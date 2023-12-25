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В Красноярске задержали самого злостного телефонного террориста России

В Красноярске задержали самого злостного телефонного террориста России

Автор:
25 декабря 2023 12:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Красноярский край   ФСБ   задержание   подросток   телефонный терроризм   
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За свою карьеру 17-летний подросток успел "заминировать" 350 объектов.

В Красноярском крае в селе Нижний Суэток правоохранители задержали подростка, который превратил звонки о ложном минировании в заработок. Орудовал 17-летний телефонный террорист на протяжении почти трёх лет — с 2021 по 2023 годы. За это время он 350 раз поднимал на уши оперативные службы по всей России.


Последний свой звонок преступник сделал в середине декабря, сообщив в дежурную часть МО МВД России "Шушенский" (Красноярский край) о подозрительном предмете в здании суда села Шушенское. При обследовании помещений суда сапёры, конечно, ничего не нашли. Зато в ходе расследования полицейские совместно с сотрудниками ФСБ вышли на след малолетнего вредителя.

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В ходе обысков у него дома нашли банковские карты, SIM-карту, планшет, ноутбук и сотовый телефон, которыми он пользовался для совершения звонков в органы власти. в ходе допроса стало известно, что подросток совершил не одну сотню подобных звонков, изменяя свой голос и номера телефонов через специальные программы. Делал он это за деньги. Неизвестные лица через мессенджер давали ему задания, которые тот исполнял.

"Подозреваемый за денежное вознаграждение принимал заказы от третьих лиц через мессенджер, после чего, используя программу для подмены голоса, осуществлял звонки в различные учреждения. В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации", — сообщили в красноярском главке МВД.


Против подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Только по третьей части статьи ему грозит от шести до восьми лет колонии.

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Метки: Видео   Красноярский край   ФСБ   задержание   подросток   телефонный терроризм   
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13  комментариев
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398
Денис Веселов 58 минут назад
Его не садить а на невштатную должность брать надо, научил бы может органы чему.
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153
Фрол 18 минут назад
Раз прячут морду лица,знать это пустышка,скуки ради.
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8k
rutt 39 минут назад
Ремня ему надо дать!
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139
IntuitCrypto 42 минуты назад
Вот может стоит таких просто брать под колпак, чтобы и дальше принимал заявки, но сливал инфу в органы. А то на его место найдутся другие и будут уже похитрее.
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22k
сеньор Леонсио 48 минут назад
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2k
Максим Макашев Час назад
заМ.И.Н.Е.Т.ируйте самогО подростка
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198
ruslan d Час назад
Сменит сферу деятельности на СБ зеленого банка ?
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7k
tamin Час назад
Появится новый оператор тюремного кц. Даже скорее супервизор!
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