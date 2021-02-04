FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2273 поста • 808 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат

Обвинения Навального: предыстория и текущий результат (3 фото)

Автор:
04 февраля 2021 10:22
Сообщество : Политика
Метки: Алексей Навальный   дело   мошенничество   обвинение   политика   почемучка   срок   суд   
758
3

После непростых жизненных испытаний, связанных со здоровьем, теперь еще и обвиняют Навального – известного оппозиционера в мошенничестве. Что ему грозит, и каковы дальнейшие перспективы его политической карьеры?

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Алексей Навальный   дело   мошенничество   обвинение   политика   почемучка   срок   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
RomaXz 6 часов назад
Не понимаю, зачем он в Россию вернулся. Ведь очевидно было, что его посадят. Если не из-за этого дела, то что то другое придумают. Главное - демонстративно его посадить, что бы протестующих запугать.
Конечно, для него это сильный пиар ход, но скрываться от режима за границей тоже действенно для пиара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Александр 2 часа назад
Вечер в хату! Это Навальный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Roy Batty 3 часа назад
А вот этого жыда вовочка лично помиловал и освободил, потому что тот "хотел к маме"

А вот этого жыда вовочка лично помиловал и освободил, потому что тот "хотел к маме"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
Михаил 3 часа назад
северный поток достроят, потом выйдет. В его же интересах. А то убьют его дружки и будут со своими санкциями носиться.

