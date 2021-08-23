FISHKINET
Сообщество Криминал 758 постов • 260 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Полиция задержала мошенников, укравших миллионы рублей у дочери легендарного Валерия Чкалова

Полиция задержала мошенников, укравших миллионы рублей у дочери легендарного Валерия Чкалова (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 15:31
Сообщество : Криминал
Метки: Валерий Чкалов   видео   задержание   кража   мошенничество   следствие   
884
2
1

Следствие длилось несколько месяцев. Злоумышленники скрывались в Бурятии.

Несколько месяцев назад мошенники выманили у 82-летней дочери Героя Советского Союза Валерия Чкалова 23 миллиона рублей. Как рассказала дочь Ольги Валерьевны, пенсионерке на протяжении нескольких недель под видом полицейских и сотрудников службы безопасности банка названивали преступники и внушали, что неизвестные люди пытаются снять с ее счета денежные средства. В итоге они убедили женщину перевести свои сбережения на "надежный страховочный счет". Получив деньги, преступники, разумеется, исчезли.


Следствие длилось больше двух месяцев и завело московских следователей в Бурятию. Именно там скрывались трое мошенников.

В отношении жуликов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой"). Наказание за такое преступление - лишение свободы до 10 лет.

Валерий Чкалов - легендарный советский летчик-испытатель. В 1937-ом году Валерий Павлович впервые в истории совершил беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Валерий Чкалов   видео   задержание   кража   мошенничество   следствие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
326
Сигизмунд Лазаревич Час назад
силовики молодцы, что нашли злодеев. Интересно будут ли выяснять происхождение денежных средств на счете этой гражданки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
−89
kreshovitch 2 минуты назад
как либшиза любит считать чужие деньги!!!или это кастрюльки набежали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 13 минут назад
Простите, а у всех пенсионеров в нашей стране есть 23 ляма на счету? Друг просто интересуется.
У него тоже родители пенсионеры, спрашивают, в какой банк идти за такими же суммами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Alex Полчаса назад
На кол уродов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася 59 минут назад
у меня один маааленький вопросик..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
Fisher1979 Час назад
А деньги то вернули?, или их уже поделили между ведомствами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час В стиле "Форсажа": иркутская семья обворовывала фуры на скорости 80 км/час В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий В сети разместили видео тарана Шкодой остановки с людьми и его последствий Укравший 12 миллионов кассир Сбера задержан при попытке удрать за рубеж Укравший 12 миллионов кассир Сбера задержан при попытке удрать за рубеж Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке Аквивисты подарили ставропольскому ГИБДД золотой унитаз в клетке
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

409686



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
1
89
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
Извините, но что происходит на этой картине?
5
57
Извините, но что происходит на этой картине?
﻿
Топовые квесты в реальности: развлечение с полным погружением
Топовые квесты в реальности: развлечение с полным погружением
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
1
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#Россия#картинки#позитив#животные#Разное#аварии#авто аварии
#факты#история#СССР#фотографии#автомир#в мире#приколы#подборка#дтп#прикольные
#интересно#люди#кино#автомобили#интересное#страна#война#фильм#забавно#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться