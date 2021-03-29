Почему повесть «Белый Бим Черное Ухо» Гавриила Троепольского можно назвать одой бесконечной собачьей любви и преданности хозяину?
Основной персонаж произведения – это пес, ирландский сеттер по кличке Бим (еще одна кличка – Черноух). Именно через его взгляд автор пытается продемонстрировать читателю простые и сложные перипетии окружающего мира. Отличительной особенностью подачи является четкость и точность мировосприятия, демонстрируемая таким образом автором.
Хозяин пса – одинокий пенсионер, прошедший войну. Питомец становится для него действительно единственной радостью и отдушиной в жизни. Вместе они частенько ездили на охоту и замечательно проводили время. Но случилось так, что память о страшных днях войны – засевший в теле осколок начал давать о себе знать. Ивана Ивановича увезли в больницу, а пес остался один.
Но перенести отсутствие своего обожаемого хозяина Бим не смог и начал искать его, сталкиваясь как с хорошими людьми, искренне пытавшимися помочь, так и со злыми, демонстрировавшими свою жестокость без видимых на то причин. Пес почти справился с задачей, но лживая соседка оговаривает Бима. Того ловят и увозят в приют. Целую ночь пес рвется, пытаясь выцарапать дверь и помчаться к хозяину. И сердце преданного животного не выдерживает… Останавливается… Хозяин не успевает его забрать.
Основная идея произведения – это не только преданность Бима и его взаимопонимание с хозяином. Автор акцентирует внимание еще и на милосердии, гуманности, готовности людей прийти в трудную минуту на выручку любому живому существу, нуждающемуся в помощи.
Очень печально осознавать, что на пути потерявшего хозяина Бима встретились жестокие, злобные и подлые люди. Но и добрых, искренних и сострадающих было не меньше. И все они сыграли определенную роль в жизни собаки и ее хозяина.
«Он царапался в последнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил! Свободы и доверия – больше ничего». Так писал Троепольский. Прошло почти полвека с момента публикации его повести. Но эти слова не теряют актуальности, а, скорее, наоборот, становятся все более и более злободневными в нашем жестоком и преисполненном эгоцентризма мире. Возможно, в суете скоротечных дел стоит выделять немного времени, чтобы перечитать добрую книгу, полюбоваться незатейливым пейзажем в ближайшем парке, оказать посильную помощь тому, кто в ней действительно нуждается.
А какие эмоции у вас вызвала эта книга?
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Трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, теряющей любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», которое как рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную подлость, а в других - благородство, способность сострадать и любить…
Хозяин, даром что писатель, - очень безответственный человек. Взял нового щенка. Да еще и назвал так же. Неужели так трудно прикинуть перед, а после - а что будет, если со мной что-то случится?