Китайское начальство проверяет трудовой задор по батарейкам

Представитель компании позже рассказал, что после того, как история выплеснулась в сеть, президент компании выступил с публичным заявлением. Он объяснил, что его метод никак не связан с нарушением конфиденциальности частной жизни сотрудников. Его единственная цель - повышение производительности труда за счет того, чтобы принудить их не проверять социальные сети и не играть в видеоигры на работе. Но это не смягчило сердца людей в сети.

Китайские компании уже некоторое время попадают в заголовки новостей из-за своих спорных методов повышения производительности. От публичного унижения сотрудников за невыполнение задач до установки таймеров в туалетах — они делают все, чтобы люди выполняли как можно больше работы.

А вам как китайский метод повышения производительности? Как думаете, у нас сработает?