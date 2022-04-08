Реальные прототипы нереальных злодеев

Иногда полёт фантазии писателей ничем не сдерживается, и они создают персонажей, действительно живущих в веках. Но списанные с реальных людей герои не уступают, а иногда даже превосходят их по яркости и живости.
Особенно отрицательные, ведь они – самый настоящий коктейль бурлящих тёмных эмоций, в котором имеются и вкрапления добра и света.
Прототипом подпольного миллионера, по мнению исследователей, был известный аферист Константин Михайлович Коровко. Сферой деятельности злодейской личности было присвоение денежных средств дольщиков. Специализировался преимущественно на некрупных городах. Толком наказан так и не был, если не считать три месяца пребывания под арестом. После очередного инцидента с присвоением чужих денег бежал за границу.
Прототипом сестры Рэтчед – персонажа романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи стала реальная женщина, с которой автор в своё время работал в психиатрической лечебнице. Назвать её настоящее им Кизи отказался, но, по признанию, после неожиданной встречи с прототипом понял, что значительно преувеличил в произведении негативные качества настоящей медсестры.
На контрасте с отрицательными персонажами положительные выглядят ещё более милыми и добрыми. И Эдуард Успенский воспользовался этим приёмом, «назначив» на роль книжной злодейки в серии книг про Чебурашку свою первую супругу Римму. Впрочем, эталоном доброты писатель не был, и по его собственному признанию, некоторые черты Шапокляк списал лично с себя.
В персонаже Марио Пьюзо «Крёстный отец» одновременно нашли воплощение два известных деятеля преступного мира: Фрэнк Костелло и Вито Дженовезе. Оба славились умением управлять преступным бизнесом жёсткой рукой и виртуозно справляться с любыми проблемами, в том числе очень жёсткими и даже жестокими способами. Отличались амбициозностью и могуществом.
Герой серии романов Томаса Харриса о Ганнибале Лекторе долгое время считался вымышленным. И лишь спустя три десятилетия после выхода первой книги автор сделал признание, что использовал прототип. В этом качестве выступил тюремный доктор из мексиканского города Монтеррей.
Использовав в качестве отправной точки псевдоним, который Харрис дал доктору (Саласар), журналистская братия пустилась по следу. И отыскала Альфредо Балли Тревиньо, которого в 60-х обвиняли в убийствах автостопщиков. Отсидев внушительный срок в 20 лет, бывший заключенный даже продолжил медицинскую практику, хоть и под строгим контролем полиции. Ушёл из жизни относительно недавно, в 2009 году.
Антагонист Шерлока Холмса профессор Мориарти тоже был списан с двух реально существовавших людей – талантливого преступника Алана Ворта, обладавшего прекрасными организаторскими способностями, и практически гениального, но очень злобного и желчного математика, астронома и экономиста Саймона Ньюкома.
Обольстительная и холодная героиня романа «Три мушкетёра» Александра Дюма миледи Винтер тоже существовала на самом деле. Вернее, существовали, поскольку образ прекрасной злодейки собирательный и вобрал в себя черты нескольких дам той эпохи. Ключевыми стали черты возлюбленной герцога Бекингема Люси Хей, графини Карлайл. Она изощрённо отомстила бывшему возлюбленному за то, что тот посмел её оставить, перешла на сторону Ришелье и свернула англичанам немало крови во время Гражданской войны.
Как вы считаете, образ персонажа получается интереснее, если он списан с реального прототипа? Или герой ярче, когда фантазию автора ничто не сдерживает?
Источник:
АНТИФИШКИ
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