Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы

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Мужчины не любят много рассказывать о себе, своих чувствах и мыслях, поэтому этот пост имеет очень большую ценность. Кроме того, данный формат (мемы и приколы) 100% поднимет вам настроение, даже если оно на нуле!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Это еще антисептик, когда с велика упал.
Чуть постарше и грехи смывали.
А если размочить чуть, то супер пластилин.
Ну, много чего еще можно было сделать.
Спасибо.