У кого что болит: почему иностранцы узрели в славянской былине о любви, душевной силе и верности двойное дно?

Однако удивило мнение иностранцев, оставивших комментарии в Сети после просмотра мультфильма. Многие отметили оригинальность образов, причудливость визуала, стилистику анимации. Но некоторые зарубежные зрители увидели и нечто другое в истории любви и самоотверженности:

Я бы не поверил, если бы мне сказали, что советский мультфильм изобрел бикультуру и отверг женоненавистничество!

Очень интересный и занимательный короткометражный фильм, который завораживает, когда вы смотрите немного глубже и соотносите его с сегодняшним днем.

Какой недооцененный бикультурный шедевр родом... не поверите, из Советского Союза!

Рисунки немного причудливы, что создает особую и неповторимую атмосферу. Поведение персонажей для меня казалось несколько необычным, хотя, вероятно, это связано с разницей культур. Было приятно наблюдать за этой историей; хотя в то время (в 70-х годах) Россия была коммунистической, и этот мультфильм вполне мог быть пропагандой. Но вот что интересно: с нашими нынешними «женскими движениями» и «гендерным равенством», этот фильм внезапно показывает сильную и остроумную женщину, которая спасает своего успешного мужчину. Это, как мне кажется, демонстрирует ценность и важность женщин в российской культуре.