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В Таиланде прошел международный конкурс красоты для мужчин "Мистер Глобал". В этом году за титул боролись представители из 38 стран. Предлагаю полюбоваться на участников состязания в национальных костюмах.
Выглядят все они потрясающе, а многие - еще и внушительно!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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