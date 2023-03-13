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Зачем Александр Сергеевич русалку на дерево посадил?

Зачем Александр Сергеевич русалку на дерево посадил?

Автор:
13 марта 2023 13:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Культура   дерево   дух   метафора   персонаж   поэма   произведение   пушкин   русалка   хвост   
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Вступление к «Руслану и Людмиле» – это целая феерия необычных персонажей – сказочных, мифических, былинных. И это далеко не хаотическое нагромождение образов. Ведь Александр Сергеевич не был бы великим, если бы не использовал логичные и обоснованные метафоры.

Зачем же классик взгромоздил красавицу с рыбьим хвостом на дуб?

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Водяные девы – это персонажи самых разных культур. У нас они имеют множество имён:  мавки, лоскотухи, шутихи, купалки, водяницы, лешачихи, берегини и не только.

Но русалки европейские от наших отличаются. Так, в Европе люди верили, что это красивые девушки, у которых рыбий хвост вместо ног. Тогда как наши предки считали, что это духи людей, которые погибли не своей смертью. И никаких хвостов и плавников у них не было.

Большинство исследователей считает первым персонажем, напоминающим русалку, вавилонского бога Оаннеса. Он по собственному желанию мог менять форму, отращивая то ноги, то хвост. В Сирии такой богиней была Атаргате – покровительница рыбаков.

В славянской культуре русалка или мавка чаще всего предстаёт в образе прекрасной девушки с длинными распущенными волосами. Обычно обнажённой либо в простой  не подпоясанной рубахе. Славяне приписывали этим существам невероятные способности, к примеру, превращение в неодушевлённые предметы.

В словаре Даля говорится, что русалка – это сказочная жительница водоёма. Но о хвосте и чешуе речи не идёт. А ведь он явно не опустил бы такой важный момент. В Большой советской энциклопедии сказано, что этот образ есть объединение представлений о духах воды и плодородия с людьми, которые погибли не своей смертью. Причём речь шла только о некрещеных детях и девушках, скончавшихся до замужества. То есть о чистых и непорочных.

Поскольку упокоения такие души не получали, то люди проводили специальные обряды – изгнания из села или деревни. Чтобы русалки не докучали и не осложняли и без того непростую жизнь живых. В лес относили подношения – лоскуты, нитки, клубки, еду, деревья украшали специально сплетёнными венками, на которых русалки раскачивались как на качелях. Очень любили это развлечение и могли качаться часами. Такой образ в поэме Пушкина – это отражение не только славянской русалки, у которой не было хвоста, но и участницы ритуала – девушки, принимавшей участие в обряде изгнания.

Длинные распущенные волосы – важная отличительная черта этих духов. Ведь в культуре славян девушкам категорически запрещено было ходить с распущенными волосами. Это считалось позором. А вот для участниц церемоний на русальной неделе делались исключения.

В предисловии к поэме русалка и леший не зря упоминаются рядом. Ведь они духи леса. Водной стихией русалки не брезговали, но всё же отсутствие хвоста и плавников делало их больше обитательницами леса, а не водоёмов. А изящные ножки легко позволяли взбираться на деревья и раскачиваться на ветвях в ожидании жертвы или просто в своё удовольствие.

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Метки: Культура   дерево   дух   метафора   персонаж   поэма   произведение   пушкин   русалка   хвост   
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28k
Ego sum qui sum 36 минут назад
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18k
Александр 9 минут назад
Он поэт, он так видит
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26k
Serg2001 20 минут назад
Осталось теперь за котэ пояснить. Какого хрена он круглосуточно по цепи круги нарезает... )
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22k
SolomonA 23 минуты назад
Многие слова меняют свое значение со временем. Достаточно вспомнить Крылова "Попрыгунья стрекоза"....
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