Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей

Большая часть персонажей осталась неизменной. В качестве аргумента, который автор выдвигал обвиняющим его в плагиате, было предисловие. В нём Алексей Николаевич указывал, что в детстве читал книгу «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». И потом пересказывал её своим друзьям. Но поскольку книжка потерялась, а некоторые детали позабылись, то каждый раз история обрастала новыми подробностями. А, уже будучи взрослым, писатель захотел поделиться ею с новыми поколениями читателей. И вышло то, что вышло.

В действительности же первый перевод на русский сказки Коллоди был сделан в 1906 году. Толстой на тот момент был уже взрослым 23-летним мужчиной. А раньше прочесть сказку о приключениях Пиноккио, написанную в 1881 году, он не мог, поскольку не знал итальянского – языка оригинала.