"ФСБ сами придут извиняться": пьяный стример сжёг военный билет, позвал в гости силовиков - и они пришли

Правда, извиняться пришлось самому блогеру. И выглядел он при этом как-то не очень.
Как быстро слетает бравада с блогеров, когда к ним на огонёк заглядывают сотрудники ФСБ! Воронежский стример Гриб как-то вёл трансляцию, в которой наговорил много интересного. И "русню"-то он ненавидит, и вскоре собирается переехать на Украину, где выставит свой паспорт и начнёт по нему стрелять. А за все эти речи ему ничего не будет, т.к. у Гриба - ого-го какая мать и отчим - генералиссимум. Отмажут от любых попыток правоохранительных органов наказать словоохотливого стримера. Да что там, из ФСБ после всего придут и извинятся!
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
За любой пьяный бред приходится отвечать. Вот и Грибу придётся осознать всё, что он натворил. ледственный комитет опубликовал оперативные кадры задержания блогера и запись его извинений.
Впрочем, раскаяние не помогло, и стример стал фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием интернета, с угрозой применения насилия). Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
На допросе Гриб был покладист, дал признательные показания. По месту его жительства изъята компьютерная техника. Записи стримов и посты с личных страниц Гриба в соцсетях будут изучаться следствием для приобщения их к делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения 34-летнему
идиоту блогеру.
Кстати, ранее, в в 2014 и 2018 годах он уже привлекался к уголовной ответственности по данной статья и получил условный срок. Тот самый случай, когда поговорка про то, что горбатого исправит лишь могила, поразительно справедлива.
Источник:
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Наговорил он прилично.
Пока такие долбойобы на себе не испытают строго наказания, они так и будут "стримить".
Вот я живу так же в Воронеже - я хочу знать живущее рядом чмо в лицо. Чтобы не считать его по незнанию человеком.