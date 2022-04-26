«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах

Заодно рассказала, что у неё нет «запасного аэродрома» и лично она никуда и никогда не уедет.
Татьяна Буланова - заслуженная артистка РФ. И получила это звание за дело - также, как и Николай Расторгуев. В отличие от некоторых других «звёзд», они не помчались в «отпуск» или «по срочным делам», а остались здесь. И даже и не собираются никуда уезжать.
«Мы можем внутри своей страны чем-то быть недовольными, но если кто-то извне пытается нам что-то навязать, сразу происходит резкое противодействие. Россия, я уверена, с ситуацией справится. И когда все завершится, все будет не так плохо, как хотели бы враги».
«И уезжать я никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России».
Возможно, это просто на фоне многих других «артистов», но позиция Татьяны выглядит достойно. Таких и надо оставлять в «заслуженных».
Это звание Буланова получила в 2004 году. Как видим - совершенно правильно. А вот надо ли оставлять его «звездунам» которые ускакали в разные стороны, Макаревичу, например - это уже вопрос. Хотя и его вскоре решат.
Источник:
АНТИФИШКИ
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может быть просто некуда ехать ? а было бы куда , то..........