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Обыкновенная чесночница: Головастики больше родителей, а кожа пропахла чесноком. Наша родная лягушка-параноик

Обыкновенная чесночница: Головастики больше родителей, а кожа пропахла чесноком. Наша родная лягушка-параноик

Автор:
26 апреля 2022 20:35
Метки: животные   интересно   факты   
144
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Некоторых животных тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть. Я сейчас не про обыкновенную чесночницу. Её и правда непросто разыскать, и она может исчезнуть прямо из-под носа. Но почти наверняка, вы забудете о ней сразу, как потеряете из виду. Ведь эта животина не выставляет свои фишки напоказ.

В чесночнице от силы 20 граммов веса и её можно перепутать с любой другой желтовато-зелёной бесхвостой амфибией. Животина, правда, обладает более округлыми формами, но кто из нас разбирается в диетологии лягушек? Поэтому при встрече с земноводным обязательно посмотрите ему в глаза. У нашей героини хищные вертикальные зрачки.

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Не переживайте, её хищных способностей хватает лишь на всякую мелочь вроде жуков, улиток или дождевых червей. Бояться лягушку не стоит, если только вы не француз. Мягкая кожа, покрытая слизью, отдаёт чесночным запахом и вызывает сильное раздражение слизистых. Так что пробовать лапки чесночницы мы вам настоятельно не рекомендуем.

К сожалению, токсичная слизь — не панацея. На лягух охотятся по всему ареалу, от Испании до Восточной Сибири. Чтобы снизить потери, амфибия перешла на ночной образ жизни. А ещё научилась скрываться даже посреди чистого поля. По примеру реального чеснока животина закапывается в грунт!

Шпоры на задних ногах вонзаются в рыхлую землю как хорошо наточенные ножи — в свежий батон. Дайте амфибии пару минут, и она спрячется от вас даже на голой земле. Таким макаром чесночница может выкопать подземный лаз глубиной в 2 метра!

Но не обошлось и без минусов. На такой глубине не светит солнце, а температура и влажность не меняются в течение суток. Как отличить безопасную ночь от опасного дня? Обыкновенная чесночница решила эту задачу, а мы — нет. Люди даже увозили их в Америку. Другой климат и часовой пояс должны были сломать внутренние часы лягушек, но этого не произошло.

Всё у чесночниц работает как по часам. В том числе и размножение. Каждую весну самцы начинают квакать. Звук получается громкий, но его почти не слышно, ведь лягушки поют не над водой, а под ней. Искажённые звуки напоминают что-то среднее между кипящей водой и журчащим ручьём.

Самки, однако, резво прибегают на еле слышимый зов. Дальше случается амплексус: самец обнимает самку и оплодотворяет её икру прямо на выходе. Дальнейшая судьба детишек их не волнует, животины прячутся по своим норкам.

Впрочем, головастикам и не нужна родительская поддержка. Потому что малыши чесночницы сами становятся угрозой для всего съедобного. На поздних стадиях развития размер головастиков может достигать 16 сантиметров — вдвое больше своих родителей!

9/10 массы сжигаются во время превращения во взрослую особь. От огромной личинки остаётся микролягушка, которая отправляется покорять этот большой и страшный мир.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   факты   
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Андрей Н. Час назад
Автор, каждый раз с удовольствие читаю ваши посты про животин!
Продолжайте!
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