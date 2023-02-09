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Мы об этом не задумывались: типичные ситуации, на которые посмотрели иначе

Мы об этом не задумывались: типичные ситуации, на которые посмотрели иначе

Автор:
09 февраля 2023 19:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   жиза   информация   повод задуматься   пользователи соцсетей   самоирония   смех   соцсети   
2058
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Пользователи соцсетей сегодня постарались на славу! Юмор, самоирония, повод задуматься - здесь всё! Вы 100% узнаете себя в героях данного поста.
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Метки: Прикол   Юмор   жиза   информация   повод задуматься   пользователи соцсетей   самоирония   смех   соцсети   
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8  комментариев
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4k
Tuskub Час назад
Скажите - а это, вообще, смешно?
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21k
babuby 40 минут назад
11. Нет не происходит такого!
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24k
Влад 54 минуты назад
Какая свежая мысль. Жаль что психологи во всём мире считают совсем наоборот. Именно по этой причине у Алисы, Сири, навигаторов, голосовых помощников и автопилотов женские голоса.
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4k
Сергей Семенов 58 минут назад
Портвейн! И это без шуток.
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Richard

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