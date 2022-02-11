Как выглядит самый безопасный, но уродливый автомобиль

Причудливое сооружение

Постоянно растущее число мчащихся без ремней безопасности водителей создавали рискованную ситуацию на дорогах, и инженеры стали думать над тем, как исправить проблему. Так появился Sir Vival — самый гротескный аппарат, который когда-либо совершал вылазки на четырех колесах. Разработанный Уолтером С. Джеромом из Вустера, штат Массачусетс, автомобиль стал предметом споров и обсуждений. Но, несмотря на его поразительный неортодоксальный двухсекционный дизайн и шокирующую цену, Sir Vival имел множество функций безопасности. Кстати, название автомобиля связано со словом «survival», что в переводе с английского значит «выживание».