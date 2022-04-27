Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей

Все книги, представленные в этой подборке, знакомы каждому советскому ребёнку. Да и своим детям и внукам представители тех поколений стараются прививать вкус к хорошей литературе.
Между тем как сюжеты чудесных сказок, сделавших популярными авторов, были в своё время позаимствованы у иностранцев.
Этот пример – один из самых наглядных в случае со сказочным плагиатом. Алексей Толстой практически полностью использовал оригинальное произведение Карло Коллоди «Пиноккио». И тому есть объяснение: книга несколько раз издавалась на русском, и редакцией как раз занимался Толстой. То есть он был знаком с сюжетом не только как обычный читатель, но и как редактор.
Большая часть персонажей осталась неизменной. В качестве аргумента, который автор выдвигал обвиняющим его в плагиате, было предисловие. В нём Алексей Николаевич указывал, что в детстве читал книгу «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». И потом пересказывал её своим друзьям. Но поскольку книжка потерялась, а некоторые детали позабылись, то каждый раз история обрастала новыми подробностями. А, уже будучи взрослым, писатель захотел поделиться ею с новыми поколениями читателей. И вышло то, что вышло.
В действительности же первый перевод на русский сказки Коллоди был сделан в 1906 году. Толстой на тот момент был уже взрослым 23-летним мужчиной. А раньше прочесть сказку о приключениях Пиноккио, написанную в 1881 году, он не мог, поскольку не знал итальянского – языка оригинала.
Томас Энсти Гатри – британский писатель в 1900 году написал сказку «Медный кувшин». В ней повествование ведётся от лица молодого лондонского архитектора. И привычная нам адаптация – «Старик Хоттабыч» Л. Лагина практически полностью повторяет сюжет этой адаптации истории из «Тысячи и одной ночи». Правда, Лагин изменил его в соответствии с реалиями советской действительности. Если нашедший лампу англичанин мечтает жениться на благородной леди, то у советского мальчишки Вольки, соответственно, мечты совсем другого толка.
Но если джинн Факраш у Гатри так и остаётся джинном, то в нашей версии он трансформируется в идеологически правильного гражданина. Хоть и со своими причудами. Забавные и нелепые ситуации, в которые попадают персонажи книг, практически идентичны.
Что касается «Волшебника Изумрудного город» Волкова, то, справедливости ради, это больше художественный перевод, нежели плагиат. Вот только в случае с тем же Винни-Пухом, которого для русского читателя адаптировал Борис Заходер, на обложке всё же значится имя настоящего автора – Алана Милна. А Лаймен Фрэнк Баум – американский писатель и классик детской литературы, создавший потрясающий цикл историй о стране Оз, в случае с «Волшебником» никак не фигурирует.
Принято считать, что Александр Волков, который был энциклопедически образованным человеком, на книге американского писателя просто упражнялся с переводом. Волков был доцентом кафедры высшей математики, а в свободное от лекций время делал переводы.
Следующие произведения – продолжения Александр Мелентьевич называл исключительно авторскими, поскольку считал, что точные переводы Баума уже не будут интересны советской детворе. Но элементы плагиата при более подробном анализе обнаружены и в них.
В случае с Николаем Николаевичем Носовым обвинения в плагиате нельзя считать полностью справедливыми, поскольку автор изначально заявил, что планирует написать книгу, взяв за основу произведение другого автора – «Царство малюток» Анны Хвольсон.
К слову, сама Анна придумала «Царство», вдохновившись комиксами художника Палмера Кокса. И Носов задействовал только общую идею и героев, тогда как концепция и сюжет «Приключений Незнайки» уже совершенно другие.
Как вы считаете, допустимы ли такие заимствования с правовой и этической точки зрения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати самое знаменитое произведение Алесандра Дюма роман «Три мушкетера» чистый плагиат. И сюжетный ход и имена главных героев, включая Миледи и кардинала Ришелье, Саша спёр из книги «Мемуары мсье Д’Артаньяна», автором которой был французский писатель Гасьен де Куртиль де Сандра и , - ничего , прокатило ... Но и жаловаться было некому , - Куртиль де Сандра попал в Бастилию за книгу с пикантными подробностями из жизни королевской семьи , хоть и служил целым капитаном в роте королевских мушкетеров .