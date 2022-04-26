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Слово – не Синяя птица: Макаревич продолжает предпринимать попытки оправдаться перед россиянами за использование в их адрес ненормативной лексики

Слово – не Синяя птица: Макаревич продолжает предпринимать попытки оправдаться перед россиянами за использование в их адрес ненормативной лексики

Автор:
26 апреля 2022 11:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Россия   высказывание   звезда   знаменитость   критика   
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Звёзды первой величины типа Пугачёвой или Хаматовой подверглись со стороны россиян шквалу критики. Ведь они покинули свою страну в непростое для неё время.

Лидер «Машины времени» просит воздержаться от резких высказываний в адрес уехавших артистов. Поскольку 68-летний музыкант и сам перебрался в Израиль с супругой и маленьким сыном. В интервью Ксении Собчак Макаревич признался, что не чувствует себя виноватым, поскольку есть вещи, которые он не в силах изменить.

Ещё музыкант предпринял попытку извиниться за использование ненормативной лексики в адрес россиян, подчеркнув, что его просто не совсем верно поняли.


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«Я имел в виду хамов, которые позволяют себе очень нехорошо писать в Сети о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило. Я достаточно хорошо знаю Чулпан Хаматову. Сто лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала? Какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой. Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом. Я вот не удержался...» – примерно так Андрей Вадимович попытался объяснить вербальную дичь, которую эмоционально генерировал на своих страницах в социальных сетях.

Кто-то поддержал «Пола Макара», а кого-то, как, к примеру, режиссёра Сарика Андреасяна речи Макаревича откровенно разозлили.

«Что у этих людей в голове, если они такое пишут?! Я по-прежнему убежден – если артист неумный, ему ничего писать и говорить не надо, а если умный – тем более!» – высказался деятель киноиндустрии.


Не исключено, что эмоционирующий артист выдаст вслед за баранами, идиотами и муд…ём очередной креативный диагноз в адрес россиян. Поскольку в последнее время Макаревич сконцентрировался в основном на диагностике, «спалив за час» все свои, в общем-то, достойные творческие достижения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Россия   высказывание   звезда   знаменитость   критика   
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15  комментариев
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42k
Карандаш 24 минуты назад
...<<В интервью Ксении Собчак Макаревич признался,>>... Дальше даже читать не стал. А зачем читать про отребье?
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28k
Dobry vojak Svejk Z Минуту назад
нахер вообще о них разговаривать?
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199
Николай Александрович 2 минуты назад
ну что старый пес, прогнулся мир под тебя? Искренне верю, что это никогда не вернется к нам!
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774
Шурман 4 минуты назад
Неделю назад мне задали вопрос почему я не хочу ездить в Казахстан и не езжу туда 22 года , ответ мой простой я предал родину и ни чего плохого о ней не скажу . А эти твари все рвутся и рвутся назад что бы бобла срубить . Пускай будут мужиками , сказал слово так и не спрыгивай , уехал значит уехал !
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27k
Vazari 5 минут назад
"Сарик Андреасян-деятель киноиндустрии". Моя жизнь никогда не будет прежней....
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3k
Frank Borman 9 минут назад
Попутного ветра в горбатую жопу.
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889
олег 10 минут назад
макарка ,уже пох .
лучше пусть глядит в оба ,если жена с ним разведётся по израильским законам,он станет нищим пенсом на соц пособии.
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9k
Ivan 11 минут назад
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1k
Victor 17 минут назад
какое-то время назад, может год, искал рецепт блюда какого-то, попалось и в его исполнении... мне показалось, что уже тогда любитель макарон был хуже, чем нынешний бидон в сшп
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1k
Helimen 18 минут назад
"Звёзды первой величины типа Пугачёвой или Хаматовой..."
Какие, на хер звезды, какой, в жопу величины?!
Кто их осчастливил этими "званиями" ?!
Тьфу, пакость.
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8k
сеньор Леонсио 21 минуту назад
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