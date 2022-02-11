Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль

В наши дни безопасность — это большой бизнес, и все производители автомобилей раздвигают границы того, что мы считали возможным в отношении безопасности. Но инновации в этой области не всегда приживаются. Наглядный тому пример — Sir Vival.
Причудливое сооружение
Постоянно растущее число мчащихся без ремней безопасности водителей создавали рискованную ситуацию на дорогах, и инженеры стали думать над тем, как исправить проблему. Так появился Sir Vival — самый гротескный аппарат, который когда-либо совершал вылазки на четырех колесах. Разработанный Уолтером С. Джеромом из Вустера, штат Массачусетс, автомобиль стал предметом споров и обсуждений. Но, несмотря на его поразительный неортодоксальный двухсекционный дизайн и шокирующую цену, Sir Vival имел множество функций безопасности. Кстати, название автомобиля связано со словом «survival», что в переводе с английского значит «выживание».
Устройство автомобиля
Машина разделена на два блока: в передней части находился двигатель, сзади — пассажирский салон. Эти два блока были изолированы друг от друга. Двери машины не открывались, а сдвигались назад.
Но самым интересным моментом и изюминкой авто было водительское место. Водитель сидел в центре автомобиля, так как там был размещен руль. Кстати, инженеры из McLaren, когда разрабатывали модель F1, сделали аналогичное размещение. В Sir Vival водитель сидел будто бы в башне, так как его место было приподнято на 40 см от пассажирских мест, обеспечивая практически 360-градусный обзор. В общем, Уолтер Джером предусмотрел многое в отношении безопасности.
Но не учел он двух вещей: автомобиль был внешне уродливым и очень дорогим. Из-за этого ни один автопроизводитель не был заинтересован в серийном выпуске авто, потому Sir Vival не получил широкого распространения. Сейчас единственный в своем роде экземпляр принадлежит частному лицу.
Источник:
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К примеру, такого вида