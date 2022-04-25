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Китайское начальство проверяет трудовой задор по батарейкам

Китайское начальство проверяет трудовой задор по батарейкам

Автор:
25 апреля 2022 14:14
Сообщество : Истории
Метки: Китай   идеи босса   история   начальство   ну вы даете!   работа   странные люди   трудолюбие   
882
4
Новый способ проверить качество работы сотрудников нашел руководитель небольшой китайской компании. Перед окончанием рабочего дня он требует у всех сотрудников отправлять ему снимок экрана смартфона с уровнем заряда батареи. Если он слишком низкий - значит, на работе сотрудник занят отнюдь не делом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   идеи босса   история   начальство   ну вы даете!   работа   странные люди   трудолюбие   
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12  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
второй телефон, или зарядка, не?
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35
Tol 41 секунду назад
-Я не получил снимок твоего расхода батарейки
-Я не беру личный телефон с собой на работу

Всё!
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2k
PROXOR81 7 минут назад
Комунистический Китай, а методы моргинального капиталиста.
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22k
Ватаку Накомоде 15 минут назад
А не пошёл бы он нахрен? Есть задача. Если она выполнена - значит сотрудник работает хорошо. А что он ещё делает, музыку слушает или порно одним глазом смотрит начальника волновать не должно.
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25k
Юрьевич 48 минут назад
Заведут отдельный телефон для фоток батарейки для шефа
Думаю, что купить в Китае дешёвый смартфон не проблема.

А вообще проблема решается просто - сдача перед работой всех личных девайсов на проходной. После работы - забирают обратно. На рабочем месте не должно быть личных вещей...

Например, в ТК РФ использование сотрудниками личных мобильных телефонов никак не регламентирует. Поэтому запрет телефонов не ущемляет права работников и не ухудшает их положение. Если мобильный телефон не используется в рабочем процессе сотрудника, то руководитель в праве запретить его использование в рабочее время.
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25
Евгений Трапезников Юрьевич 39 минут назад
---Заведут отдельный телефон---
---А вообще проблема решается просто - сдача перед работой всех личных девайсов на проходной----
________________________
Если заведут отдельный телефон, то его и сдадут на проходной. Не будешь же каждого работника обыскивать как в СИЗО на предмет того, не пронёс ли он чего запрещённого.
А вообще решение проблемы придумано давным-давно: нужно контролировать не процесс, а результат. Если работник справляется с поставленными задачами, то пусть хоть целый день в телефоне сидит. А если не справляется, то его надо менять, несмотря на то, что он с утра до ночи бурную деятельность на рабочем месте изображает.
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366
HalloFreeSpace Час назад
Не задалбывает его интересно ?
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245
GluK797 HalloFreeSpace 24 минуты назад
Ну если в компании помимо начальника 2-3 чел, то нет, а если 300-400?
Это же Китай)
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1k
Василич Час назад
У нас не сработает, я пришлю ему фото своего телефона..
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