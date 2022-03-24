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Что оставил в России сбежавший Чубайс

Что оставил в России сбежавший Чубайс (3 фото)

Автор:
24 марта 2022 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Переделкино   Турция   особняк   смирнова   стамбул   чубайс   
6575
3

Пока нашли “лишь” особняк за 30 миллионов долларов с гаражом на пять машин.

Анатолий спешно покинул родные края. По крайней мере, в СМИ заявляют, что он в Стамбуле. Здесь же у Чубайса остался шикарный особняк в Переделкино за 30 миллионов $.

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Дом начали строить в 2012 году, на участке в 1,6 гектара. Площадь здания больше 2000 квадратных метров. Заодно на участке поставили “домик” для гостей в 600 квадратов, просторный гараж и пост охраны.

Место для особняка выбирала супруга Чубайса - Авдотья Смирнова. А потом уже Чубайс свил там скромное семейное гнёздышко.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Переделкино   Турция   особняк   смирнова   стамбул   чубайс   
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51  комментарий
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
я во так и не понял почему он сбежал.
что изменилось то?
ну вредил он своим непрофессионализмом и бездарностью стране, но с этим же мирились столько лет, что сейчас то случилось?
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8k
Василенко Татьяна Минуту назад
Дуньку оставил. Или она тоже свалила?
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4k
Tuskub 4 минуты назад
Я все никак не могу понять - как такая бездарность, как "Толик-ржавый" так долго оставался при власти?? Вариант только один - "чемоданы компромата". Но тогда - как его так просто выпустили за рубеж??
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26k
koleos72 8 минут назад
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3k
Fishkarub 9 минут назад
Конфискуют?
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11k
Oleg 16 минут назад
Забавные такие. Что значит оставил? Он бросил всё и свалил, мол "живите кто хотите"? Нет, свалил в зарубежье, а домишко продаст / пристроит. Или опять же прислужки за деньгу маленькую будут бдить и следить. Чудаки.
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10k
кот базилий Полчаса назад
Он улетел, но обещал вернутся. Ждем рыжего с нетерпением.
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25k
Андрей Полчаса назад
Что то я сомневаюсь что на особняке Чубася такая табличка приколочена
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24k
Ваня 36 минут назад
реквизировать под детский санаторий...
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17k
Vital Idol 42 минуты назад
а, почему его отпустили?! его сажать надо!!!
Ссылка www.youtube.com
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99
Олег Ершов 52 минуты назад
он союз продал а вы о каких то смешных 30 миллионах пишите
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10k
Олегbl4 52 минуты назад
А с чего все взяли, что он куда-то сбежал?! Назад приедет после отпуска, еще и должность новую получит.
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2k
fraxinus 57 минут назад
" за 30 миллионов $ " - а вроде УЕ запретили, или нет?

А так - еще узнаем сбежал ли он или пошел с мисией.
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25k
Лаврентий Павлович Час назад
Я думаю, что он только первый из всей веренице...
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17k
Alush Час назад
Поручит продать свой дом, какому-нибудь риелторскому агентству и все. Те и вышлют денюжки ему.
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1k
Vovan Petroff Час назад
Помнится Задорнов шутил, что что бы узнать сущность человека, надо прочитать его фамилию наоборот. Но кажется Задорнов не шутил.
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7k
mr.Poher Час назад
Надеюсь он не как Карлсон, который улетел но обещал вернуться.
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36k
Aleksandr Час назад
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126k
Аааа Час назад
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88
vkosta Аааа 51 минуту назад
Там столько шпилей в Стамбуле, есть где посмотреть прогуляться
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всякий раз, когда читаю комментарии про Чубайса, убеждаюсь, до чего же мы, россияне, неблагодарный народ - человек нам по две(!) "Волги" подарил каждому и вот, вся наша благодарность, всё добро уже забыто и только свист и улюлюканье вслед. Грустно.
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14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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