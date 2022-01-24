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Подсмотрено в заМКАДье, или житейские хитрости для комфортной жизни

Подсмотрено в заМКАДье, или житейские хитрости для комфортной жизни (21 фото)

Автор:
24 января 2022 17:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жиза   житейская хитрость   замкадье   лайфхак   прикол   регионы   смех   
2583
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На первый взгляд может показаться, что перед вами классическая подборка приколов, но это далеко не так. Все фотографии наглядно демонстрируют различные житейские хитрости, которые круто облегчают жизнь многим людям.
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Метки: Юмор   жиза   житейская хитрость   замкадье   лайфхак   прикол   регионы   смех   
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Артем Кощеев 11 минут назад
Это же Колян из реальных пацанов
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Richard

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