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Белый Бим Черное Ухо: история о бесконечной собачьей преданности

Белый Бим Черное Ухо: история о бесконечной собачьей преданности (2 фото)

Автор:
29 марта 2021 11:21
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Белый Бим Черное Ухо   Гавриил Троепольский   идея   книга   повесть   почемучка   произведение   смысл   
653
2

Почему повесть «Белый Бим Черное Ухо» Гавриила Троепольского можно назвать одой бесконечной собачьей любви и преданности хозяину?

Источник:

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Метки: Белый Бим Черное Ухо   Гавриил Троепольский   идея   книга   повесть   почемучка   произведение   смысл   
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5  комментариев
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19k
Надежда 2 часа назад
Один раз прочитала и один раз посмотрела фильм. Больше не смогу - за всю жизнь столько не рыдала. По-моему, на меня даже произведение "А зори здесь тихие" не такое сильное впечатление произвело.
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790
Tashka75 5 минут назад
рыдала и над книгой, и над фильмом
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Мне еще очень нравится "Ко мне Мухтар"
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Чего описание одно стоит!
Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других - благородство, способность сострадать и любить…
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6k
Elena Ki 2 часа назад
Не ирландский сеттер, а английский.
Хозяин, даром что писатель, - очень безответственный человек. Взял нового щенка. Да еще и назвал так же. Неужели так трудно прикинуть перед, а после - а что будет, если со мной что-то случится?
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