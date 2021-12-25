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Им плевать на технику безопасности

Им плевать на технику безопасности (21 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: люди   мужчины   подборка   смельчаки   техника безопасности   фото   
589
21

Герои этой подборки ведут себя так, будто они сохранились и теперь могут рискнуть.

Соблюдение техники безопасности служит одним из важнейших правил при выполнении работ. Но в любом деле найдутся мастера, которые полагают, что могут обходить это правило стороной. К счастью им и правда удаётся оставаться целыми и невредимыми и при этом хорошо справляться с поставленной задачей, однако для того, чтобы наблюдать за работой этих бесстрашных нарушителей порядка, потребуется целый вагон железных нервов! Именно такие кадры с атмосферой халатного отношения к безопасности мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.


Надёжная конструкция

×
×

Кажется, нужно что-то менять


Предупреждение: «Не блокируйте пожарный выход».


Двойная защита: и очки для зрения, и рука

Со страховкой напарника гораздо надёжнее

Когда необходимо установить кондиционер при любом раскладе

А что не так?

Безопасность на первом месте


Ни верёвок, ни ремней безопасности, ни проблем

Да кому нужна высокая стремянка!


Мой напарник наступил сюда и провалился

Он в порядке, но кому пришло в голову закрыть отверстие в полу таким образом?

Город может спать спокойно

Да, так гораздо надёжнее

Кому нужна страховка, когда есть парочка диванных подушек


Упираться на балку, которую варишь — надёжный вариант

По крайней мере им не нужно переживать, что лестница окажется ненадёжной


Безопасный подступ к биотуалету


Сколько нужно лестниц для безопасной работы?

Проехались с ветерком


Вот это смелость!


Техника безопасности по-тайски

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Метки: люди   мужчины   подборка   смельчаки   техника безопасности   фото   
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52k
alertol 2 часа назад
Опытный фрезировщик может на пальцах показывать даже дробные числа
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Сергей Ко Час назад
Вообще то это уже не лестницы, это леса по типу "армянские" только технологичнее.

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