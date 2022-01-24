Подсмотрено в заМКАДье, или житейские хитрости для комфортной жизни

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На первый взгляд может показаться, что перед вами классическая подборка приколов, но это далеко не так. Все фотографии наглядно демонстрируют различные житейские хитрости, которые круто облегчают жизнь многим людям.
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12. Найти высокооплачиваемую работу в регионе - это сложная задача, но наши герои пытаются
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