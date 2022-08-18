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Возраст "безответственности"... Трижды ударил ножом... И ничего ему не будет

Возраст "безответственности"... Трижды ударил ножом... И ничего ему не будет

Автор:
18 августа 2022 05:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 13-летний подросток   одинцово   она возвращалась домой   
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13-летний подросток в подмосковном Одинцово напал в подъезде на девушку и трижды ударил ее ножом. Пострадавшая госпитализирована с колотыми ранами спины и повреждением легкого.

О  преступлении рассказала в социальных сетях сама пострадавшая. По словам девушки, она возвращалась домой из круглосуточного магазина. Когда зашла в подъезд, то увидела, что следом за ней зашел подросток. На лестничной площадке подросток молча принялся бить ее ножом, ударил трижды, затем убежал.


Момент нападения попал на установленные в подъезде камеры наблюдения. Запись помогла оперативно вычислить и задержать нападавшего. Злоумышленником оказался 13-летний ученик лицея, на которого ранее неоднократно жаловались родители других учащихся из-за агрессивного поведения.


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело по факту нападения подростка на девушку. Ход расследования возьмет на контроль центральный аппарат ведомства. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба СКР.


Мотивы нападения подростка на девушку выясняются...


То что Председатель СК Бастрыкин взял на свой контроль дело это конечно хорошо...Только какие могут быть последствия для малолетнего преступника?! Только не уголовные. По уголовке ему ничего не будет. Потому что пресловутый возраст "безответственности". Может совершить преступление, а так как нет 14 лет, то и отвечать сам за него не будет.


Признают психически нездоровым?! Если признают. Отправят на лечение?! И то возможно ли такое... Отправят в спец интернат?! На спецучет поставят?! Проведут множество воспитательных бесед?! А девушка?! Скажут, что хорошо что не убил, радуйся...


Может быть родители тогда пусть отвечают за своего малолетнего преступника, раз воспитать не смогли?! Лишить родительских прав, малолетку в детдом. Хотя, кто знает, что там за родители, какие они. А пока у пацана возраст "безответственности"...



Источник:

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Метки: 13-летний подросток   одинцово   она возвращалась домой   
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23  комментария
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13
Damvrot Hohlam 5 часов назад
надеюсь там найдётся кто ему ноги в коленках переломает .
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11k
Дядя Саша 2 минуты назад
- Не имеете права, я малолетка
- Ваши проблемы, моя ответственность... ЗАКОПАТЬ!
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7k
Фомич 14 минут назад
А ведь там, где работает "кровная месть" такой проблемы не было бы.
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1k
Антон 23 минуты назад
Зверька нужно усыпить! Дальше больше
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Закопать
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28k
Ashabad Полчаса назад
Как вариант можно ввести "отложенную ответственность". То есть по некоторым статьям ответственность будет "отложена" до наступления необходимого возраста. Потом на день рождения - опа! - приходит "подарочек" с ментами вместе.
Понятно, что это пока только моя фантазия. Но почему бы не рассмотреть такой вариант?
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3
Dortmunder Полчаса назад
Понизить возраст уголовки по особо тяжким до 10 лет.
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696
Kanifolkin 48 минут назад
А по-закону с ним и разбираться никто не будет. Следственные органы повозятся, помучаются, примут какие-то меры и отпустят (Закон есть Закон). А потом в один прекрасный вечер он будет идти домой, зайдёт в подъезд, а там его встретят пару дядек (неизвестных конечно), которые сломают ему руки в 3-4 местах (желательно с раздроблением суставных сумок) и убегут в неизвестном направлении, после чего их уже никто и никогда не найдёт, а данный молодой человек до конца своих дней уже даже ж.пу подтереть не сможет. Незаконно, но единственно действенно против таких дебилов. Или кирпич в подъезде с потолка свалившись стукнет по темечку, после чего данный идийот будет до конца своих дней слюни пускать на колясочке инвалидной. Око за око.
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−31
faustt 54 минуты назад
почему ничего ему не будет ? можно гранату кинуть на крышу лифта когда подниматся будет ...
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1k
Алек Сандр Час назад
Там, по всей видимости, и родители не в себе, раз такое чадо вырастили. С кого-то же ОНО брало пример все свои 13 лет?!
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
А слабо следствие вести 5 лет, а урода держать в СИЗО???
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5k
Allmaster 2 часа назад
ну по статье 20 ч.2 можно и с 14 лет привлечь. Пока туда-сюда, тут возраст под колонию и подоспеет.
Хотя, я считаю это только ему на пользу пойдет.
Такие уже не люди.
Жалко суда Линча нет.
А так бы око за око многих бы охладило.
Пырнул 3 раза, на вот тебе от родителей девушки тоже 3 удара ножиком!
И по телевизору показать.
Когда видишь что наказание неотвратимо, это большую часть заставляет подумать. Не всех конечно, рецидивистов сразу сжигать надо, чтоб не кормить на зоне.
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5k
livaneth 2 часа назад
Насчет "малолетку в детдом" - так там ему самое раздолье: Издевайся над малышами в своё удовольствие. А если банду из себе подобных сколотишь - то над всеми можешь издеваться.
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10k
Zемляк 2 часа назад
Раз уголовку нельзя применить, то посадить в психушке на строгий ошейник, привязать поводок к решетке на окне. Пусть до конца дней сожалеет о содеянном.
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32k
ACU900 2 часа назад
Еще один чикатило растет. Ведь сделал он это не из личной неприязни а так, ради забавы. Таких лечить- не лечить, все равно маньяком станет. Кстати в других странах уголовная ответственность с 11 лет, а в США за особо тяжкие преступления подростков судят по взрослому, и были уже преценденты что и 13-и летних к смертной казни приговаривали...
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38k
Александр 3 часа назад
Ну просто вместо всепоглощающей борьбы с солдатами нато и геями из ес, нашим правителям стоило бы занятся проблемами своей страны. Ну там хотя-бы базовыми...Законодательство там поправить .. Хотя о чем это я.
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2k
pinbalist 3 часа назад
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70k
Viktor 3 часа назад
Так дайте его мне, я его сожгу за гаражами - толку всё-равно от него не будет!
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3k
Алексей 5 часов назад
к сожалению это только начало. Понастроили человейников, а как растить детей, родители которых по 3-4 часа тратят на дорогу, неизвестно.
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