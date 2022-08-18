Возраст "безответственности"... Трижды ударил ножом... И ничего ему не будет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело по факту нападения подростка на девушку. Ход расследования возьмет на контроль центральный аппарат ведомства. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба СКР.

Мотивы нападения подростка на девушку выясняются...

То что Председатель СК Бастрыкин взял на свой контроль дело это конечно хорошо...Только какие могут быть последствия для малолетнего преступника?! Только не уголовные. По уголовке ему ничего не будет. Потому что пресловутый возраст "безответственности". Может совершить преступление, а так как нет 14 лет, то и отвечать сам за него не будет.

Признают психически нездоровым?! Если признают. Отправят на лечение?! И то возможно ли такое... Отправят в спец интернат?! На спецучет поставят?! Проведут множество воспитательных бесед?! А девушка?! Скажут, что хорошо что не убил, радуйся...

Может быть родители тогда пусть отвечают за своего малолетнего преступника, раз воспитать не смогли?! Лишить родительских прав, малолетку в детдом. Хотя, кто знает, что там за родители, какие они. А пока у пацана возраст "безответственности"...