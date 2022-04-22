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Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы

Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы

Автор:
22 апреля 2022 14:17
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   женщина   мем   мужчина   отношения   парень   прикол   смех   шутка   
6385
19
Мужчины не любят много рассказывать о себе, своих чувствах и мыслях, поэтому этот пост имеет очень большую ценность. Кроме того, данный формат (мемы и приколы) 100% поднимет вам настроение, даже если оно на нуле!
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Источник:

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Метки: Жизнь   Юмор   женщина   мем   мужчина   отношения   парень   прикол   смех   шутка   
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23  комментария
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18k
homerchik Час назад
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4k
paxan-paxan 47 минут назад
Тю, мне им еще и зубы чистили, когда матом выругался в детстве.
Это еще антисептик, когда с велика упал.
Чуть постарше и грехи смывали.
А если размочить чуть, то супер пластилин.
Ну, много чего еще можно было сделать.
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1k
Victor 50 минут назад
кто пустил стаю в магазин?
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65
Охинец Сахалинцев 51 минуту назад
Какая-то [мат]
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4k
Ivan Час назад
Вроде, как и мужского пола, а шуток не понял. Обидеть, что ли, хотели?
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мне вот интересно, а делая это, афтар понимат, что мужику нужно и женщину и шашлык, и еще водочки/коньяку вмазать? на текущей фотки видны влажные мечты мальчика.
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1k
rgubaev 2 часа назад
Чет у "майских мужиков" мангал дешман, а шампура вообще отстой - настоящий мужик не экономит на таких вещах.
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Вот интересно, а кто придумывает эту ху-ню? Ощущение, что случилось что-то и на ФИшках открыли филиал одноклассников. И теперь весь шлак публикуют здесь, ожидая "жиза!" или "так и есть!")))
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