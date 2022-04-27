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Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей

Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей

Автор:
27 апреля 2022 15:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Автор   заимствование   идея   персонаж   плагиат   произведение   сказка   сюжет   
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Все книги, представленные в этой подборке, знакомы каждому советскому ребёнку. Да и своим детям и внукам представители тех поколений стараются прививать вкус к хорошей литературе.

Между тем как сюжеты чудесных сказок, сделавших популярными авторов, были в своё время позаимствованы у иностранцев.


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Этот пример – один из самых наглядных в случае со сказочным плагиатом. Алексей Толстой практически полностью использовал оригинальное произведение Карло Коллоди «Пиноккио». И тому есть объяснение: книга несколько раз издавалась на русском, и редакцией как раз занимался Толстой. То есть он был знаком с сюжетом не только как обычный читатель, но и как редактор.


Большая часть персонажей осталась неизменной. В качестве аргумента, который автор выдвигал обвиняющим его в плагиате, было предисловие. В нём Алексей Николаевич указывал, что в детстве читал книгу «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». И потом пересказывал её своим друзьям. Но поскольку книжка потерялась, а некоторые детали позабылись, то каждый раз история обрастала новыми подробностями. А, уже будучи взрослым, писатель захотел поделиться ею с новыми поколениями читателей. И вышло то, что вышло.

В действительности же первый перевод на русский сказки Коллоди был сделан в 1906 году. Толстой на тот момент был уже взрослым 23-летним мужчиной. А раньше прочесть сказку о приключениях Пиноккио, написанную в 1881 году, он не мог, поскольку не знал итальянского – языка оригинала.


Томас Энсти Гатри – британский писатель в 1900 году написал сказку «Медный кувшин». В ней повествование ведётся от лица молодого лондонского архитектора. И привычная нам адаптация – «Старик Хоттабыч» Л. Лагина практически полностью повторяет сюжет этой адаптации истории из «Тысячи и одной ночи». Правда, Лагин изменил его в соответствии с реалиями советской действительности. Если нашедший лампу англичанин мечтает жениться на благородной леди, то у советского мальчишки Вольки, соответственно, мечты совсем другого толка.


Но если джинн Факраш у Гатри так и остаётся джинном, то в нашей версии он трансформируется в идеологически правильного гражданина. Хоть и со своими причудами. Забавные и нелепые ситуации, в которые попадают персонажи книг, практически идентичны.


Что касается «Волшебника Изумрудного город» Волкова, то, справедливости ради, это больше художественный перевод, нежели плагиат. Вот только в случае с тем же Винни-Пухом, которого для русского читателя адаптировал Борис Заходер, на обложке всё же значится имя настоящего автора – Алана Милна. А Лаймен Фрэнк Баум – американский писатель и классик детской литературы, создавший потрясающий цикл историй о стране Оз, в случае с «Волшебником» никак не фигурирует.


Принято считать, что Александр Волков, который был энциклопедически образованным человеком, на книге американского писателя просто упражнялся с переводом. Волков был доцентом кафедры высшей математики, а в свободное от лекций время делал переводы.

Следующие произведения – продолжения Александр Мелентьевич называл исключительно авторскими, поскольку считал, что точные переводы Баума уже не будут интересны советской детворе. Но элементы плагиата при более подробном анализе обнаружены и в них.


В случае с Николаем Николаевичем Носовым обвинения в плагиате нельзя считать полностью справедливыми, поскольку автор изначально заявил, что планирует написать книгу, взяв за основу произведение другого автора – «Царство малюток» Анны Хвольсон.



К слову, сама Анна придумала «Царство», вдохновившись комиксами художника Палмера Кокса. И Носов задействовал только общую идею и героев, тогда как концепция и сюжет «Приключений Незнайки» уже совершенно другие.

Как вы считаете, допустимы ли такие заимствования с правовой и этической точки зрения?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автор   заимствование   идея   персонаж   плагиат   произведение   сказка   сюжет   
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9  комментариев
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2k
александр 44 минуты назад
Насколько я помню, Волков только первую книгу позаимствовал. А потом еще шесть написал.
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34k
Мойша Минуту назад
Как сказал кто-то из великих: в мировой литературе существует 14 сюжетов и 36 вариаций этих сюжетов. Вот и думайте.
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11k
Kostick 2 минуты назад
зато носов, написал не "незнайку на луне", а в соавторстве с войновичем и оруэллом - сценарий.
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17k
Олег 8 минут назад
Ну, если копнуть, то и у наших авторов украдено немало идей...
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461
Алексей 10 минут назад
А "Незнайка на Луне" вообще фантастическая только до тех пор, пока главные герои внутрь Луны не попали, а далее документалистика.
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10k
Мистер Фикс 15 минут назад
Носов вне конкуренции! Помимо Незнайки у него куча произведений
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20k
Serg2001 19 минут назад
С правовой точкой пусть юристы разбираются, а вот с этической... Невозможно конечно представить своё детство без этих произведений. Но, как мне кажется, никто бы их любить меньше не стал, если на них было поподробнее сказано о первоисточнике. Было бы честнее. Тут скорее всего вопрос гонорара. За авторство, очевидно, платят больше чем за перевод или адаптацию.
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38k
jonnyD 23 минуты назад
Дюма не раз упрекали в заимствовании , но он спокойно отвечал: «Все, что существует в этом мире, плагиат. Даже бог создал Адама по своему образу и подобию».
Кстати самое знаменитое произведение Алесандра Дюма роман «Три мушкетера» чистый плагиат. И сюжетный ход и имена главных героев, включая Миледи и кардинала Ришелье, Саша спёр из книги «Мемуары мсье Д’Артаньяна», автором которой был французский писатель Гасьен де Куртиль де Сандра и , - ничего , прокатило ... Но и жаловаться было некому , - Куртиль де Сандра попал в Бастилию за книгу с пикантными подробностями из жизни королевской семьи , хоть и служил целым капитаном в роте королевских мушкетеров .
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