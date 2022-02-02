Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток

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Из этой подборки вы узнаете, почему никогда нельзя сдаваться, почему нельзя заточить тигра, как выглядит отечественный процессор, а также познакомитесь с творчеством знаменитого японского поэта.
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