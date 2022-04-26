Обыкновенная чесночница: Головастики больше родителей, а кожа пропахла чесноком. Наша родная лягушка-параноик

Но не обошлось и без минусов. На такой глубине не светит солнце, а температура и влажность не меняются в течение суток. Как отличить безопасную ночь от опасного дня? Обыкновенная чесночница решила эту задачу, а мы — нет. Люди даже увозили их в Америку. Другой климат и часовой пояс должны были сломать внутренние часы лягушек, но этого не произошло.