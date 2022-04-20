Чемодан - вокзал - домой: бежавшие за границу россияне возвращаются и рассказывают, почему эмиграция это не романтично

Говорить на каждом углу об эмиграции из России как о мечте, это одно, а резко в три дня собраться и покинуть пределы родины - это совсем не тоже самое. Потому что очень быстро выясняется, что для обычных россиян, не миллионеров и не звёзд эстрады, фанатичное "уехать из России хоть тушкой, хоть чучелком" перестаёт работать при первом же столкновении с суровой реальностью.
Известное в России модное издание на букву V, недавно заблокированное Роскомнадзором, провело опрос "испугавшихся возвращенцев" с целью узнать, почему эмигрировав в начале СО в сказочное забугорье они не захотели там остаться.
Ответы получились разнообразные порой до смешного вроде "Скажите, почему революция не удалась? — Понимаете, я люблю творожок из Вкусвилла…":
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2 марта я в панике купил билет до Еревана. Нашел относительно дешевый вариант на следующий день за 40 тысяч рублей. Следом за мной улетал друг, и его билет уже стоил 60. Учиться и работать я мог удаленно. Родители меня поддержали. Сказали, что, если так мне будет комфортнее, надо лететь.
Но у меня в Москве остались несколько важных дел, да и родители сказали, что надо возвращаться. И спустя две с половиной недели я прилетел назад.
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У меня были мысли снять фильм в Грузии. Я даже написал сценарий короткого метра и поговорил с несколькими продюсерами, но они не проявили особого интереса, а у меня не было достаточно эмоциональных сил.
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Еще мне не хватало «Вкусвилла». Очевидно, в Грузии свои вкусовые привычки, но меня удивило, например, что нигде нельзя купить индейку. Рыбу тоже тяжело найти. Зато много мучного и сыра. А еще в Тбилиси очень вкусный творог.
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Все время, что мы были в Грузии, я мониторил цены на продукты в Москве. Хотел знать, например, насколько подорожает мой любимый йогурт. Раньше он стоил 50 рублей, а сейчас — 54. Для меня такое изменение стало еще одним показателем, что моя жизнь кардинально не меняется. Как бы наивно это ни звучало.
У меня высокий болевой порог. Пока в России открыты границы, есть продукты и можно сходить в Пушкинский музей, я не уеду.
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Через две недели я решила, что пора возвращаться…. я не хотела еще дольше отягощать маму. Я, грубо говоря, заставила ее бросить свою жизнь и заняться моей: жить в моей квартире, сидеть с моим котом.
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Деньги заканчивались. В Питере осталась девушка, друзья, собаки. Поэтому решил, что надо возвращаться, и сел в автобус Таллин — Санкт-Петербург.
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«Я полетел в Узбекистан и вернулся в конце марта, когда стало ясно, что принудительная мобилизация — всего лишь слух. Я понял, что Европа для меня не вариант, что бы я там делал, если почти не говорю по-английски?».
Подводя итог можно выделить несколько основных причин, почему россияне возвращаются обратно на родину:
На новом месте невозможно найти работу с условиями оплаты труда, как в России или хотя бы схожими.
Выяснилось, что уровень жизни в странах ближнего зарубежья значительно ниже, чем в РФ.
Безопасность, усиление русофобских настроений в «братских» странах растёт с каждым днем.
Невозможность растить детей в русскоязычной среде.
Многие решения были приняты в состоянии паники, спустя месяц стало понятно, что не были просчитаны все риски переезда.
Опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства — так ответили 88% опрошенных.
Скорее хотел бы уехать каждый десятый, а по сравнению с прошлым годом доля желающих уехать из России на ПМЖ даже сократилась.
В близком окружении 87% россиян нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания, у 12% такие люди есть.
Почти половина опрошенных россиян (45%) считают, что уехавшие из России через какое-то время скорее вернутся в страну. Среди тех, кто хочет переехать, возвращение допускают только 23%. Треть граждан предполагают, что переехавшие скорее не вернутся (33%). затруднились дать прогноз 22% россиян.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только зассатые хохлы валят куда угодно, чтоб там выйобваться (ролики вы тут видели). Нормальные люди, решившие свалить - готовы прожить там не менее года за свой счет при любых раскладах!!!
По смыслу и означает, что Россия - лучше.
И взасос целуют в мерикосскую задницу. В расчете на печеньки ... Вы даже призрения не заслуживаете, так жалости если только. Как бомжей издали жалеют.