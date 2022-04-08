Реальные прототипы нереальных злодеев

Герой серии романов Томаса Харриса о Ганнибале Лекторе долгое время считался вымышленным. И лишь спустя три десятилетия после выхода первой книги автор сделал признание, что использовал прототип. В этом качестве выступил тюремный доктор из мексиканского города Монтеррей.

Использовав в качестве отправной точки псевдоним, который Харрис дал доктору (Саласар), журналистская братия пустилась по следу. И отыскала Альфредо Балли Тревиньо, которого в 60-х обвиняли в убийствах автостопщиков. Отсидев внушительный срок в 20 лет, бывший заключенный даже продолжил медицинскую практику, хоть и под строгим контролем полиции. Ушёл из жизни относительно недавно, в 2009 году.