Насколько мужчины и женщины отличаются друг от друга

Говорят, что противоположности притягиваются — и глядя на некоторые кадры из совместной жизни мужчин и женщин, в это действительно легко поверить.
Кажется, у мужей и жён абсолютно разный подход ко всему, от количества необходимой обуви до способа поедания мороженого. Но, может быть, все эти забавные особенности как раз и идеально дополняют друг друга? Давайте проверим!
Итак, ко мне переехала моя девушка
Как я ем мороженое / как его ест мой бойфренд
Мой запас масок и запас жены
Слева: так я заплетаю себе косичку. Справа: мой парень тоже решил попробовать
Вот так по-разному тратим деньги моя девушка и я
Каждая из этих бутылок стоила 4.5$.
Мы с мужем решили испечь кексы. Угадайте, где чьи
Мы с бойфрендом собираемся в поездку
Как фотографирует ребёнка мама, а как папа
Обручальное кольцо мужа несколько отличается по размерам от моего
Как выглядит буррито в моём мире, и как он выглядит в мире бойфренда
Недавно мы с мужем купили одинаковые кроссовки
Мой кроссовок без проблем помещается в его.
Сколько подушек нужно мне, а сколько моей жене
Я фотографирую своего бойфренда. Он фотографирует меня
Моё мыло и мыло жены
Просто попробуйте найти мою обувь среди обуви моей девушки
Что ж, наверное, в таких различиях мужчин и женщин и кроется нужный баланс!
Источник:
АНТИФИШКИ
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