Слово – не Синяя птица: Макаревич продолжает предпринимать попытки оправдаться перед россиянами за использование в их адрес ненормативной лексики

Звёзды первой величины типа Пугачёвой или Хаматовой подверглись со стороны россиян шквалу критики. Ведь они покинули свою страну в непростое для неё время.
Лидер «Машины времени» просит воздержаться от резких высказываний в адрес уехавших артистов. Поскольку 68-летний музыкант и сам перебрался в Израиль с супругой и маленьким сыном. В интервью Ксении Собчак Макаревич признался, что не чувствует себя виноватым, поскольку есть вещи, которые он не в силах изменить.
Ещё музыкант предпринял попытку извиниться за использование ненормативной лексики в адрес россиян, подчеркнув, что его просто не совсем верно поняли.
«Я имел в виду хамов, которые позволяют себе очень нехорошо писать в Сети о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило. Я достаточно хорошо знаю Чулпан Хаматову. Сто лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала? Какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой. Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом. Я вот не удержался...» – примерно так Андрей Вадимович попытался объяснить вербальную дичь, которую эмоционально генерировал на своих страницах в социальных сетях.
Кто-то поддержал «Пола Макара», а кого-то, как, к примеру, режиссёра Сарика Андреасяна речи Макаревича откровенно разозлили.
«Что у этих людей в голове, если они такое пишут?! Я по-прежнему убежден – если артист неумный, ему ничего писать и говорить не надо, а если умный – тем более!» – высказался деятель киноиндустрии.
Не исключено, что эмоционирующий артист выдаст вслед за баранами, идиотами и муд…ём очередной креативный диагноз в адрес россиян. Поскольку в последнее время Макаревич сконцентрировался в основном на диагностике, «спалив за час» все свои, в общем-то, достойные творческие достижения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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лучше пусть глядит в оба ,если жена с ним разведётся по израильским законам,он станет нищим пенсом на соц пособии.
Какие, на хер звезды, какой, в жопу величины?!
Кто их осчастливил этими "званиями" ?!
Тьфу, пакость.
А вот ее ранние песни, до конца 1970-х, пока она исполняла произведения действительно хороших поэтов и музыкантов - прекрасны. Ведь был же и голос, и талант.