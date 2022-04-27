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Чубайс не явился на суд о краже имущества

Чубайс не явился на суд о краже имущества

Автор:
27 апреля 2022 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дело   кража   мошенничество   одинцово   особняк   роснано   чубайс   
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Анатолий Борисович не реагирует на повестки и не берёт трубку.

Анатолий Борисович Чубайс недавно уволился и покинул нас навсегда улетел из России. Здесь у него осталось имущество и несколько вопросов касательно его работы в «Роснано». По сведениям нынешнего главы этого ведомства, там есть о чём спросить.

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Но есть и ещё некоторые моменты. Например, незакрытое дело о краже имущества.

У Борисовича есть дача в Одинцовском районе. Ну как дача… Земельный участок, особняк, гостевой дом, отдельное здание для охранников. Вполне себе можно жить.

И ещё в 2017 году там произошла кража. Главным фигурантом по этому делу является бывший партнёр Чубайса - Илья Сучков. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество и краже - всё в особо крупном размере. Кроме него по делу проходят охранник Антон Поляков, директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин, а также бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев. Их обвиняют только в краже.

Сначала Чубайс заявлял о ущербе на 3 миллиарда рублей. Потом сумма снизилась до 70 миллионов рублей. Вину никто не признаёт, суд избрал им меру пресечения в виде запрета определённых действий.

И дело тянется до сих пор. Чубайс обвиняет, они отрицают. А после того, как он уехал, дело совсем зависло: связаться с ним не могут - ни вызвать повестками, ни поговорить по телефону. Так что компенсировать ущерб Борисовичу будет теперь непросто.

Говорят, что сейчас он в Стамбуле. Видимо, налаживает бизнес по продаже ковров новую, светлую жизнь вдали от родины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дело   кража   мошенничество   одинцово   особняк   роснано   чубайс   
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Виктор Глущенко 2 часа назад
Мюнхен, октябрьский теплый день 1959 года. Местное время 12.50. К подъезду серого пятиэтажного дома по Кройтмайерштрассе, 7, подошел молодой человек со свернутой в трубочку газетой в руке, открыл ключом входную дверь и исчез в проеме подъезда. Спустя несколько минут у этого же подъезда появился пожилой мужчина с остатками редких волос на почти голом черепе и, держа пакеты с покупками в правой руке, левой ключом открыл ту же дверь. Войдя в подъезд, он увидел спускавшегося по лестнице молодого человека с бесстрастным лицом, который, проходя мимо него и уже взявшись за дверную скобу, резко вскинул руку с газетой. Пожилой господин не успел испугаться, как не успел поднять левую руку (он был левшой), чтобы выхватить пистолет системы «вальтер», который всегда был у него под правой подмышкой.

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Раздался еле слышный хлопок и струя мгновенно испарившейся жидкости ударила лысому господину в лицо. Молодой человек, стоявший уже одной ногой на улице, вышел из подъезда и захлопнул за собой дверь. Он не слышал звука упавшего тела, не видел рассыпавшиеся из пакета по полу кроваво-красные помидоры. Молодой человек шагал в сторону городского парка, где в поток ручья выбросил что-то металлическое.

Степан Бандера фотография
Степан Бандера фотография
Так был приведен в исполнение смертный приговор Верховного суда СССР палачу тысяч советских граждан, вождю ОУН Степану Бандере
Надеюсь , рыжую морду ждет та же участь .
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
Помню как вся страна тогда обрадовалась, но подфартило рыжему....и после этого еще на какие-то высшие должности ставить..это что за на...

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15k
Господин Уэф 2 часа назад
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9k
Rus77 2 часа назад
Этот ублюдок лишил имущества 300 миллионов человек!
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August

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