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Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток

Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток (20 фото)

Автор:
02 февраля 2022 16:57
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   каламбуры   лингвошутки   подборки   твиттер   шутки   язык   
1142
20
Из этой подборки вы узнаете, почему никогда нельзя сдаваться, почему нельзя заточить тигра, как выглядит отечественный процессор, а также познакомитесь с творчеством знаменитого японского поэта.
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Метки: Анекдоты   Юмор   каламбуры   лингвошутки   подборки   твиттер   шутки   язык   
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4  комментария
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641
Мрачный Жнец Полчаса назад
"с тонким ароматом баяна"?
Да здесь просто воняет баянами...
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2k
Сергей Сергеев 48 минут назад
Для тараканов тапок и есть апокалипсис
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905
Иннoгeнтий 52 минуты назад
Над Вассерманом осторожнее тут гигикайте ... он в думе с недавних пор в ЕДРе состоит !!!
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4k
4ijik Час назад
Норм так. Зашло!
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