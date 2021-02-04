Оппозиционер, известный громкими расследованиями в Сети, не обвинялся в совершении нового преступления. Дело в нарушении условий испытательного срока по приговору, вынесенному 6 лет назад. Алексея вместе с братом обвинили в отмывании денежных средств.

Во время работы на «Почте России» Олег Навальный вместе с Алексеем открыли транспортную компанию и заключили с известной французской косметической компанией Yves Rocher договор на поставку ее продукции в регионы с помощью созданной компании-перевозчика. На деле доставкой занималась совсем другая фирма. И из 55 млн рублей, которые «Ив Роше» заплатила за доставку, фактический перевозчик получил чуть больше половины.

За отмывание денежных средств в отношении братьев было возбуждено дело. Что примечательно, его инициировала именно зарубежная фирма. Во избежание вероятности политического заказа. Олег получил 3,5 года, а Алексею такой же реальный срок заменили на 5 лет условного.