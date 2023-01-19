"ФСБ сами придут извиняться": пьяный стример сжёг военный билет, позвал в гости силовиков - и они пришли

Впрочем, раскаяние не помогло, и стример стал фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием интернета, с угрозой применения насилия). Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

На допросе Гриб был покладист, дал признательные показания. По месту его жительства изъята компьютерная техника. Записи стримов и посты с личных страниц Гриба в соцсетях будут изучаться следствием для приобщения их к делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения 34-летнему идиоту блогеру.

Кстати, ранее, в в 2014 и 2018 годах он уже привлекался к уголовной ответственности по данной статья и получил условный срок. Тот самый случай, когда поговорка про то, что горбатого исправит лишь могила, поразительно справедлива.