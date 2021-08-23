Полиция задержала мошенников, укравших миллионы рублей у дочери легендарного Валерия Чкалова

Несколько месяцев назад мошенники выманили у 82-летней дочери Героя Советского Союза Валерия Чкалова 23 миллиона рублей. Как рассказала дочь Ольги Валерьевны, пенсионерке на протяжении нескольких недель под видом полицейских и сотрудников службы безопасности банка названивали преступники и внушали, что неизвестные люди пытаются снять с ее счета денежные средства. В итоге они убедили женщину перевести свои сбережения на "надежный страховочный счет". Получив деньги, преступники, разумеется, исчезли.

Следствие длилось больше двух месяцев и завело московских следователей в Бурятию. Именно там скрывались трое мошенников.