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Про Котлету, Микрона и Т9: новая подборка каламбуров и лингвошуток

Про Котлету, Микрона и Т9: новая подборка каламбуров и лингвошуток (18 фото)

Автор:
05 марта 2022 17:09
Сообщество : Юмор
Метки: Безос   Каламбур   Юмор   лингво   подборка   шутки   язык   
4792
18

Как выглядит эльф в Германии, как в жизни может пригодиться парабола, что наркологи говорят о ежах и кое-что ещё в нашей юмористической подборке.

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Метки: Безос   Каламбур   Юмор   лингво   подборка   шутки   язык   

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8  комментариев
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2k
Лёха 4 часа назад
Про противень не впилил...
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0
Ольга 8 минут назад
Т9- давно уже присоседился к противень Росси., Большего пакостника в своём ближнем окружении я ещё не встречала. И про крайний Айфон - в точку. Если хочешь расстаться с жизнью, подойди к очереди и спроси ' Кто последний?"

Ю
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1k
Slesarkip 2 часа назад
На п.16
И выпустить телепрограмму:
Неинтеллектуальная забегаловка "Чё? Де? Када?"
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887
Falco Peregrinus 3 часа назад
Хорошо, но мало!
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12k
Типа граф 3 часа назад
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!ГЕНнадий 3 часа назад
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