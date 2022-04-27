Чубайс не явился на суд о краже имущества

Анатолий Борисович не реагирует на повестки и не берёт трубку.
Анатолий Борисович Чубайс недавно уволился и
покинул нас навсегда улетел из России. Здесь у него осталось имущество и несколько вопросов касательно его работы в «Роснано». По сведениям нынешнего главы этого ведомства, там есть о чём спросить.
Но есть и ещё некоторые моменты. Например, незакрытое дело о краже имущества.
У Борисовича есть дача в Одинцовском районе. Ну как дача… Земельный участок, особняк, гостевой дом, отдельное здание для охранников. Вполне себе можно жить.
И ещё в 2017 году там произошла кража. Главным фигурантом по этому делу является бывший партнёр Чубайса - Илья Сучков. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество и краже - всё в особо крупном размере. Кроме него по делу проходят охранник Антон Поляков, директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин, а также бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев. Их обвиняют только в краже.
Сначала Чубайс заявлял о ущербе на 3 миллиарда рублей. Потом сумма снизилась до 70 миллионов рублей. Вину никто не признаёт, суд избрал им меру пресечения в виде запрета определённых действий.
И дело тянется до сих пор. Чубайс обвиняет, они отрицают. А после того, как он уехал, дело совсем зависло: связаться с ним не могут - ни вызвать повестками, ни поговорить по телефону. Так что компенсировать ущерб Борисовичу будет теперь непросто.
Говорят, что сейчас он в Стамбуле. Видимо, налаживает
бизнес по продаже ковров новую, светлую жизнь вдали от родины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Раздался еле слышный хлопок и струя мгновенно испарившейся жидкости ударила лысому господину в лицо. Молодой человек, стоявший уже одной ногой на улице, вышел из подъезда и захлопнул за собой дверь. Он не слышал звука упавшего тела, не видел рассыпавшиеся из пакета по полу кроваво-красные помидоры. Молодой человек шагал в сторону городского парка, где в поток ручья выбросил что-то металлическое.
Степан Бандера фотография
Степан Бандера фотография
Так был приведен в исполнение смертный приговор Верховного суда СССР палачу тысяч советских граждан, вождю ОУН Степану Бандере
Надеюсь , рыжую морду ждет та же участь .
А страна обрадовалась, что рыжему не удалось невиновного засудить.
Правда, тот потом все равно в тюрьме оказался. По какому-то мутному делу о штурме Кремля с арбалетами. И снова, казалось бы, при чем тут Чубайс?