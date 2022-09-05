Какой автор в истории считается самым плодовитым?

И это не Дарья Донцова. Хотя…
Одни авторы становились знаменитыми и входили в историю, написав единственную книгу. А другие штампуют литературные шедевры десятками, надеясь прославиться и заодно разбогатеть. Хотя в нашей стране не существует унифицированной системы касаемо выплаты авторских гонораров. Цифра зависит от разных факторов: популярности автора, серии, тиража и т.д. В среднем она варьируется от 5 до 25%. При продаже авторских прав издательству сумма выходит более значительная, но разовая. Впоследствии автор уже не может претендовать на какие-то отчисления.
Итак, кто они – это титаны литературного труда?
Лопес де Вега – испанский писатель, написавший за время своей творческой деятельности 1800 пьес. Все они в форме стихов. Исследователи творчества даже не поленились произвести подсчет строк. Их общее количество составило весьма солидное число – 21 316 млн.
Бразилец с японскими корнями Рьоки Инуэ, оставивший успешную карьеру хирурга, за свою жизнь написал 1100 произведений разного направления. Автор очень многогранный: в его послужном списке и триллеры, и детективы, и приключения и даже дамские романы.
Барбара Картленд обозначилась в мире литературы изданием 667 любовных романов, а также книг по домоводству, кулинарии, здоровью. А после смерти женщины обнаружили еще порядка сотни рукописей, о которых никто не знал. Все они тоже были опубликованы.
Следующим в рейтинге идет всем известный Александр Дюма. В случае с «отцом» «Трех мушкетеров» данные разнятся: он создал за литературную жизнь от 650 до 675 произведений в разных жанрах.
600 книг написал Юзеф Крашевский, а всего на сотню ему уступил известный фантаст Айзек Азимов.
Самым продуктивным русским автором считается Андрей Тимофеевич Болотов – философ, ученый, писатель. Если бы все его произведения и научные труды были изданы, то общее количество составило бы 350 томов. Кстати, Дарья Донцова – тоже рекордсмен и была включена в «Книгу рекордов Гиннесса» как автор, выпустивший за 10 лет 100 детективов. Многие из которых экранизировали. Сейчас их, конечно, больше минимум в два раза.
Но всех их превзошла испанская писательница Корин Тельядо. Настоящее имя – Мария дель Сокорро Тельядо Лопес.
Более 4000 произведений – впечатляющая цифра, не так ли? Именно столько романов и рассказов вышло из-под пера женщины за 60 лет литературной деятельности. Первая книга увидела свет вскоре после Второй мировой войны, а последнюю выпустили в 2006 году.
Девушка с юных лет обожала романы Дюма и Бальзака. Начала писать рано, и уже в 19-летнем возрасте продала издательству первый роман. Некоторые романы, которые критики называют ярким образцом массового романтизма, экранизированы.
А произведения какого автора вы любите больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Идет собрание колхозников с повесткой "Как назвать наш колхоз".
Следуют предложения типа:
"Заветы Ильича" - не, не, это уже было.
"Красный Октябрь" - да вы что, их уже столько..
Поступает предложение назвать колхоз чьим-нибудь именем.
Встает мужичонка:
- Давайте назовем наш колхоз Лопе Де Вега.
- А почему именно Лопе Де Вега?
- Да уж больно на "@б твою мать" похоже.
А Лопес - та , которая с тухесом здоровенным .