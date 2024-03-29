Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополье

По данным ведомства, планировали собрать СВУ и взорвать его в людном месте.
В Ставрополье сотрудниками ФСБ задержаны трое приезжих из Средней Азии, которые планировали совершить теракт в местах массового скопления людей.
"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — сообщили в ФСБ.
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Сообщается, что при обыске у подозреваемых были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства. Это поражающие элементы в виде болтов и гвоздей, а также химические элементы для изготовления взрывчатого вещества. Сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье "Приготовление к террористическому акту".
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