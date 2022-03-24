Что оставил в России сбежавший Чубайс

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Пока нашли “лишь” особняк за 30 миллионов долларов с гаражом на пять машин.
Анатолий спешно покинул родные края. По крайней мере, в СМИ заявляют, что он в Стамбуле. Здесь же у Чубайса остался шикарный особняк в Переделкино за 30 миллионов $.
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Дом начали строить в 2012 году, на участке в 1,6 гектара. Площадь здания больше 2000 квадратных метров. Заодно на участке поставили “домик” для гостей в 600 квадратов, просторный гараж и пост охраны.
Место для особняка выбирала супруга Чубайса - Авдотья Смирнова. А потом уже Чубайс свил там скромное семейное гнёздышко.
Источник:
АНТИФИШКИ
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что изменилось то?
ну вредил он своим непрофессионализмом и бездарностью стране, но с этим же мирились столько лет, что сейчас то случилось?
А так - еще узнаем сбежал ли он или пошел с мисией.