Вот уже сейчас новый пакет санкции пиндосия готовит. Привязали их к убийству Немцова как раз. Решили старое чучело из кладовки достать, раз новое обломилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 4 часа назад
Первое, во всей стране действует правило, что один пробивает квоту, подряд, по своим связям, каналам, благодаря занимаемой должности, а потом передает подряд или квоту прокладке или подрядчику, это правило действует в 100% сделок, как между частными компаниями, так и между государством и частником. Но, когда нужно кого-то прижать, то сразу всплывает -отмывание денег, смешно. Навальному второй раз делают подобное (первое-Кировлес). В России-это бизнес. Второе, сейчас Запад и США начнут прищемлять яйца олигархам и не только тем, кто сам по себе, но и тем, кто вовкины друганы (заморозка счетов) и тут останется два выхода: один, идти напролом и поиметь во врагах людей с огромными деньгами, которых не устраивает заморозка активов, а это чревато выносом тела из Кремля или выпустить через некоторое время Навального по досрочке. Что-то третьего пути не видно, т.к. недалеко и до заморозки "нашего" т.с. "народного" фонда на счетах США...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 5 часов назад
Как утомили сми с этим персонажем. даже больше чем с ВВП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
hebpat 5 часов назад
У Навального шанс выйти на свободу равняется ста процентам - после полной отсидки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Нагайна 6 часов назад
"Что ему грозит, и каковы дальнейшие перспективы его политической карьеры?"
Что-что? Политической? Карьеры? Дальнейшей?
А она, простите, была, и именно политическая карьера?
Впору задаться вопросом - как скоро зарегистрируют "100-миллионную партию просмотров".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Majul 6 часов назад
Галатея ты и так умом не блещещь.
Еще и в политоту полезла.
Занимайся своими ноготочками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Olga Raudis 6 часов назад
Задрали вы уже с навальным. Посадили (наконец-то!) и всё, забыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 6 часов назад
какой он нах*р оппозиционер ?
одно дело относиться как-то к внутренней политике,
и другое дело - поддерживать прозападную либерастню.
Неужели вам мало примеров Украины, Ливии, Югославии, Ирака... список долгий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
Дмитрий Опаньки 6 часов назад
Они свято верят, что "у нас будет лучше и не будет, как вна Украина".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
lem02 6 часов назад
Алеша выставил Пу на посмешище всему миру. Солнцеликий такого не прощает. С другой стороны, Навальный стал политиком мирового масштаба, нравится это его противникам или нет. И с этой "занозой" Кремлю придется считаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
Дмитрий lem02 6 часов назад
Я таки с вас можно посмеяться. 4 тысячи человек по всей России в поддержку(в день смены меры наказания)? Вы серьезно думаете, что даже в России он кому то интересен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь lem02 6 часов назад
ну хоть в той же википедии (если толковый словарь для тебя слишком сложно) прочитай определение слова "политик"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3.4M
Димон lem02 6 часов назад
То что пиндосы с англичанами назвали его любимой женой вовсе не означает, что он стал политиком мирового масштаба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bubba_Wash 6 часов назад
А можно посты про этого заключённого делать без его конченной физиономии?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
dimly 7 часов назад
Не приятный и мутный тип. Жаль молодежь поддается на его уловки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Ирина Николаевна из 3 подъезда 7 часов назад
А где информация о том, что "Ив Роше" ещё на судебном заседании в 2013 году заявили, что никаких претензий к Навальным не имеют и их цены были среднерыночными?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
776
Дмитрий Ирина Николаевна из 3 подъезда 4 часа назад
Во первых не надо врать. Документ всего лишь ходатайство адвоката в ГСУ СК, а не "официальный документ". Вы, ходу профанище полный. Совсем не разбираетесь в "юридических вопросах". Таких "ходатайств" в делах от адвокатов в уголовных делах может быть несчетное количество. Как правило следователем выносится постановление об отказе в удовлетворении заявленного ходатайство. Так что ни какой юридической силы данный документ не имеет, судя по развитию событий. Я же вам привел выписки из "официального заявления ИВ Роше" и часть выписки из решения ЕСПЧ, да еще и решение Верховного суда России. Вот это и есть "Официальные" документы, а не филькина грамота в виде "ходатайство адвоката".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Дмитрий 4 часа назад
"17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. В своём последующем решении от 9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал домашний арест Навального политически мотивированным".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Дмитрий 4 часа назад
И само решение ЕСПЧ
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177665"https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177665"]}
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
776
Дмитрий Ирина Николаевна из 3 подъезда 3 часа назад
Вы мне предлагаете в куче решений искать дело Ив Роше? Я уже Вам привел "официальные документы". Вы не понимаете о чем пытаетесь спорить. Последнее! (Больше писать не буду. Не поймете- дело Ваше. Тем более Вы, судя по всему, ярый сторонник секты "имени святого великомученика и целителя раба божия Алексея".) Постановление ЕСПЧ по делу "Навальные против России" по делу "Ив Роше" не содержит признания Алексея Навального невиновным, а также не обязывает власти России снять с него уголовное наказание. Европейский суд неправомочен обязать государство-ответчика, например, принять конкретное судебное решение, изменить сложившуюся административную практику либо пересмотреть внутреннее (национальное) законодательство. "Европейский суд отмечает, что в его задачи не входит вынесение решения по вопросу индивидуальной уголовной ответственности заявителей - этим занимаются в первую очередь внутригосударственные суды", - дословно говорится в постановлении ЕСПЧ. На основании этого, Верховный суд России, рассмотрев и постановление ЕСПЧ в том числе, вынес свое решение по делу Навального, оставив приговор в отношении него в силе. Все! Дальнейший спор прекращается в связи с упоротостью одной из сторон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Дмитрий 3 часа назад
Я тоже не собираюсь больше спорить с вами. Каждый останется при своём мнении. Почитала ЕСПЧ от 2019 года. В целом суд признал в действиях российских властей нарушение не одной, а сразу трёх статей конвенции - 5 (право на свободу), 10 (свобода выражения мнения) и 18 (преследование по политическим мотивам). Ссылка реально не рабочая получилась, хотя я на английский оригинал ссылаюсь. Всего хорошего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Американцы запустили спутник, способный «видеть» сквозь стены Американцы запустили спутник, способный «видеть» сквозь стены Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28549



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не вини её одну": всё про расставания
2
68
"Не вини её одну": всё про расставания
Как с выгодой купить штроборез
1
72
Как с выгодой купить штроборез
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
1
2
Автовсячина
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
0
13
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Американцы запустили спутник, способный «видеть» сквозь стены
Американцы запустили спутник, способный «видеть» сквозь стены
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#люди#новости#авто аварии#СССР#картинки#суд#шоу бизнес
#фото#интересное#прикол#навальный#позитив#кино#сша#автомир#авария дня#познавательно
#интересно#история#животные#Россия#аварии#приколы#Разное#война#девушки#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться