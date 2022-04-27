Соседская собака пришла в гости, чтобы украсть подушку

Выяснилось, что к дому мужчины явился соседский пёс, гулявший самостоятельно. Животному приглянулась подушка, лежавшая на садовом диванчике, так что вывод был очевиден — понравившуюся вещь необходимо стащить. Брэд добавил, что, к счастью, не лишился подушки, ведь по возвращении из ресторана он нашёл свою собственность валявшейся на улице недалеко от дома.