Точно подмечено: убойные наблюдения пользователей интернета, которые действительно поразили

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Перед вами подборка типичных ситуаций из жизни, которые сегодня раскроются по-новому. Как итог - вы узнаете здесь себя и посмеётесь от души!
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"Тушить до готовности."
- ты должен сделать так, чтобы стало заеьись!
- когда?
- вчера
Друзей много.
Среди них есть и с ещё живыми мамами и бабушками.
Никто из них никогда не передавал банкми с солениями и вареньями.
Хотя я и не просил...