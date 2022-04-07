Женщина создала три клона своей умершей собаки

Но при этом в клонах есть и общие с "родителем" черты: например все три щенка спят на спине, прислонив передние лапки к стене - точно также как спала Оса. Они издают те же звуки, что Оса и также любят улечься хозяйке на ногу.

Франческа заверяет, что три её новых питомца стоят каждого потраченного на них цента.