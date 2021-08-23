Полиция задержала мошенников, укравших миллионы рублей у дочери легендарного Валерия Чкалова

Следствие длилось несколько месяцев. Злоумышленники скрывались в Бурятии.
Несколько месяцев назад мошенники выманили у 82-летней дочери Героя Советского Союза Валерия Чкалова 23 миллиона рублей. Как рассказала дочь Ольги Валерьевны, пенсионерке на протяжении нескольких недель под видом полицейских и сотрудников службы безопасности банка названивали преступники и внушали, что неизвестные люди пытаются снять с ее счета денежные средства. В итоге они убедили женщину перевести свои сбережения на "надежный страховочный счет". Получив деньги, преступники, разумеется, исчезли.
Следствие длилось больше двух месяцев и завело московских следователей в Бурятию. Именно там скрывались трое мошенников.
Источник:
В отношении жуликов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой"). Наказание за такое преступление - лишение свободы до 10 лет.
Валерий Чкалов - легендарный советский летчик-испытатель. В 1937-ом году Валерий Павлович впервые в истории совершил беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.
Источник:
- В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час
- Сукко: иномарка съехала на тротуар и собрала капотом семью отдыхающих, включая троих детей
- В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий
- Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки
- Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке
Понравилось19
У него тоже родители пенсионеры, спрашивают, в какой банк идти за такими же суммами.