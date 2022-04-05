Насколько мужчины и женщины отличаются друг от друга

Кажется, у мужей и жён абсолютно разный подход ко всему, от количества необходимой обуви до способа поедания мороженого. Но, может быть, все эти забавные особенности как раз и идеально дополняют друг друга? Давайте проверим!

Итак, ко мне переехала моя девушка