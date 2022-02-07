В Иркутской области ведунья сняла с женщины порчу и украла у нее 80 000 рублей

В городе Тулун задержали 31-летнюю «колдунью». Она снимала порчу и очищала карманы доверчивых граждан. Чтобы их разжалобить, ведунья брала на дело своего сына.

В один из таких походов ей открыла дверь 59-летняя женщина. Эта вот «ведунья» заявила, что «чувствует порчу», если ее не снять - быть беде. И доверчивая женщина вытащила отложенные 80 тысяч рублей. По словам «колдуньи», именно на них была наложена порча и проклятье.

Она начала шаманить и делать пассы руками… А когда женщина опомнилась - гадалка с сыном уже сбежали. Естественно, «проклятые деньги» ведунья прихватила с собой.

Ее взяли по горячим следам. Оказалось, что она уже отсидела срок за мошенничество, но это ее ничему не научило. Теперь поедет на второй срок и будет снимать порчу у сокамерниц.