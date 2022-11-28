У кого что болит: почему иностранцы узрели в славянской былине о любви, душевной силе и верности двойное дно?

А не рвануть ли мне сегодня стрясти с князя «дань за двэнадцать лэт». А заодно и мужа любимого из полона выручить.
Примерно так рассуждала героиня чудесного советского мультфильма «Василиса Микулишна», вышедшего на экраны в 1975 году. Работа режиссера Романа Давыдова и сценариста Виктории Токаревой действительно была прямым попаданием в сердце зрителей. Основу – былину о дочери Микулы Селяниновича – богатырше Василисе Токарева оставила практически без изменений. Просто не стала слишком углубляться в биографию героини, а упор сделала не на силу, а на житейскую мудрость и женскую хитрость – инструменты, которые при правильном использовании позволяют добиться невероятных результатов.
Созданием интересных и самобытных персонажей занимался художник Виктор Никитин. Озвучили героев Анна Каменкова (Василиса), Анатолий Васильев (Ставр) и Владимир Басов (Владимир).
Гармоничное объединение изящных визуальных образов, качественной музыкальной темы и легкой подачи для большинства зрителей помимо простой мудрой сказки дает один интересный и важный посыл: ради спасения любимого, своей страны, семьи, родных, сохранения чести женщина способна подвинуть в стороны стереотипные романтизированные представления о слабом поле. Раскрыться в ином ключе и спасти, образно говоря, своего принца (в данном случае богатыря), используя свои сильные стороны. И будет действовать, а не лить слезы, ноя и сетуя на свою жизнь.
Однако удивило мнение иностранцев, оставивших комментарии в Сети после просмотра мультфильма. Многие отметили оригинальность образов, причудливость визуала, стилистику анимации. Но некоторые зарубежные зрители увидели и нечто другое в истории любви и самоотверженности:
Я бы не поверил, если бы мне сказали, что советский мультфильм изобрел бикультуру и отверг женоненавистничество!
Очень интересный и занимательный короткометражный фильм, который завораживает, когда вы смотрите немного глубже и соотносите его с сегодняшним днем.
Какой недооцененный бикультурный шедевр родом... не поверите, из Советского Союза!
Рисунки немного причудливы, что создает особую и неповторимую атмосферу. Поведение персонажей для меня казалось несколько необычным, хотя, вероятно, это связано с разницей культур. Было приятно наблюдать за этой историей; хотя в то время (в 70-х годах) Россия была коммунистической, и этот мультфильм вполне мог быть пропагандой. Но вот что интересно: с нашими нынешними «женскими движениями» и «гендерным равенством», этот фильм внезапно показывает сильную и остроумную женщину, которая спасает своего успешного мужчину. Это, как мне кажется, демонстрирует ценность и важность женщин в российской культуре.
Вот так-то. А мы и не знали…
— Едет к тебе, князь, посол из Золотой Орды получать дань за двенадцать лет.
— Ну и что?... Что?! За двенадцать лет?!
— Не играют женщины в шахматы...
— Здравствуй, любовь моя, Василиса Микулишна! Только где же твои косы русые?
— А косами русыми я, любимый, тебя из погреба вытащила!
А в чем вы видите главную идею этой истории?
Источник:
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Ну пацан живет с котом и псом и чуть ли не каждый день мужик к ним приходит под разными предлогами то типа подписка на СМИ, то посылка которую не отдает и говорит что каждый день будет ходить.
В СССР было гораздо больше свободы, чем сейчас об этом говорят. Просто мы тогда этого не замечали и воспринимали как само-собой разумееющееся.
А со всякими гендерно-феминистскими движениями мы обогнали страны Запада на 100 лет. У нас это движение началось и а потом быстро закончилось в 20-30-хх годах прошлого века, ещё до Великой Отечественной войны. В начале 30-хх годов Партия решила больше не играть в эти глупые игры и потихонечку эти сексуально-глупые выверты решили прикрыть. От греха, как говориться, подальше...
если сразу после гражданской войны были идеи "сексуальной революции" (Колонтай их распространяла), но потом их сначала тихо свернули, а потом и стали прижимать.
Но а в Великую Отечественную они уже естественным образом сошли на нет.
Наши женщины получили столько "свободы самовыражения", что дальше некуда. Можно сказать, весь тыл держался на женских плечах.
Да и вообще, по моему глубокому убеждению, свобода женщины измеряется не в количестве гендеров-шментеров, а в количестве детских садиков.
А гейропейцам как всегда везде толерантность мерещится...