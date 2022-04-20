Чемодан - вокзал - домой: бежавшие за границу россияне возвращаются и рассказывают, почему эмиграция это не романтично

Известное в России модное издание на букву V, недавно заблокированное Роскомнадзором, провело опрос "испугавшихся возвращенцев" с целью узнать, почему эмигрировав в начале СО в сказочное забугорье они не захотели там остаться.

Ответы получились разнообразные порой до смешного вроде "Скажите, почему революция не удалась? — Понимаете, я люблю творожок из Вкусвилла…":

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2 марта я в панике купил билет до Еревана. Нашел относительно дешевый вариант на следующий день за 40 тысяч рублей. Следом за мной улетал друг, и его билет уже стоил 60. Учиться и работать я мог удаленно. Родители меня поддержали. Сказали, что, если так мне будет комфортнее, надо лететь.

Но у меня в Москве остались несколько важных дел, да и родители сказали, что надо возвращаться. И спустя две с половиной недели я прилетел назад.

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У меня были мысли снять фильм в Грузии. Я даже написал сценарий короткого метра и поговорил с несколькими продюсерами, но они не проявили особого интереса, а у меня не было достаточно эмоциональных сил.