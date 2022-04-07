Бро, ты в зелёной шапке?! Почему у китайцев такой головной убор считается унижением?

Зелёный цвет в разных культурах имеет сакральный смысл. Ведь он ассоциируется с весной, природой, экологией, обновлением, зарождением новой жизни, юностью, цветением.
Всё так. Но есть и исключения. Так, если китайцы увидят соотечественника в шапке такого цвета, то, скорее всего, он будет осмеян и освистан. В чем же причина, почему зелёные головные уборы в Поднебесной подвергают остракизму?
Да-да, китайцы, как и другие древние народы, по-особенному относятся к старинным мифам и прочему народному эпосу – очень трепетно и со всей серьёзностью. Так вот, древняя легенда гласит, что некий парень долго собирался с силами и в итоге сделал предложение руки и сердца первой красавице города. Та ответила согласием, и пара поженилась.
Первые годы супружества были настоящей идиллией. Ещё бы, ведь каждый позавидует, когда рядом такая красавица.
Хотя друзья пытались открыть мужчине глаза, заявляя, что жена с ним исключительно из корыстных соображений. Ей нужны только деньги и ничего более (а герой занимал серьёзный государственный пост). Но он не верил, считая, что любимую оговаривают из зависти.
И зря: в итоге жена завела интрижку с другим, выбрала в любовники уличного портного. А чтобы облегчить задачу и побольше времени провести с любовником, попросила его сшить для мужа зелёную шапку. Которая стала своеобразным сигналом: увидел, что рогоносец в зелёном головном уборе вышел из дома – бросай всё и беги в объятия страсти.
С тех пор повелось, что мужчин в таких шапках стали называть Lǜ màozi) – 绿帽子, дословно «муж в зелёной шляпе». То есть это устойчивое идиоматическое выражение для обозначения незадачливого рогоносца, демонстрирующего свой статус обманутого мужа всему миру. В разрезе этого зелёный в понимании китайцев лишён благородства.
Влияние древней легенды на современные взгляды
Как уже было сказано, китайцы очень серьёзно относятся к мифам, легендам и сказкам. Поэтому даже в современном прогрессивном мире на них оглядываются.
В древности в Поднебесной зелёный символизировал низкое качество. Период династии Тан (промежуток примерно с 618 по 907 год) характеризовался тем, что чиновники низшего звена типа евнухов носили одеяния такого цвета. Нередко её использовали для преступников и заключённых.
А в эпоху монгольской династии Юань женщины, торгующие своим телом, тоже должны были одеваться в зелёное в качестве опознавательного знака. Правда, не все азиаты так предвзято относятся к этому цвету: к примеру, во Вьетнаме он очень популярен и пользуется заслуженными почестями.
А как вы считаете, нужно ли уделять такое внимание символизму во внешности, если он базируется на древних преданиях или верованиях?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все просто. Расходимся.