Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России

Пусть теперь «крутятся» там, куда перебрались.
В Госдуме уже говорили о том, что уехавшим «звёздам» здесь будут не рады. А то получается очень удобно: сейчас эти граждане «отправились в отпуск», чтобы не иметь никакого отношения к последним событиям. А когда всё уляжется - они радостно вернутся и как ни в чём не бывало продолжать петь, плясать, вести корпоративы и получать огромные деньги.
Потому что известны и нужны они только в России. В любой стране, в которую они убежали, никому такие «звёзды» не интересны. Там своих хватает.
Теперь в Госдуме хотят действовать жёстче: закрепить на законодательном уровне запрет на деятельность в РФ для «уехавших».
«Все опять ручейком побегут в РФ, потому что здесь концерты, эфиры, телешоу и деньги. Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, которые уехали за границу, которые при этом продолжают носить звания заслуженных артистов РФ, ходить на всякие ток-шоу и давать интервью за бешеные деньги».
Ну и всё - теперь одной ж… на двух стульях усидеть не получится. Даже если ты звезда оГГГроменных масштабов. Лишь один вопрос остался без ответа: как теперь будет зарабатывать Макаревич? Ему-то как быть, бедолаге? В Израиле-то его концерты никому не нужны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Вот нашлись "слабые духом не патриоты" которые взяли и дрызнули за рубежи отечества во время "спецоперации". А можно ли их обвинять в предательстве?
Ведь никто из Кремля не оповестил граждан России о вводимом особом положении в стране? Никто не организовал Комитет обороны и всякое такое, чтобы действовало во времена войны? Страна Россия жила как живет, ходим на работу, рожаем детей и т.д и тп.
Наоборот,власть в стране всех оповещает что все движется в прежнем русле и никаких особых положений в стране. Т.е по сути эту спец.операцию можно приравнять к прибыванию РФ в Сирии. Ну,мы же не стали бы огрызаться на кого-то кто бы уехал из страны из-за войны в Сирии? Или кто-то уехал из РФ по другим соображениям? Финансовым, безопасности? Это же не предательство?
Или все-таки власть должна ясно определить критерии предательства и наказания за него?
- Теперь зайдем с другой стороны. Это сколько же потенциально слабых духом людей которые лидеры мнений есть скрытые "пятая колонна"? В стране-то всего-лишь дунул некий легкий "сквознячок", а они уже сдрызнули. И не только сдрызнули, а еще некоторые активно протестуют и вываливают ушаты говна на оставшихся.
И это при том,что некоторые из сваливших из-за войны свалили в те страны которые сами ведут войны и отхапывают территории других государств, но ведь это другое,да?
Какой же "великий исход" будет из РФ при серьезном конфликте? А?
Было уже, проходили.
Но при этом к самим подобным "звездулькам" у меня отношение плёвое. Я считаю, что это мы сами сделали из них кумиров и идолов. А пользы от них - мизер. Не зря сказано, что если на работу не выйдет бригада таких вот "звездунов", то люди это даже не заметят. А если на работу не выйдет бригада электриков, то люди почувствуют проблему почти сразу.
Условный певец (художник, шоумен, юморист, писатель) Иванов (Шниперсон, Хотько, Кинжибаев, Гоголидзе) взял билеты и с семьёй или любовницей уехали из одной страны на некоторое время жить в другую. В чём тут криминал?
Осудить мы их можем только морально. Мы, обычные россияне, должны придать их остракизму, ввести против них свои "санкции"-не слушать их песни, не ходить на их концерты, не заказывать на корпоративы. Полный игнор. Вот тогда до них дойдёт.
Ничего до них не "дойдёт", вы - хороший и воспитанный человек и поэтому так рассуждаете )
Они запоют о патриотизме, устроят какие-нибудь грандиозные шоу "в поддержку", что-нибудь слёзно наврут в интервью и постепенно, сначала для самой "доброй и человечной" части публики, а потом и для массовой аудитории, обретет статус "любимцев" и снова поедут по России зарабатывать свои миллионы )
Знаете, отношение к публике у "некоторых" артистов сугубо потребительское. Если не сказать "циничное". Русская простота, доброта и доверчивость - это источник их доходов и только. А известные события расставили, наконец, все точки над "ё" и с их патриотизмом, и с их отношением к России и её гражданам - их словами и поступками. Вот и почему бы их "не пускать" )
На мой взгляд, вполне себе нормальное решение