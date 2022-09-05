Какой автор в истории считается самым плодовитым?

Итак, кто они – это титаны литературного труда?

Лопес де Вега – испанский писатель, написавший за время своей творческой деятельности 1800 пьес. Все они в форме стихов. Исследователи творчества даже не поленились произвести подсчет строк. Их общее количество составило весьма солидное число ­– 21 316 млн.

Бразилец с японскими корнями Рьоки Инуэ, оставивший успешную карьеру хирурга, за свою жизнь написал 1100 произведений разного направления. Автор очень многогранный: в его послужном списке и триллеры, и детективы, и приключения и даже дамские романы.