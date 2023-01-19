FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6837 постов • 988 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"ФСБ сами придут извиняться": пьяный стример сжёг военный билет, позвал в гости силовиков - и они пришли

"ФСБ сами придут извиняться": пьяный стример сжёг военный билет, позвал в гости силовиков - и они пришли

Автор:
19 января 2023 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Гриб   блогер   видео   задержание   извинение   оскорбление   политика   пьяный на стриме   фсб   
1458
1
2

Правда, извиняться пришлось самому блогеру. И выглядел он при этом как-то не очень.

Как быстро слетает бравада с блогеров, когда к ним на огонёк заглядывают сотрудники ФСБ! Воронежский стример Гриб как-то вёл трансляцию, в которой наговорил много интересного. И "русню"-то он ненавидит, и вскоре собирается переехать на Украину, где выставит свой паспорт и начнёт по нему стрелять. А за все эти речи ему ничего не будет, т.к. у Гриба - ого-го какая мать и отчим - генералиссимум. Отмажут от любых попыток правоохранительных органов наказать словоохотливого стримера. Да что там, из ФСБ после всего придут и извинятся!


За любой пьяный бред приходится отвечать. Вот и Грибу придётся осознать всё, что он натворил. ледственный комитет опубликовал оперативные кадры задержания блогера и запись его извинений.


Впрочем, раскаяние не помогло, и стример стал фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием интернета, с угрозой применения насилия). Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.


На допросе Гриб был покладист, дал признательные показания. По месту его жительства изъята компьютерная техника. Записи стримов и посты с личных страниц Гриба в соцсетях будут изучаться следствием для приобщения их к делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения 34-летнему идиоту блогеру.


Кстати, ранее, в в 2014 и 2018 годах он уже привлекался к уголовной ответственности по данной статья и получил условный срок. Тот самый случай, когда поговорка про то, что горбатого исправит лишь могила, поразительно справедлива.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Андрей Гриб   блогер   видео   задержание   извинение   оскорбление   политика   пьяный на стриме   фсб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей А Полчаса назад
Если человек идиот-это надолго(С)
Наговорил он прилично.
Пока такие долбойобы на себе не испытают строго наказания, они так и будут "стримить".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
288
Критерий Коши 10 секунд назад
Злобный дебил обыкновенный. Вероятно, завербованный ципсо. Как и подобает безмозглому дебилу, он не осознает последствий своих действий и во всём доверяется своим покровителям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ivan 19 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин 5 минут назад
Если бы Гриб был представителем кавказских национальностей, то извинений было бы достаточно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Альберт Назыров 8 минут назад
Какое же оно ГОВНО, аж до блевотины, для таких десятка на калыме как минимум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь 11 минут назад
А почему свинорыло на исходном ролике есть, а где "раскаивается" - замазали? Типа материалы дела?
Вот я живу так же в Воронеже - я хочу знать живущее рядом чмо в лицо. Чтобы не считать его по незнанию человеком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
V2.Smirnov 22 минуты назад
А кто папа и мама-то? С чего он был так уверен в себе? Или просто болван?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Полчаса назад
И ведь наверное кто-то смотрел этого идиота, а то и донатил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Александр Б. Полчаса назад
Конченный ублюдок... Либо на передовую в качестве штурмовика и не меньше полугода, либо в тюрьму лет на 20-ть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений 38 минут назад
Да и куй с ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108214



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и его участников
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и...
Набирающие популярность в сообществах
Метро в шаговой доступности⁠⁠
Метро в шаговой доступности⁠⁠
Глобальное потепление? А чего это плохо?
Глобальное потепление? А чего это плохо?
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#история#забавно#люди#в мире#Прошлое#сво#картинки
#Юмор#факты#интересное#аварии#Украина#авто аварии#позитив#Фотографии#Россия#Приколы
#Прикол#дтп#животные#автомобили#кино#автомир#США#Ynews#везение#своими руками
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь "Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за свое поведение "Мои аксакалы мне всё объяснили": яжемать, грозившая расправой за сына-вандала, извинилась за... В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ В Москве задержали студента, планировавшего устроить в вузе "резню" В Москве задержали студента, планировавшего устроить в вузе "резню" В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM В США после задержания полицией погиб брат основательницы движения BLM Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире

На что жалуетесь?

Вернуться