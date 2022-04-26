Обыкновенная чесночница: Головастики больше родителей, а кожа пропахла чесноком. Наша родная лягушка-параноик

Некоторых животных тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть. Я сейчас не про обыкновенную чесночницу. Её и правда непросто разыскать, и она может исчезнуть прямо из-под носа. Но почти наверняка, вы забудете о ней сразу, как потеряете из виду. Ведь эта животина не выставляет свои фишки напоказ.
В чесночнице от силы 20 граммов веса и её можно перепутать с любой другой желтовато-зелёной бесхвостой амфибией. Животина, правда, обладает более округлыми формами, но кто из нас разбирается в диетологии лягушек? Поэтому при встрече с земноводным обязательно посмотрите ему в глаза. У нашей героини хищные вертикальные зрачки.
Не переживайте, её хищных способностей хватает лишь на всякую мелочь вроде жуков, улиток или дождевых червей. Бояться лягушку не стоит, если только вы не француз. Мягкая кожа, покрытая слизью, отдаёт чесночным запахом и вызывает сильное раздражение слизистых. Так что пробовать лапки чесночницы мы вам настоятельно не рекомендуем.
К сожалению, токсичная слизь — не панацея. На лягух охотятся по всему ареалу, от Испании до Восточной Сибири. Чтобы снизить потери, амфибия перешла на ночной образ жизни. А ещё научилась скрываться даже посреди чистого поля. По примеру реального чеснока животина закапывается в грунт!
Шпоры на задних ногах вонзаются в рыхлую землю как хорошо наточенные ножи — в свежий батон. Дайте амфибии пару минут, и она спрячется от вас даже на голой земле. Таким макаром чесночница может выкопать подземный лаз глубиной в 2 метра!
Но не обошлось и без минусов. На такой глубине не светит солнце, а температура и влажность не меняются в течение суток. Как отличить безопасную ночь от опасного дня? Обыкновенная чесночница решила эту задачу, а мы — нет. Люди даже увозили их в Америку. Другой климат и часовой пояс должны были сломать внутренние часы лягушек, но этого не произошло.
Всё у чесночниц работает как по часам. В том числе и размножение. Каждую весну самцы начинают квакать. Звук получается громкий, но его почти не слышно, ведь лягушки поют не над водой, а под ней. Искажённые звуки напоминают что-то среднее между кипящей водой и журчащим ручьём.
Самки, однако, резво прибегают на еле слышимый зов. Дальше случается амплексус: самец обнимает самку и оплодотворяет её икру прямо на выходе. Дальнейшая судьба детишек их не волнует, животины прячутся по своим норкам.
Впрочем, головастикам и не нужна родительская поддержка. Потому что малыши чесночницы сами становятся угрозой для всего съедобного. На поздних стадиях развития размер головастиков может достигать 16 сантиметров — вдвое больше своих родителей!
9/10 массы сжигаются во время превращения во взрослую особь. От огромной личинки остаётся микролягушка, которая отправляется покорять этот большой и страшный мир.
Источник:
АНТИФИШКИ
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