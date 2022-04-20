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Чемодан - вокзал - домой: бежавшие за границу россияне возвращаются и рассказывают, почему эмиграция это не романтично

Чемодан - вокзал - домой: бежавшие за границу россияне возвращаются и рассказывают, почему эмиграция это не романтично (5 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:37
Сообщество : Жить в России
Метки: ВЦИОМ   Россия   возвращенцы   заграница   опрос   россияне   эмигранты   
1598
5

Говорить на каждом углу об эмиграции из России как о мечте, это одно, а резко в три дня собраться и покинуть пределы родины - это совсем не тоже самое. Потому что очень быстро выясняется, что для обычных россиян, не миллионеров и не звёзд эстрады, фанатичное "уехать из России хоть тушкой, хоть чучелком" перестаёт работать при первом же столкновении с суровой реальностью.

Известное в России модное издание на букву V, недавно заблокированное Роскомнадзором, провело опрос "испугавшихся возвращенцев" с целью узнать, почему эмигрировав в начале СО в сказочное забугорье они не захотели там остаться.

Ответы получились разнообразные порой до смешного вроде "Скажите, почему революция не удалась? — Понимаете, я люблю творожок из Вкусвилла…":

***

2 марта я в панике купил билет до Еревана. Нашел относительно дешевый вариант на следующий день за 40 тысяч рублей. Следом за мной улетал друг, и его билет уже стоил 60. Учиться и работать я мог удаленно. Родители меня поддержали. Сказали, что, если так мне будет комфортнее, надо лететь.

Но у меня в Москве остались несколько важных дел, да и родители сказали, что надо возвращаться. И спустя две с половиной недели я прилетел назад.

***

У меня были мысли снять фильм в Грузии. Я даже написал сценарий короткого метра и поговорил с несколькими продюсерами, но они не проявили особого интереса, а у меня не было достаточно эмоциональных сил.

×
×

***

Еще мне не хватало «Вкусвилла». Очевидно, в Грузии свои вкусовые привычки, но меня удивило, например, что нигде нельзя купить индейку. Рыбу тоже тяжело найти. Зато много мучного и сыра. А еще в Тбилиси очень вкусный творог.

***

Все время, что мы были в Грузии, я мониторил цены на продукты в Москве. Хотел знать, например, насколько подорожает мой любимый йогурт. Раньше он стоил 50 рублей, а сейчас — 54. Для меня такое изменение стало еще одним показателем, что моя жизнь кардинально не меняется. Как бы наивно это ни звучало.

У меня высокий болевой порог. Пока в России открыты границы, есть продукты и можно сходить в Пушкинский музей, я не уеду.

***

Через две недели я решила, что пора возвращаться…. я не хотела еще дольше отягощать маму. Я, грубо говоря, заставила ее бросить свою жизнь и заняться моей: жить в моей квартире, сидеть с моим котом.

***

Деньги заканчивались. В Питере осталась девушка, друзья, собаки. Поэтому решил, что надо возвращаться, и сел в автобус Таллин — Санкт-Петербург.

***

«Я полетел в Узбекистан и вернулся в конце марта, когда стало ясно, что принудительная мобилизация — всего лишь слух. Я понял, что Европа для меня не вариант, что бы я там делал, если почти не говорю по-английски?».

Подводя итог можно выделить несколько основных причин, почему россияне возвращаются обратно на родину:

На новом месте невозможно найти работу с условиями оплаты труда, как в России или хотя бы схожими.

Выяснилось, что уровень жизни в странах ближнего зарубежья значительно ниже, чем в РФ.

Безопасность, усиление русофобских настроений в «братских» странах растёт с каждым днем.

Невозможность растить детей в русскоязычной среде.

Многие решения были приняты в состоянии паники, спустя месяц стало понятно, что не были просчитаны все риски переезда.

Опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства — так ответили 88% опрошенных.

Скорее хотел бы уехать каждый десятый, а по сравнению с прошлым годом доля желающих уехать из России на ПМЖ даже сократилась.

В близком окружении 87% россиян нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания, у 12% такие люди есть.

Почти половина опрошенных россиян (45%) считают, что уехавшие из России через какое-то время скорее вернутся в страну. Среди тех, кто хочет переехать, возвращение допускают только 23%. Треть граждан предполагают, что переехавшие скорее не вернутся (33%). затруднились дать прогноз 22% россиян.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВЦИОМ   Россия   возвращенцы   заграница   опрос   россияне   эмигранты   
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19  комментариев
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4k
A 4 часа назад
Я так понимаю, опрашивали по большей части умственно отсталых?
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−7
pit 3 минуты назад
Просто поспешили и не обдумали. Разве так переезд делается? Надо сделать документы, подучить язык, закрыть все дела, монетизировать имущество, договорится с будущим работодателем и квартиродателем. организовать перевоз вещей и т.д. И тогда уже спокойно переезжать. Это не так страшно и сложно как может показаться, если тщательно все обдумать.
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3k
Alexander Parshuto 52 минуты назад
Насколько я помню, по статистике более половины россиян возвращаются обратно из Израиля в первые два года после репатриации. И это в спокойные времена и при условии, что в Израиле для репатриантов созданы весьма тепличные условия.
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12k
Alex 53 минуты назад
"высокий болевой порог" цен на и огурт. Без коментариев. Второй от мобилизации сбежал. По возвращении надо бы его по военкоматам потаскать.
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1k
Трям 2 часа назад
Это говновброс! Никто не сваливает из страны, чтоб плакать и возвращаться через месяц-полтора. Аффтор - мудак.
Только зассатые хохлы валят куда угодно, чтоб там выйобваться (ролики вы тут видели). Нормальные люди, решившие свалить - готовы прожить там не менее года за свой счет при любых раскладах!!!
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−8
Marco 2 часа назад
Возвращаются не потому что Рашка хорошая, просто в странах бывшего СССР вас презирают
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217
Alex Marco 18 минут назад
Это тебя [мат] все презирают
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5k
Allmaster 3 часа назад
Бегут те, у которых уже мошна в миллионах долларах. Они по любому нормально жить будут в любой стране. А бегущие по следам , с пусть десятком тыщ, это те, которым не прожить нигде.
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12k
кира 3 часа назад
Кто-то в панике скупает сахар, кто-то бежит, сам не зная, куда, зачем и от чего. Паника - она такая, самые необдуманные решения принимаются в панике.
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155
Uganda 4 часа назад
ппц. Билет за 40 штук, а он йогурт мониторит
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397
Мария Коненкова 4 часа назад
Да понятно всё. Кто хотел уехать и имел возможность уехать - уехал. Кто хотел, но у кого нет возможности - сидит на месте. Паника - она такая. Кто-то сам свалил, а маму оставил, маму-то не жалко, её можно и бросить за котом и квартирой следить. Кто-то, как истинный патриот и защитник Отечества, при первом же вонючем слухе о мобилизации свинтил, роняя дерьмо. Теперь вот возвращаются. Почему нет? Слабые люди, тьфу, а не люди, но гражданства их никто не лишал.
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