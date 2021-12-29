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16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками

16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками (17 фото)

Автор:
29 декабря 2021 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Хитрость   Юмор   забавно   люди   мужчины   подборка   смекалка   фото   
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В потоке однообразных будней и бытовых дел любой семейной паре немудрено заскучать — и хорошо, если если в семье есть человек, который может привнести веселья и бодрости в каждый день!

Как оказывается, часто эту обязанность на себя берут мужья: порой они удивляют и смешат специально, а иногда поражают чем-то свою половинку, сами того не подозревая. Вот несколько супругов, с которыми просто невозможно заскучать!


Соблазнительные фото для жены, когда у вас уже ребёнок

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Мой брат купил своей жене двух лам

Мой муж не хотел вырезать тыкву…

Надпись на тыкве: «Меня заставила жена».


Когда устал от того, что жена вечно складывает вещи на кресло

Жена уже 2 недели в командировке, шлю ей фото

Успел удивить её, ещё не будучи мужем

Я сделал предложение своей девушке, показав ей из аквариума плакат: «Каролин, выбирая из всех рыб в море, ты выйдешь за меня?».


Сказала мужу, что если он не отнесёт эту миску в компост, она оживёт

Мама хотела узнать, как там моя беременная жена

Жена связала шапочку бультерьеру, но я думаю, что другой собаке идёт больше

Когда у тебя уже 16 внуков, но ты тоже заслуживаешь волшебного Рождества

Самый мужественный способ стирки

Нарядился в старый костюм для Хэллоуина и сделал так, чтобы жена увидела это через видеоняню

Жена до сих пор в ярости, но я уверен, что это было потрясающе!

Обнаружил, что наша машина помещается в комнате

Жена попросила принести ей подушечку

Муж похвастался, что купил мне колье с бриллиантами

Чтобы не держать собаку, пристегнул её к спящей жене. Пока работает идеально

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Метки: Хитрость   Юмор   забавно   люди   мужчины   подборка   смекалка   фото   
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