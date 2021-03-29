Основной персонаж произведения – это пес, ирландский сеттер по кличке Бим (еще одна кличка – Черноух). Именно через его взгляд автор пытается продемонстрировать читателю простые и сложные перипетии окружающего мира. Отличительной особенностью подачи является четкость и точность мировосприятия, демонстрируемая таким образом автором.

Хозяин пса – одинокий пенсионер, прошедший войну. Питомец становится для него действительно единственной радостью и отдушиной в жизни. Вместе они частенько ездили на охоту и замечательно проводили время. Но случилось так, что память о страшных днях войны – засевший в теле осколок начал давать о себе знать. Ивана Ивановича увезли в больницу, а пес остался один.

Но перенести отсутствие своего обожаемого хозяина Бим не смог и начал искать его, сталкиваясь как с хорошими людьми, искренне пытавшимися помочь, так и со злыми, демонстрировавшими свою жестокость без видимых на то причин. Пес почти справился с задачей, но лживая соседка оговаривает Бима. Того ловят и увозят в приют. Целую ночь пес рвется, пытаясь выцарапать дверь и помчаться к хозяину. И сердце преданного животного не выдерживает… Останавливается… Хозяин не успевает его забрать.