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Спецслужбы задержали россиянина, готовившего покушение на Такера Карлсона

Спецслужбы задержали россиянина, готовившего покушение на Такера Карлсона

Автор:
27 февраля 2024 12:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Такер Карлсон   ФСБ   задержание   интервью   подготовка к теракту   
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Уроженец Подольска был арестован еще на этапе подготовки диверсии.

Недавний визит Такера Карлсона в Москву мог обернуться для журналиста трагедией. Как сообщают СМИ, на телеведущего готовилось покушение, осуществить которое должен был житель Подольска, завербованный ГУР Украины.


Расправиться с журналистом предполагалось путём подрыва его авто.


Россиянин должен был заложить взрывное устройство под машину Карлсона, на которой тот передвигался, когда с 1 по 8 февраля находился в Москве. Авто находилось на подземном паркинге в здании гостиницы Four Seasons, но добраться до него исполнитель не успел - был задержан силовиками еще при подготовке диверсии.


Известно, что за успешно выполненное задание россиянину было обещано $4000. Задержанный дал признательные показания.




Как сообщает Телеграм-канал "Оперативные сводки" в отношении уроженца Подольска возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.


Сам же Карлсон уверен, что за ним следили спецслужбы США. Он заявил, что слежка была организована Агентством национальной безопасности США (АНБ). Всё это было сделано, чтобы помешать интервью с В.Путиным, однако старания АНБ не увенчались успехом.

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Метки: Видео   Такер Карлсон   ФСБ   задержание   интервью   подготовка к теракту   
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3  комментария
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39k
albedo 39 минут назад
Путин же сказал, что Россия про всех все знает.
Даже кто конкретно взорвал Северные Потоки.
Вот и со свидомыми так вышло.

Радует, что берутся диверсанты за копейки, следовательно умных среди них нет.
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Хохлы писец убогие, да за Карлсоном наверное все разведки мира в Москве следили, не говоря уже про ФСБ, ну и плюс личная охрана журналиста. Да ещё найти в качестве исполнителя такого чмошника за 4к баксов!
Они что, всерьёз думали, что любой чмошник может подойти к автомобилю Карлсона и засунуть под него эту хренотень никто ничего не заметит???
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21k
Shtoppi 41 минуту назад
«... на телеведущего готовилось покушение, осуществить которое должен был житель Подольска, завербованный ГУР Украины.»
---------
а гур укрАины, как всем хорошо известно, своей головой уже давно не пользуется и делает все исключительно по приказу и под кураторством белых джентльменов с туманного альбиона.
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