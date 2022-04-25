Китайское начальство проверяет трудовой задор по батарейкам

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Новый способ проверить качество работы сотрудников нашел руководитель небольшой китайской компании. Перед окончанием рабочего дня он требует у всех сотрудников отправлять ему снимок экрана смартфона с уровнем заряда батареи. Если он слишком низкий - значит, на работе сотрудник занят отнюдь не делом.
Владелец небольшой компании в китайском Ухане неожиданно стал звездой сети. Это случилось, когда его сотрудники рассказали: шеф требует присылать ему скриншоты экранов телефонов, в том числе индикатора заряда батареи, перед уходом с работы.
Руководитель уханьской компании был убежден, что низкая производительность его компании в последние месяцы каким-то образом связана с тем, сколько времени сотрудники проводят за своими смартфонами вместо работы. Поэтому он решил справиться с проблемой, ежедневно проверяя использование телефонов работниками. По словам одного сотрудника, который и рассказал в соцсетях о спорной методике повышения производительности, он и его коллеги должны зайти в настройки своего телефона, сделать скриншоты графика использования батареи за день и отправить их своему начальнику.
Разумеется, социальные сети с возмущением восприняли эту методику, представляющую собой яркий пример вмешательства в личную жизнь. Многие называли этот метод бесполезным, а другие советовали сотрудникам компании просто увольняться и искать работу получше.
Руководитель уханьской компании был убежден, что низкая производительность его компании в последние месяцы каким-то образом связана с тем, сколько времени сотрудники проводят за своими смартфонами вместо работы. Поэтому он решил справиться с проблемой, ежедневно проверяя использование телефонов работниками. По словам одного сотрудника, который и рассказал в соцсетях о спорной методике повышения производительности, он и его коллеги должны зайти в настройки своего телефона, сделать скриншоты графика использования батареи за день и отправить их своему начальнику.
Разумеется, социальные сети с возмущением восприняли эту методику, представляющую собой яркий пример вмешательства в личную жизнь. Многие называли этот метод бесполезным, а другие советовали сотрудникам компании просто увольняться и искать работу получше.
«Это возмутительно, когда компания начинает заниматься такими вещами, обычно это означает, что она катится вниз, и вы можете начать планировать смену работы», — прокомментировал один человек на Weibo. «Явное вторжение в частную жизнь», — заметил другой.
Некоторые особо хитрые пользователи указывали, что работники компании могут обойти это спорное правило, взяв с собой второй смартфон и отправив с него скриншоты.
Сотрудник, который рассказал об этой практике в сети, добавил, что некоторые из его коллег были возмущены этим и пытаются спорить с начальником, но большинство беспокоятся о том, не приведут ли жалобы к увольнению, поэтому они просто молчат.
Некоторые особо хитрые пользователи указывали, что работники компании могут обойти это спорное правило, взяв с собой второй смартфон и отправив с него скриншоты.
Сотрудник, который рассказал об этой практике в сети, добавил, что некоторые из его коллег были возмущены этим и пытаются спорить с начальником, но большинство беспокоятся о том, не приведут ли жалобы к увольнению, поэтому они просто молчат.
Представитель компании позже рассказал, что после того, как история выплеснулась в сеть, президент компании выступил с публичным заявлением. Он объяснил, что его метод никак не связан с нарушением конфиденциальности частной жизни сотрудников. Его единственная цель - повышение производительности труда за счет того, чтобы принудить их не проверять социальные сети и не играть в видеоигры на работе. Но это не смягчило сердца людей в сети.
Китайские компании уже некоторое время попадают в заголовки новостей из-за своих спорных методов повышения производительности. От публичного унижения сотрудников за невыполнение задач до установки таймеров в туалетах — они делают все, чтобы люди выполняли как можно больше работы.
А вам как китайский метод повышения производительности? Как думаете, у нас сработает?
Китайские компании уже некоторое время попадают в заголовки новостей из-за своих спорных методов повышения производительности. От публичного унижения сотрудников за невыполнение задач до установки таймеров в туалетах — они делают все, чтобы люди выполняли как можно больше работы.
А вам как китайский метод повышения производительности? Как думаете, у нас сработает?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-Я не беру личный телефон с собой на работу
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А вообще проблема решается просто - сдача перед работой всех личных девайсов на проходной. После работы - забирают обратно. На рабочем месте не должно быть личных вещей...
Например, в ТК РФ использование сотрудниками личных мобильных телефонов никак не регламентирует. Поэтому запрет телефонов не ущемляет права работников и не ухудшает их положение. Если мобильный телефон не используется в рабочем процессе сотрудника, то руководитель в праве запретить его использование в рабочее время.
---А вообще проблема решается просто - сдача перед работой всех личных девайсов на проходной----
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Если заведут отдельный телефон, то его и сдадут на проходной. Не будешь же каждого работника обыскивать как в СИЗО на предмет того, не пронёс ли он чего запрещённого.
А вообще решение проблемы придумано давным-давно: нужно контролировать не процесс, а результат. Если работник справляется с поставленными задачами, то пусть хоть целый день в телефоне сидит. А если не справляется, то его надо менять, несмотря на то, что он с утра до ночи бурную деятельность на рабочем месте изображает.
Это же Китай)