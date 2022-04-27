Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку

Мужчина по имени Брэд ужинал в ресторане и получил уведомление на смартфон о том, что возле входной двери его дома происходит какое-то движение.
Включив трансляцию с камеры видеонаблюдения, домовладелец глазам своим не поверил. Он стал свидетелем криминального деяния, причём настолько комичного, что Брэд посмеялся сам и насмешил знакомых, в компании которых принимал пищу.
Выяснилось, что к дому мужчины явился соседский пёс, гулявший самостоятельно. Животному приглянулась подушка, лежавшая на садовом диванчике, так что вывод был очевиден — понравившуюся вещь необходимо стащить. Брэд добавил, что, к счастью, не лишился подушки, ведь по возвращении из ресторана он нашёл свою собственность валявшейся на улице недалеко от дома.
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