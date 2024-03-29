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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополье

Автор:
29 марта 2024 22:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ставрополь   ФСБ   задержание   приготовление к теракту   сву   
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По данным ведомства, планировали собрать СВУ и взорвать его в людном месте.

В Ставрополье сотрудниками ФСБ задержаны трое приезжих из Средней Азии, которые планировали совершить теракт в местах массового скопления людей.


"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — сообщили в ФСБ.

Сообщается, что при обыске у подозреваемых были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства. Это поражающие элементы в виде болтов и гвоздей, а также химические элементы для изготовления взрывчатого вещества. Сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье "Приготовление к террористическому акту". 

Источник:

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Метки: Видео   Ставрополь   ФСБ   задержание   приготовление к теракту   сву   
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4  комментария
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18k
a_komolow 10 минут назад
автору последнего видео
Завтра за тобой придут!
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35
Друг Человека 11 минут назад
Там, конечно, на картинке много заблюрено. Но, я правильно понимаю, что если смешать сахар с гвоздями, шурупами и учебником арабского языка и залить всё это водой, то будет взрыв?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1921 пост (1926 в горячем)
Лесник
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