Про Котлету, Микрона и Т9: новая подборка каламбуров и лингвошуток

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Как выглядит эльф в Германии, как в жизни может пригодиться парабола, что наркологи говорят о ежах и кое-что ещё в нашей юмористической подборке.
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