После непростых жизненных испытаний, связанных со здоровьем, теперь еще и обвиняют Навального – известного оппозиционера в мошенничестве. Что ему грозит, и каковы дальнейшие перспективы его политической карьеры?
Оппозиционер, известный громкими расследованиями в Сети, не обвинялся в совершении нового преступления. Дело в нарушении условий испытательного срока по приговору, вынесенному 6 лет назад. Алексея вместе с братом обвинили в отмывании денежных средств.
Во время работы на «Почте России» Олег Навальный вместе с Алексеем открыли транспортную компанию и заключили с известной французской косметической компанией Yves Rocher договор на поставку ее продукции в регионы с помощью созданной компании-перевозчика. На деле доставкой занималась совсем другая фирма. И из 55 млн рублей, которые «Ив Роше» заплатила за доставку, фактический перевозчик получил чуть больше половины.
За отмывание денежных средств в отношении братьев было возбуждено дело. Что примечательно, его инициировала именно зарубежная фирма. Во избежание вероятности политического заказа. Олег получил 3,5 года, а Алексею такой же реальный срок заменили на 5 лет условного.
По закону имеющий условный срок гражданин обязан дважды в месяц посещать инспекцию, чтобы отметиться. Ему также запрещено менять место проживания. При этом еще до случившегося летом отравления Навальный неоднократно нарушал установленное правило.
После того, как он оказался в омской больнице, а затем в немецкой клинике «Шарите», Федеральная служба исполнения наказаний приостановила действие требования о регулярной явке Навального, возобновив его только после того, как тот озвучил в СМИ, что здоров и свободно перемещается по Германии. В результате конечным итогом перемещений стало объявление его в розыск.
Что по закону можно применить в отношении Навального? Ничего нового, и суд просто удовлетворил представление ФСИН, отменив условное наказание. Теперь Навальному предстоит отбыть реальное наказание в колонии общего режима сроком 3 года 6 месяцев. С учетом пребывания под домашним арестом в период с 28 февраля по 30 декабря этот срок сократился до 2 лет 8 месяцев.
Адвокаты Навального сразу после заседания объявили, что будут обжаловать приговор и обратятся в Совет Европы. При этом представители Германии и США этот приговор уже осудили. Как вы думаете, есть ли у Навального шансы выйти на свободу?
Источник:
- Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей
- СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами
- Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном
- Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова
- Цитаты "берлинского пациента"
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Конечно, для него это сильный пиар ход, но скрываться от режима за границей тоже действенно для пиара.
Вот уже сейчас новый пакет санкции пиндосия готовит. Привязали их к убийству Немцова как раз. Решили старое чучело из кладовки достать, раз новое обломилось.
Что-что? Политической? Карьеры? Дальнейшей?
А она, простите, была, и именно политическая карьера?
Впору задаться вопросом - как скоро зарегистрируют "100-миллионную партию просмотров".
Еще и в политоту полезла.
Занимайся своими ноготочками.
одно дело относиться как-то к внутренней политике,
и другое дело - поддерживать прозападную либерастню.
Неужели вам мало примеров Украины, Ливии, Югославии, Ирака... список долгий
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