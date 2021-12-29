16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками

Как оказывается, часто эту обязанность на себя берут мужья: порой они удивляют и смешат специально, а иногда поражают чем-то свою половинку, сами того не подозревая. Вот несколько супругов, с которыми просто невозможно заскучать!

Соблазнительные фото для жены, когда у вас уже ребёнок