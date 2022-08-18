Возраст "безответственности"... Трижды ударил ножом... И ничего ему не будет

13-летний подросток в подмосковном Одинцово напал в подъезде на девушку и трижды ударил ее ножом. Пострадавшая госпитализирована с колотыми ранами спины и повреждением легкого.
О преступлении рассказала в социальных сетях сама пострадавшая. По словам девушки, она возвращалась домой из круглосуточного магазина. Когда зашла в подъезд, то увидела, что следом за ней зашел подросток. На лестничной площадке подросток молча принялся бить ее ножом, ударил трижды, затем убежал.
Момент нападения попал на установленные в подъезде камеры наблюдения. Запись помогла оперативно вычислить и задержать нападавшего. Злоумышленником оказался 13-летний ученик лицея, на которого ранее неоднократно жаловались родители других учащихся из-за агрессивного поведения.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело по факту нападения подростка на девушку. Ход расследования возьмет на контроль центральный аппарат ведомства. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба СКР.
Мотивы нападения подростка на девушку выясняются...
То что Председатель СК Бастрыкин взял на свой контроль дело это конечно хорошо...Только какие могут быть последствия для малолетнего преступника?! Только не уголовные. По уголовке ему ничего не будет. Потому что пресловутый возраст "безответственности". Может совершить преступление, а так как нет 14 лет, то и отвечать сам за него не будет.
Признают психически нездоровым?! Если признают. Отправят на лечение?! И то возможно ли такое... Отправят в спец интернат?! На спецучет поставят?! Проведут множество воспитательных бесед?! А девушка?! Скажут, что хорошо что не убил, радуйся...
Может быть родители тогда пусть отвечают за своего малолетнего преступника, раз воспитать не смогли?! Лишить родительских прав, малолетку в детдом. Хотя, кто знает, что там за родители, какие они. А пока у пацана возраст "безответственности"...
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АНТИФИШКИ
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Понятно, что это пока только моя фантазия. Но почему бы не рассмотреть такой вариант?
Хотя, я считаю это только ему на пользу пойдет.
Такие уже не люди.
Жалко суда Линча нет.
А так бы око за око многих бы охладило.
Пырнул 3 раза, на вот тебе от родителей девушки тоже 3 удара ножиком!
И по телевизору показать.
Когда видишь что наказание неотвратимо, это большую часть заставляет подумать. Не всех конечно, рецидивистов сразу сжигать надо, чтоб не кормить на зоне.