В Иркутской области ведунья сняла с женщины порчу и украла у нее 80 000 рублей

«Потомственная колдунья» ходила по квартирам вместе с 6-летним ребенком и клянчила деньги. А при случае - и воровала.
В городе Тулун задержали 31-летнюю «колдунью». Она снимала порчу и очищала карманы доверчивых граждан. Чтобы их разжалобить, ведунья брала на дело своего сына.
В один из таких походов ей открыла дверь 59-летняя женщина. Эта вот «ведунья» заявила, что «чувствует порчу», если ее не снять - быть беде. И доверчивая женщина вытащила отложенные 80 тысяч рублей. По словам «колдуньи», именно на них была наложена порча и проклятье.
Она начала шаманить и делать пассы руками… А когда женщина опомнилась - гадалка с сыном уже сбежали. Естественно, «проклятые деньги» ведунья прихватила с собой.
Ее взяли по горячим следам. Оказалось, что она уже отсидела срок за мошенничество, но это ее ничему не научило. Теперь поедет на второй срок и будет снимать порчу у сокамерниц.
Источник:
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Она их утилизировать взяла...