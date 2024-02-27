Спецслужбы задержали россиянина, готовившего покушение на Такера Карлсона

Россиянин должен был заложить взрывное устройство под машину Карлсона, на которой тот передвигался, когда с 1 по 8 февраля находился в Москве. Авто находилось на подземном паркинге в здании гостиницы Four Seasons, но добраться до него исполнитель не успел - был задержан силовиками еще при подготовке диверсии.