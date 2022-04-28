16 примеров мужской безалаберности, после которых сразу ясно, почему женщины живут дольше

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О том, что мужчины - очень рисковые и сильные, известно всем. Но порой их смелость граничит с разумным. Тогда-то и получаются вот такие кадры, на которы без слез не взглянешь.
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А вы были свидетелями мужской безалаберности?
Источник:
АНТИФИШКИ
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