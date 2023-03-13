Зачем Александр Сергеевич русалку на дерево посадил?

Поскольку упокоения такие души не получали, то люди проводили специальные обряды – изгнания из села или деревни. Чтобы русалки не докучали и не осложняли и без того непростую жизнь живых. В лес относили подношения – лоскуты, нитки, клубки, еду, деревья украшали специально сплетёнными венками, на которых русалки раскачивались как на качелях. Очень любили это развлечение и могли качаться часами. Такой образ в поэме Пушкина – это отражение не только славянской русалки, у которой не было хвоста, но и участницы ритуала – девушки, принимавшей участие в обряде изгнания.