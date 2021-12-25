Им плевать на технику безопасности

Соблюдение техники безопасности служит одним из важнейших правил при выполнении работ. Но в любом деле найдутся мастера, которые полагают, что могут обходить это правило стороной. К счастью им и правда удаётся оставаться целыми и невредимыми и при этом хорошо справляться с поставленной задачей, однако для того, чтобы наблюдать за работой этих бесстрашных нарушителей порядка, потребуется целый вагон железных нервов! Именно такие кадры с атмосферой халатного отношения к безопасности мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Надёжная конструкция