Чубайс не явился на суд о краже имущества

И ещё в 2017 году там произошла кража. Главным фигурантом по этому делу является бывший партнёр Чубайса - Илья Сучков. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество и краже - всё в особо крупном размере. Кроме него по делу проходят охранник Антон Поляков, директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин, а также бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев. Их обвиняют только в краже.

Сначала Чубайс заявлял о ущербе на 3 миллиарда рублей. Потом сумма снизилась до 70 миллионов рублей. Вину никто не признаёт, суд избрал им меру пресечения в виде запрета определённых действий.

И дело тянется до сих пор. Чубайс обвиняет, они отрицают. А после того, как он уехал, дело совсем зависло: связаться с ним не могут - ни вызвать повестками, ни поговорить по телефону. Так что компенсировать ущерб Борисовичу будет теперь непросто.