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Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток (20 фото)

Автор:
04 апреля 2022 18:43
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   каламбуры   лингво   подборка   русский язык   твиттер   шутки   язык   
2462
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Почему парламент не место для дискуссий, от какого Свифта отключили Россию, что объединяет айтишника и лысого из Brazzers и кое-что ещё в апрельской подборке каламбуров.

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Источник:

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Метки: Анекдоты   Юмор   каламбуры   лингво   подборка   русский язык   твиттер   шутки   язык   
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5  комментариев
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vijilante 14 минут назад
Про "Oleg" не понял.
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agpeterson vijilante 10 минут назад
0 - это ноль
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Николай Дмитрич

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