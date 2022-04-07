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Бро, ты в зелёной шапке?! Почему у китайцев такой головной убор считается унижением?

Бро, ты в зелёной шапке?! Почему у китайцев такой головной убор считается унижением? (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 10:39
Сообщество : Факты
Метки: Китай   зеленая шапка   мужчины   обычай   традиция   факты   фото   
7016
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Зелёный цвет в разных культурах имеет сакральный смысл. Ведь он ассоциируется с весной, природой, экологией, обновлением, зарождением новой жизни, юностью, цветением.

Всё так. Но есть и исключения. Так, если китайцы увидят соотечественника  в шапке такого цвета, то, скорее всего, он будет осмеян и освистан. В чем же причина, почему зелёные головные уборы в Поднебесной подвергают остракизму?

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Да-да, китайцы, как и другие древние народы, по-особенному относятся к старинным мифам и прочему народному эпосу – очень трепетно и со всей серьёзностью. Так вот, древняя легенда гласит, что некий парень долго собирался с силами и в итоге сделал предложение руки и сердца первой красавице города. Та ответила согласием, и пара поженилась.

Первые годы супружества были настоящей идиллией. Ещё бы, ведь каждый позавидует, когда рядом такая красавица.

Хотя друзья пытались открыть мужчине глаза, заявляя, что жена с ним исключительно из корыстных соображений. Ей нужны только деньги и ничего более (а герой занимал серьёзный государственный пост). Но он не верил, считая, что любимую оговаривают из зависти.

И зря: в итоге жена завела интрижку с другим, выбрала в любовники уличного портного. А чтобы облегчить задачу и побольше времени провести с любовником, попросила его сшить для мужа зелёную шапку. Которая стала своеобразным сигналом: увидел, что рогоносец в зелёном головном уборе вышел из дома – бросай всё и беги в объятия страсти.

С тех пор повелось, что мужчин в таких шапках стали называть Lǜ màozi) – 绿帽子, дословно «муж в зелёной шляпе». То есть это устойчивое идиоматическое выражение для обозначения незадачливого рогоносца, демонстрирующего свой статус обманутого мужа всему миру. В разрезе этого зелёный в понимании китайцев лишён благородства.

Влияние древней легенды на современные взгляды

Как уже было сказано, китайцы очень серьёзно относятся к мифам, легендам и сказкам. Поэтому даже в современном прогрессивном мире на них оглядываются.

В древности в Поднебесной зелёный символизировал низкое качество. Период династии Тан (промежуток примерно с 618 по 907 год) характеризовался тем, что чиновники низшего звена типа евнухов носили одеяния такого цвета. Нередко её использовали для преступников и заключённых.

А в эпоху монгольской династии Юань женщины, торгующие своим телом, тоже должны были одеваться в зелёное в качестве опознавательного знака. Правда, не все азиаты так предвзято относятся к этому цвету: к примеру, во Вьетнаме он очень популярен и пользуется заслуженными почестями.

А как вы считаете, нужно ли уделять такое внимание символизму во внешности, если он базируется на древних преданиях или верованиях?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   зеленая шапка   мужчины   обычай   традиция   факты   фото   
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16  комментариев
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38k
jonnyD 5 часов назад
А Мао то и не знал ...
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5k
sergonly 2 часа назад
А с чего это автор решил что евнухи это низшая чиновничья должность? Начнем с того что евнух это была придворная должность, что сразу ставит их выше всех перефирийных чиновников (так уж была устроена древнекитайская номенклатура). При дворе они могли занимать самые разные должности и на определенных отрезках истории Китая они эту самую историю и делали будучи прямыми советниками императоров. Почему именно евнухи? В Китае считали что если у человека нет и не может быть детей, то воровать он будет умеренно (чтисто для себя). Евнухом, например, был Чжен Хэ, адмирал первого в истории океанского флота.
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15k
satris 2 часа назад
Кем же тогда китайцы считают ирландцев и их святого Патрика?
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5k
Dictator 3 часа назад
Видимо, евнухам перемена цвета одежды в связи с карьерным ростом не светила...
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9k
Hunson Abadeer 3 часа назад
ну хз)))
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24k
Sergey 3 часа назад
Нуда, ну да, зеленый цвет в Китае имеет негативное значение... А Нефрит, наверное самый важный для китайцев камень, он что красный?
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4k
Севастьян 4 часа назад
Стадный менталитет.У одних белое-скорбь,у других черное-трагедия.
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24k
SerGProS 4 часа назад
Поэтому регулярная армия Китая носит ярко-оранжевые головные уборы!
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22k
Inter 4 часа назад
типа легенда остановила, а то что он в классическом костюме-ничего не значит??
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2k
Лёха 4 часа назад
"чиновники самого низкого ранга, вроде eвнyxoв" автор мягкое с тёплым попутал.
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13k
Голос Вселенной 5 часов назад
Короче, это все равно, что у нас носить в городе рога.....
Все просто. Расходимся.
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5k
Mowgley 5 часов назад
А я слышал, что эта легенда была не в Китае и про короткие штаны
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