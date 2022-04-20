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Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России

Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 15:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Макаревич   госдума   заграница   закон   заработок   звезды   концерты   
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Пусть теперь «крутятся» там, куда перебрались.

В Госдуме уже говорили о том, что уехавшим «звёздам» здесь будут не рады. А то получается очень удобно: сейчас эти граждане «отправились в отпуск», чтобы не иметь никакого отношения к последним событиям. А когда всё уляжется - они радостно вернутся и как ни в чём не бывало продолжать петь, плясать, вести корпоративы и получать огромные деньги.

Потому что известны и нужны они только в России. В любой стране, в которую они убежали, никому такие «звёзды» не интересны. Там своих хватает.

Теперь в Госдуме хотят действовать жёстче: закрепить на законодательном уровне запрет на деятельность в РФ для «уехавших».

«Все опять ручейком побегут в РФ, потому что здесь концерты, эфиры, телешоу и деньги. Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, которые уехали за границу, которые при этом продолжают носить звания заслуженных артистов РФ, ходить на всякие ток-шоу и давать интервью за бешеные деньги».

Ну и всё - теперь одной ж… на двух стульях усидеть не получится. Даже если ты звезда оГГГроменных масштабов. Лишь один вопрос остался без ответа: как теперь будет зарабатывать Макаревич? Ему-то как быть, бедолаге? В Израиле-то его концерты никому не нужны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Макаревич   госдума   заграница   закон   заработок   звезды   концерты   
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58  комментариев
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1k
Денис Ануфриев 4 часа назад
хорошо бы депутатам самим себе запретить двойное гражданство,и так далее
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23k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
Я предлагаю запретить депутатам иметь собственное мнение, так же как и граждане РФ!
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2k
Sergius SPb 12 минут назад
Я бы предложил подумать вот о чем.
- Вот нашлись "слабые духом не патриоты" которые взяли и дрызнули за рубежи отечества во время "спецоперации". А можно ли их обвинять в предательстве?
Ведь никто из Кремля не оповестил граждан России о вводимом особом положении в стране? Никто не организовал Комитет обороны и всякое такое, чтобы действовало во времена войны? Страна Россия жила как живет, ходим на работу, рожаем детей и т.д и тп.
Наоборот,власть в стране всех оповещает что все движется в прежнем русле и никаких особых положений в стране. Т.е по сути эту спец.операцию можно приравнять к прибыванию РФ в Сирии. Ну,мы же не стали бы огрызаться на кого-то кто бы уехал из страны из-за войны в Сирии? Или кто-то уехал из РФ по другим соображениям? Финансовым, безопасности? Это же не предательство?
Или все-таки власть должна ясно определить критерии предательства и наказания за него?
- Теперь зайдем с другой стороны. Это сколько же потенциально слабых духом людей которые лидеры мнений есть скрытые "пятая колонна"? В стране-то всего-лишь дунул некий легкий "сквознячок", а они уже сдрызнули. И не только сдрызнули, а еще некоторые активно протестуют и вываливают ушаты говна на оставшихся.
И это при том,что некоторые из сваливших из-за войны свалили в те страны которые сами ведут войны и отхапывают территории других государств, но ведь это другое,да?
Какой же "великий исход" будет из РФ при серьезном конфликте? А?
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5k
пирожок Полчаса назад
Какой закон нарушен?
Было уже, проходили.
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 47 минут назад
я за ! уехали так уехали. пусть гроши заробляют в других местах..
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985
сергей ремизов 52 минуты назад
О России матушке беспокоятся. Может детей своих к нам в страну вернёте и откажитесь от двойного гражданства? Лицемеры хреновы.
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85
Виолетта 55 минут назад
Просто не ходите на их концерты, выступления, творческие вечера!
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309
MPEG-8 Час назад
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33k
Мойша Час назад
"Отпускникам" полностью перекрыть ходы на гостелевидение (то, которое финансируется государством). То же самое с госучреждениями и госкорпорациями. Нарушения - штраф и расходы за личный счет пригласившего.А остальные частники - в свободном плавании, но на заметке с последующей ликвидацией возможности госзаказов. И всё.
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20k
BiZ Час назад
законы они вроде не нарушили. а деньги здесь они получают от кого? запретить эфиры вполне разумно. а запрещать живые выступления, где деньги идут от людей? так это люди им платят. тогда с фашистами получаются те, кто отдает им свои деньги. тогда этих вот и надо запрещать..
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
НА йух...всех
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26k
Ashabad 2 часа назад
Я не одобряю подобные законы и законопроекты. Потому что если эти люди оказались подлецами, то это должны решать люди а не законодатели.
Но при этом к самим подобным "звездулькам" у меня отношение плёвое. Я считаю, что это мы сами сделали из них кумиров и идолов. А пользы от них - мизер. Не зря сказано, что если на работу не выйдет бригада таких вот "звездунов", то люди это даже не заметят. А если на работу не выйдет бригада электриков, то люди почувствуют проблему почти сразу.
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1k
perekrestok 2 часа назад
Макаревича и Машину времени в молодости слушал и обожал. Ходил пару раз на подпольные концерты в конце 70-х. Но потом как ушат холодной воды на голову было интервью Макаревича в начале 90-х кажется, где он сказал что прикупили с ребятами зубоврачебную клинику на Пресне. После этого бизнесменов слушать не смог. Так что пусть эти бизнесмены катятся в страны развитого капитализма и там проявляют себя. Доброго пути и успехов пожелать не могу. Пусть выпутываются сами.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Правильно, еще и обратно в страну не пускать когда на западе их с говном смешают.
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884
олег 2 часа назад
они все нужны ,когда выборы .а так бы уже давно им всем пня дали.
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20k
Евгений 2 часа назад
По уехавшим "звёздам " плакать не буду.
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5k
SR 2 часа назад
Как-то всегда было насрать на этих "звезд". От сантехника, дяди Васи, пользы гораздо больше. Но, у ЛДПР одна инициатива "умнее" другой. Зато какая кипучая деятельность на благо России. Популисты. Нужно как-то оправдывать свое никчемное существование. Разогнать давно уже надо все это шапито.
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462
sapsanbosh 2 часа назад
Молодцы! Главное довести инициативу до логического завершения - законодательного акта.
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Все это болтология: а как поступить с Чубайсом, укравшим миллиарды и спокойно уехавшим прожирать их? А как поступить (и почему разрешили вернуться и распродать наворованную мамашкой и покойником-папашкой) с лошадью по имени Собчак? Почему пустили назад. А Ванечка Ургант, а с десяток всевозможных телеведущих (например, Малышевский понос продолжают крутить на первом), политиков и прочих? Давайте так: просто поражать в правах и не пускать в Россию.
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5k
Алексей 2 часа назад
Какая глупость. А на основании чего запретить? Что нарушили эти люди? Какую статью закона? Они кого-то ограбили, или уходили от уплаты налогов, или вели подрывную деятельность на территории России?
Условный певец (художник, шоумен, юморист, писатель) Иванов (Шниперсон, Хотько, Кинжибаев, Гоголидзе) взял билеты и с семьёй или любовницей уехали из одной страны на некоторое время жить в другую. В чём тут криминал?
Осудить мы их можем только морально. Мы, обычные россияне, должны придать их остракизму, ввести против них свои "санкции"-не слушать их песни, не ходить на их концерты, не заказывать на корпоративы. Полный игнор. Вот тогда до них дойдёт.
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3
николай быков 2 часа назад
Кто не с нами, тот враг?
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