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Насколько мужчины и женщины отличаются друг от друга

Насколько мужчины и женщины отличаются друг от друга (16 фото)

Автор:
05 апреля 2022 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщина   мужчины   подборка   семейная жизнь   фото   
1613
16

Говорят, что противоположности притягиваются — и глядя на некоторые кадры из совместной жизни мужчин и женщин, в это действительно легко поверить.

Кажется, у мужей и жён абсолютно разный подход ко всему, от количества необходимой обуви до способа поедания мороженого. Но, может быть, все эти забавные особенности как раз и идеально дополняют друг друга? Давайте проверим!


Итак, ко мне переехала моя девушка

×
×

Как я ем мороженое / как его ест мой бойфренд

Мой запас масок и запас жены

Слева: так я заплетаю себе косичку. Справа: мой парень тоже решил попробовать

Вот так по-разному тратим деньги моя девушка и я

Каждая из этих бутылок стоила 4.5$.


Мы с мужем решили испечь кексы. Угадайте, где чьи

Мы с бойфрендом собираемся в поездку

Как фотографирует ребёнка мама, а как папа

Обручальное кольцо мужа несколько отличается по размерам от моего

Как выглядит буррито в моём мире, и как он выглядит в мире бойфренда

Недавно мы с мужем купили одинаковые кроссовки

Мой кроссовок без проблем помещается в его.


Сколько подушек нужно мне, а сколько моей жене

Я фотографирую своего бойфренда. Он фотографирует меня

Моё мыло и мыло жены

Просто попробуйте найти мою обувь среди обуви моей девушки

Что ж, наверное, в таких различиях мужчин и женщин и кроется нужный баланс!


Источник:

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Метки: Юмор   женщина   мужчины   подборка   семейная жизнь   фото   
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3  комментария
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Шурман 2 часа назад
Американцы странные люди , кстати по обуви моя постоянно стоит в прихожей а вот жена ходит в том что нравиться потом убирает в гардеробную и берет другую пару . По поводу херни в ванной это было и будет . По поводу он собрался в поездку так это нормальное явление , нафига с собою тащить шампунь и тд если это можно там купить , в отеле всегда стоят маленькие шампуни и гели для тела , зубная щетка , бритва и пенка для поездки ну и дезики помазаться максимум крем для лица и рук ( он у меня универсальный :) это я так решил :) .
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pitsilver 52 минуты назад
С бойфрендом, тяжело написать с парнем?! Чуть кровь с глаз не потекла.
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