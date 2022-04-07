Бро, ты в зелёной шапке?! Почему у китайцев такой головной убор считается унижением?

Как уже было сказано, китайцы очень серьёзно относятся к мифам, легендам и сказкам. Поэтому даже в современном прогрессивном мире на них оглядываются.

В древности в Поднебесной зелёный символизировал низкое качество. Период династии Тан (промежуток примерно с 618 по 907 год) характеризовался тем, что чиновники низшего звена типа евнухов носили одеяния такого цвета. Нередко её использовали для преступников и заключённых.

А в эпоху монгольской династии Юань женщины, торгующие своим телом, тоже должны были одеваться в зелёное в качестве опознавательного знака. Правда, не все азиаты так предвзято относятся к этому цвету: к примеру, во Вьетнаме он очень популярен и пользуется заслуженными почестями.

А как вы считаете, нужно ли уделять такое внимание символизму во внешности, если он базируется на древних преданиях или верованиях?