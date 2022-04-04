Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток

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Почему парламент не место для дискуссий, от какого Свифта отключили Россию, что объединяет айтишника и лысого из Brazzers и кое-что ещё в апрельской подборке каламбуров.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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