16 смекалистых мужей, которые удивляют жён своими выходками

В потоке однообразных будней и бытовых дел любой семейной паре немудрено заскучать — и хорошо, если если в семье есть человек, который может привнести веселья и бодрости в каждый день!
Как оказывается, часто эту обязанность на себя берут мужья: порой они удивляют и смешат специально, а иногда поражают чем-то свою половинку, сами того не подозревая. Вот несколько супругов, с которыми просто невозможно заскучать!
Соблазнительные фото для жены, когда у вас уже ребёнок
Мой брат купил своей жене двух лам
Мой муж не хотел вырезать тыкву…
Надпись на тыкве: «Меня заставила жена».
Когда устал от того, что жена вечно складывает вещи на кресло
Жена уже 2 недели в командировке, шлю ей фото
Успел удивить её, ещё не будучи мужем
Я сделал предложение своей девушке, показав ей из аквариума плакат: «Каролин, выбирая из всех рыб в море, ты выйдешь за меня?».
Сказала мужу, что если он не отнесёт эту миску в компост, она оживёт
Мама хотела узнать, как там моя беременная жена
Жена связала шапочку бультерьеру, но я думаю, что другой собаке идёт больше
Когда у тебя уже 16 внуков, но ты тоже заслуживаешь волшебного Рождества
Самый мужественный способ стирки
Нарядился в старый костюм для Хэллоуина и сделал так, чтобы жена увидела это через видеоняню
Жена до сих пор в ярости, но я уверен, что это было потрясающе!
Обнаружил, что наша машина помещается в комнате
Жена попросила принести ей подушечку
Муж похвастался, что купил мне колье с бриллиантами
Чтобы не держать собаку, пристегнул её к спящей жене. Пока работает идеально
Источник:
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