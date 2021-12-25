Им плевать на технику безопасности

Герои этой подборки ведут себя так, будто они сохранились и теперь могут рискнуть.
Соблюдение техники безопасности служит одним из важнейших правил при выполнении работ. Но в любом деле найдутся мастера, которые полагают, что могут обходить это правило стороной. К счастью им и правда удаётся оставаться целыми и невредимыми и при этом хорошо справляться с поставленной задачей, однако для того, чтобы наблюдать за работой этих бесстрашных нарушителей порядка, потребуется целый вагон железных нервов! Именно такие кадры с атмосферой халатного отношения к безопасности мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
Надёжная конструкция
Кажется, нужно что-то менять
Предупреждение: «Не блокируйте пожарный выход».
Двойная защита: и очки для зрения, и рука
Со страховкой напарника гораздо надёжнее
Когда необходимо установить кондиционер при любом раскладе
А что не так?
Безопасность на первом месте
Ни верёвок, ни ремней безопасности, ни проблем
Да кому нужна высокая стремянка!
Мой напарник наступил сюда и провалился
Он в порядке, но кому пришло в голову закрыть отверстие в полу таким образом?
Город может спать спокойно
Да, так гораздо надёжнее
Кому нужна страховка, когда есть парочка диванных подушек
Упираться на балку, которую варишь — надёжный вариант
По крайней мере им не нужно переживать, что лестница окажется ненадёжной
Безопасный подступ к биотуалету
Сколько нужно лестниц для безопасной работы?
Проехались с ветерком
Вот это смелость!
Техника безопасности по-тайски
Источник:
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