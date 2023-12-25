В Красноярске задержали самого злостного телефонного террориста России

В Красноярском крае в селе Нижний Суэток правоохранители задержали подростка, который превратил звонки о ложном минировании в заработок. Орудовал 17-летний телефонный террорист на протяжении почти трёх лет — с 2021 по 2023 годы. За это время он 350 раз поднимал на уши оперативные службы по всей России.

Последний свой звонок преступник сделал в середине декабря, сообщив в дежурную часть МО МВД России "Шушенский" (Красноярский край) о подозрительном предмете в здании суда села Шушенское. При обследовании помещений суда сапёры, конечно, ничего не нашли. Зато в ходе расследования полицейские совместно с сотрудниками ФСБ вышли на след малолетнего вредителя.

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В ходе обысков у него дома нашли банковские карты, SIM-карту, планшет, ноутбук и сотовый телефон, которыми он пользовался для совершения звонков в органы власти. в ходе допроса стало известно, что подросток совершил не одну сотню подобных звонков, изменяя свой голос и номера телефонов через специальные программы. Делал он это за деньги. Неизвестные лица через мессенджер давали ему задания, которые тот исполнял.