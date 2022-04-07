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Женщина создала три клона своей умершей собаки

Женщина создала три клона своей умершей собаки (4 фото)

Автор:
07 апреля 2022 19:27
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   США   животные   забавное   интересное   клон   собаки   
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Франческа Гиртсма была по-настоящему опечалена смертью своей дворняжки Осы в январе 2019 года, которая скончалась от собачьей деменции.

Источник:

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Метки: Жизнь   США   животные   забавное   интересное   клон   собаки   
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alex Час назад
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Graboid 7 минут назад
деньги = фантики, хорошо что ими можно сделать любовь = бесконечной ...
у меня кошка начала стареть .. с ужасом думаю о расставании ..
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