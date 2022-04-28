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16 примеров мужской безалаберности, после которых сразу ясно, почему женщины живут дольше

16 примеров мужской безалаберности, после которых сразу ясно, почему женщины живут дольше

Автор:
28 апреля 2022 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: безопасность   женщины и мужчины   мужчины   почему женщины живут дольше   почему мужчины живут меньше   фото   
1772
17

О том, что мужчины - очень рисковые и сильные, известно всем. Но порой их смелость граничит с разумным. Тогда-то и получаются вот такие кадры, на которы без слез не взглянешь.

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А вы были свидетелями мужской безалаберности?

Источник:

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Метки: безопасность   женщины и мужчины   мужчины   почему женщины живут дольше   почему мужчины живут меньше   фото   
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6  комментариев
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876
Шурман Час назад
Да это нормально , нет времени бежать за другой лестницей и иногда возможности нет потому что транспорт один на 2их а второй уже свалил .
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1k
Walther 3 минуты назад
Женщины живут дольше... Зато мужики - интереснее!!!
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10k
Dihydrogen Monoxide 15 минут назад
Каждый мужчина - это случайно выживший мальчик!
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20k
Егор Час назад
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132
Drago Егор Полчаса назад
Там обычно Паваротти вставляют
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