Слово – не Синяя птица: Макаревич продолжает предпринимать попытки оправдаться перед россиянами за использование в их адрес ненормативной лексики

Лидер «Машины времени» просит воздержаться от резких высказываний в адрес уехавших артистов. Поскольку 68-летний музыкант и сам перебрался в Израиль с супругой и маленьким сыном. В интервью Ксении Собчак Макаревич признался, что не чувствует себя виноватым, поскольку есть вещи, которые он не в силах изменить.

Ещё музыкант предпринял попытку извиниться за использование ненормативной лексики в адрес россиян, подчеркнув, что его просто не совсем верно поняли.