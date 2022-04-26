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«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах

«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах

Автор:
26 апреля 2022 17:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Макаревич   Россия   буланова   заграница   коллеги   отпуск   
1497
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Заодно рассказала, что у неё нет «запасного аэродрома» и лично она никуда и никогда не уедет.

Татьяна Буланова - заслуженная артистка РФ. И получила это звание за дело - также, как и Николай Расторгуев. В отличие от некоторых других «звёзд», они не помчались в «отпуск» или «по срочным делам», а остались здесь. И даже и не собираются никуда уезжать.

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«Мы можем внутри своей страны чем-то быть недовольными, но если кто-то извне пытается нам что-то навязать, сразу происходит резкое противодействие. Россия, я уверена, с ситуацией справится. И когда все завершится, все будет не так плохо, как хотели бы враги».

«И уезжать я никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России».

Возможно, это просто на фоне многих других «артистов», но позиция Татьяны выглядит достойно. Таких и надо оставлять в «заслуженных».

Это звание Буланова получила в 2004 году. Как видим - совершенно правильно. А вот надо ли оставлять его «звездунам» которые ускакали в разные стороны, Макаревичу, например - это уже вопрос. Хотя и его вскоре решат.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Макаревич   Россия   буланова   заграница   коллеги   отпуск   
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9  комментариев
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39k
Сергей Полчаса назад
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2k
Алеша 41 минуту назад
А по мне - почет и уваженье! Не прогибается под другой мир.
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−2
maxim Час назад
кто этот милый человек
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419
HalloFreeSpace Час назад
А что может быть постыдного ? Большая страна с долгой историей , чего стыдиться то ?
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20k
иванов дмитрий Час назад
......я никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. .....
.
может быть просто некуда ехать ? а было бы куда , то..........
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15k
Booka1a Час назад
если честно, вы уже подзае*али мусолить, кто там что сказал, кто куда уехал и кто где что купил.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Да всем пох"й.)
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August

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