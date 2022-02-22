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Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток

Праздничная, но не про защитников подборка каламбуров и лингвошуток (22 фото)

Автор:
22 февраля 2022 17:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   анекдот   каламбуры   лингво   прикол   русский язык   твиттер   шутки   
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Как определять время по стрелкам, что общего у мыла и ворон, как выглядит торшер, кто хорошо смеётся и кое-что ещё в нашей праздничной подборке каламбуров. Количество баянов не превышает норму.
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Метки: Юмор   анекдот   каламбуры   лингво   прикол   русский язык   твиттер   шутки   
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