Мы об этом не задумывались: типичные ситуации, на которые посмотрели иначе

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Пользователи соцсетей сегодня постарались на славу! Юмор, самоирония, повод задуматься - здесь всё! Вы 100% узнаете себя в героях данного поста.
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Полагаю, херес Амонтильядо тоже будет уместен)))