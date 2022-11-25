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Точно подмечено: убойные наблюдения пользователей интернета, которые действительно поразили

Точно подмечено: убойные наблюдения пользователей интернета, которые действительно поразили

Автор:
25 ноября 2022 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: twittre   Прикол   Твиттер   Юмор   наблюдение   смех   соцсети   точно подмечено   
3657
15
Перед вами подборка типичных ситуаций из жизни, которые сегодня раскроются по-новому. Как итог - вы узнаете здесь себя и посмеётесь от души!
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Метки: twittre   Прикол   Твиттер   Юмор   наблюдение   смех   соцсети   точно подмечено   
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19  комментариев
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14k
Алан★Z★ 2 часа назад
Комментарий к фото
Родился и живу в Москве. Бургеры не ем, в бары не хожу, каршерингом не пользуюсь. Лет 30 назад сильно покусала бродячая собака
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425
Сергей Полчаса назад
Комментарий к фото
Это 5, сто процентов сразу проснешься
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6k
Андрей Крылов 39 минут назад
Это да. (я про "гостей"). Не так уж часто доводилось дить в гостиницах. Там все гости, но чувствуешь себя, как правило, клиентом. Был оди случай. когда почувствовал себя гостем, но там урпавляющий гостиницы был личным старым другом. А в остальном - двуличие мерзкое. МИ эот плохо. Лучш е уж быть клиентом, так сказать... чем типа гостем.
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16k
Роберт Шекли 49 минут назад
Соль, перец по вкусу
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38k
turyst 58 минут назад
4 из 14, не повторялись по несколько раз, за последние несколько дней.
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2k
Яков Час назад
Работал в ресторане. Тоже недоумевал - нахера мне такие "гости"?
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4k
Влад Час назад
Бывает.
"Тушить до готовности."
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
ХЗ, чет мне не смешно от того, что у кого то друг такая гнида

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73
Maxim Zhukov GROMOZEKA Час назад
слава просто дебил
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