Уроженец Подольска был арестован еще на этапе подготовки диверсии.
Недавний визит Такера Карлсона в Москву мог обернуться для журналиста трагедией. Как сообщают СМИ, на телеведущего готовилось покушение, осуществить которое должен был житель Подольска, завербованный ГУР Украины.
Расправиться с журналистом предполагалось путём подрыва его авто.
Россиянин должен был заложить взрывное устройство под машину Карлсона, на которой тот передвигался, когда с 1 по 8 февраля находился в Москве. Авто находилось на подземном паркинге в здании гостиницы Four Seasons, но добраться до него исполнитель не успел - был задержан силовиками еще при подготовке диверсии.
Известно, что за успешно выполненное задание россиянину было обещано $4000. Задержанный дал признательные показания.
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Как сообщает Телеграм-канал "Оперативные сводки" в отношении уроженца Подольска возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
Сам же Карлсон уверен, что за ним следили спецслужбы США. Он заявил, что слежка была организована Агентством национальной безопасности США (АНБ). Всё это было сделано, чтобы помешать интервью с В.Путиным, однако старания АНБ не увенчались успехом.
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Даже кто конкретно взорвал Северные Потоки.
Вот и со свидомыми так вышло.
Радует, что берутся диверсанты за копейки, следовательно умных среди них нет.
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а гур укрАины, как всем хорошо известно, своей головой уже давно не пользуется и делает все исключительно по приказу и под кураторством белых джентльменов с туманного альбиона.