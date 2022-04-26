Если у вас проблемы с глютеном, то благодаря российским ученым это больше не проблемы

Вы знаете, что такое непереносимость глютена? К сожалению, большинство людей с таким недугом вынуждены всю жизнь сидеть на специальной диете. Но ученые из МГУ, кажется, нашли способ им помочь. Правда, специфическим способом.
Вообще, непереносимость глютена — это невозможность есть злаки. Страдает этим неприятным недугом порядка 1-2% людей во всем мире. В организмах людей при этом большинство ферментов не могут разрушить белки злаковых растений до аминокислот, и в итоге они остаются на стадии веществ с ядовитыми свойствами.
От непереносимости глютена, или целиакии, пока нет лекарств, и единственный способ хоть как-то облегчить себе жизнь — всю жизнь сидеть на диете. При этом рацион становится очень скудным, и человек лишается возможности получать необходимый набор витаминов и минералов.
До сих пор считалось, что людям с непереносимостью глютена поможет энзимотерапия. Это специально подобранные ферменты, которые надо принимать человеку с целиакией.
В настоящее время разрабатывается лишь пять энзиматических препаратов против целиакии. Три из них проходят доклинические испытания, а два — уже клинические.
Пока гарантировать, что все из них смогут стать панацеей, ученые не могут. Поэтому в МГУ работают над своим способом помочь пациентам.
В частности, доктор химических наук Ирина Филиппова заявляет, что ферменты, которые могут расщеплять злаковые белки и их токсические пептиды называют глютеназами. В МГУ такие ферменты нашли среди пищеварительных ферментов насекомых.
Только не пугайтесь, есть их больным не придется. Сейчас именно на основе ферментов планируется создать реальный препарат, и российские ученые считают, что это очень и очень сильно поможет уменьшить негативные эффекты от глютена.
Правда, отказаться от диеты совсем не получится. К сожалению, лекарство может стать лишь дополнением.
Но наука не стоит на месте. Возможно, через двадцать лет мы вообще не будем слышать ни о какой целиакии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Крутое заявление, а что сказать то хотели?