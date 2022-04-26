Если у вас проблемы с глютеном, то благодаря российским ученым это больше не проблемы

До сих пор считалось, что людям с непереносимостью глютена поможет энзимотерапия. Это специально подобранные ферменты, которые надо принимать человеку с целиакией.

В настоящее время разрабатывается лишь пять энзиматических препаратов против целиакии. Три из них проходят доклинические испытания, а два — уже клинические.