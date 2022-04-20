Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России

В Госдуме уже говорили о том, что уехавшим «звёздам» здесь будут не рады. А то получается очень удобно: сейчас эти граждане «отправились в отпуск», чтобы не иметь никакого отношения к последним событиям. А когда всё уляжется - они радостно вернутся и как ни в чём не бывало продолжать петь, плясать, вести корпоративы и получать огромные деньги.

Потому что известны и нужны они только в России. В любой стране, в которую они убежали, никому такие «звёзды» не интересны. Там своих хватает.

Теперь в Госдуме хотят действовать жёстче: закрепить на законодательном уровне запрет на деятельность в РФ для «уехавших».

«Все опять ручейком побегут в РФ, потому что здесь концерты, эфиры, телешоу и деньги. Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, которые уехали за границу, которые при этом продолжают носить звания заслуженных артистов РФ, ходить на всякие ток-шоу и давать интервью за бешеные деньги».