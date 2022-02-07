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В Иркутской области ведунья сняла с женщины порчу и украла у нее 80 000 рублей

В Иркутской области ведунья сняла с женщины порчу и украла у нее 80 000 рублей (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: гадалка   деньги   колдунья   кража   мошенничество   порча   
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«Потомственная колдунья» ходила по квартирам вместе с 6-летним ребенком и клянчила деньги. А при случае - и воровала.

В городе Тулун задержали 31-летнюю «колдунью». Она снимала порчу и очищала карманы доверчивых граждан. Чтобы их разжалобить, ведунья брала на дело своего сына.

В один из таких походов ей открыла дверь 59-летняя женщина. Эта вот «ведунья» заявила, что «чувствует порчу», если ее не снять - быть беде. И доверчивая женщина вытащила отложенные 80 тысяч рублей. По словам «колдуньи», именно на них была наложена порча и проклятье.

Она начала шаманить и делать пассы руками… А когда женщина опомнилась - гадалка с сыном уже сбежали. Естественно, «проклятые деньги» ведунья прихватила с собой.

Ее взяли по горячим следам. Оказалось, что она уже отсидела срок за мошенничество, но это ее ничему не научило. Теперь поедет на второй срок и будет снимать порчу у сокамерниц.

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Метки: гадалка   деньги   колдунья   кража   мошенничество   порча   
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Италия Воробьёва Час назад
так деньги ж портят людей, это все знают, вот она и сняла порчу эту!
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19k
BiZ 3 минуты назад
- порча есть? а если найду?
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29k
АнтонПолднев 14 минут назад
Опять в нищей стране, где люди с помоек питаются, у барышни чухнули 80000. Наверное олигарх. На нефти кормится. Я зарплату не совсем плохую получаю. Сейчас в кошельке 1050р и на карте 573. Если бы ко мне пришли с таким раводняком, то максимум что с меня получили, это пи#ды. А у нас в нищей стране через день "у пенсионерки обманным путём выманили 800 000." "Пенсионер отдал мошенникам 1 000 000" Я такие бабки только по телеку видел. Неплохо на помойках видать.
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1k
Мрачный Жнец 39 минут назад
Вот на деньгах-то порча и была.
Она их утилизировать взяла...
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18k
nobody® 46 минут назад
Была бы неназванной национальности и извинилась перед кем надо... А тут необходимо по всей строгости за рецидив.
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50k
smakido 53 минуты назад
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27k
Григорий 54 минуты назад
Но если деньги зло, я так хочу быть злым.
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2k
azuver 59 минут назад
Честно говоря,удивляюсь тем людям,которые ведутся на подобные разводы.Увидел(а) цыганку,цыгана сразу гнать на буй ,не вступая в разговор.
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38
Nаnе First NameLаst Час назад
80 000 рублей ,были порченными.
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