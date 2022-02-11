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Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль

Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль (4 фото)

Автор:
11 февраля 2022 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: Sir Vival.   Автомобиль   авто   безопасность   в мире   машина   фото   
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В наши дни безопасность — это большой бизнес, и все производители автомобилей раздвигают границы того, что мы считали возможным в отношении безопасности. Но инновации в этой области не всегда приживаются. Наглядный тому пример — Sir Vival.

Причудливое сооружение

Постоянно растущее число мчащихся без ремней безопасности водителей создавали рискованную ситуацию на дорогах, и инженеры стали думать над тем, как исправить проблему. Так появился Sir Vival — самый гротескный аппарат, который когда-либо совершал вылазки на четырех колесах. Разработанный Уолтером С. Джеромом из Вустера, штат Массачусетс, автомобиль стал предметом споров и обсуждений. Но, несмотря на его поразительный неортодоксальный двухсекционный дизайн и шокирующую цену, Sir Vival имел множество функций безопасности. Кстати, название автомобиля связано со словом «survival», что в переводе с английского значит «выживание».

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Устройство автомобиля

Машина разделена на два блока: в передней части находился двигатель, сзади — пассажирский салон. Эти два блока были изолированы друг от друга. Двери машины не открывались, а сдвигались назад.

Но самым интересным моментом и изюминкой авто было водительское место. Водитель сидел в центре автомобиля, так как там был размещен руль. Кстати, инженеры из McLaren, когда разрабатывали модель F1, сделали аналогичное размещение. В Sir Vival водитель сидел будто бы в башне, так как его место было приподнято на 40 см от пассажирских мест, обеспечивая практически 360-градусный обзор. В общем, Уолтер Джером предусмотрел многое в отношении безопасности.

Но не учел он двух вещей: автомобиль был внешне уродливым и очень дорогим. Из-за этого ни один автопроизводитель не был заинтересован в серийном выпуске авто, потому Sir Vival не получил широкого распространения. Сейчас единственный в своем роде экземпляр принадлежит частному лицу.

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Метки: Sir Vival.   Автомобиль   авто   безопасность   в мире   машина   фото   
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
"Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль". То, что уродливый понятно. /А в чем проявляется его "САМАЯ" безопасность?
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2k
Alex Trahtenberg 52 минуты назад
Какбы забыли самое главное - он был безопасным для ПЕШЕХОДОВ! к непу под колеса - попасть не возможно, двери и жопа - из литого чугуния 10 см толщиной - всё что в него врежется сзади - даже краску не поцарапает. по что он врежется передом - просто срикошетит на обочину. и да - максимальная скорость у него 20 кмч - на такой скорости сложно убить когото или убиться самому
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444
Faithless Час назад
Я бы на таком погонял, прям машина из серии игр Fallout
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3k
Mowgley Час назад
Мда.. было бы это чудо хотя бы покомпактнее.
К примеру, такого вида
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