во Флориде, решила клонировать свою любимицу. После смерти Осы из ее ушка были взяты ткани, а в апреле 2020 года начали процесс клонирования.
Вырастив клетки Осы, которая была смесью пяти пород собак, специалисты заменили ядро донорской собачьей яйцеклетки клетками с ДНК Осы, чтобы заполучить эмбрион.
Вырастив клетки Осы, которая была смесью пяти пород собак, специалисты заменили ядро донорской собачьей яйцеклетки клетками с ДНК Осы, чтобы заполучить эмбрион.
После чего он был размещён в теле собаки, которая стала суррогатной матерью. Франческа заплатила за процедуру несколько десятков тысяч долларов и не поверила своим глазам, когда ей вручили сразу трёх щенков - Осаки, Осани и Осану.
Трое хвостов стали любимцами женщины, но он хочет предупредить всех хозяев, которые могут решиться на клонирование питомцев, что клоны - это не точная реинкарнация умершего животного.
Они развиваются в других условиях и отличаются от оригинала. К примеру Оса была немного замкнутой, а Осаки, Осани и Осана ну очень любят совместные игры и обниматься.
Они развиваются в других условиях и отличаются от оригинала. К примеру Оса была немного замкнутой, а Осаки, Осани и Осана ну очень любят совместные игры и обниматься.
Но при этом в клонах есть и общие с "родителем" черты: например все три щенка спят на спине, прислонив передние лапки к стене - точно также как спала Оса. Они издают те же звуки, что Оса и также любят улечься хозяйке на ногу.
Франческа заверяет, что три её новых питомца стоят каждого потраченного на них цента.
Франческа заверяет, что три её новых питомца стоят каждого потраченного на них цента.
Источник:
АНТИФИШКИ
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у меня кошка начала стареть .. с ужасом думаю о расставании ..