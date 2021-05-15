Доминиканка отрепетировала собственные похороны

62
9
1
59-летняя Майра Алонсо организовала у себя дома репетицию собственных похорон со всеми необходимыми атрибутами, включая гроб и скорбящих родственников. По словам женщины, это было лучшее впечатление в ее жизни.
Жительница Сантьяго в Доминиканской Республике несколько часов провела в гробу на церемонии репетиции собственных похорон. У гроба, в котором лежала 59-летняя Майра Алонсо, собрались родственники, изо всех сил изображавшие скорбь. Некоторым это удавалось, хотя другие не могли сдержать улыбки и делали селфи с фальшивой покойницей.
Алонсо прибыла на церемонию на катафалке, одетая в белом, и самостоятельно легла в гроб, который взяла в аренду на один день.
Мнимая покойница надела на голову цветочный венок и вложила в ноздри вату, имитируя традиционное убранство тела в местных традициях.
Как подсчитали местные журналисты, странный праздник обошелся женщине примерно в $950 (70 тысяч рублей), включая аренду гроба и освежающие напитки для гостей церемонии.
Позже Алонсо заявила, что этой церемонией "исполнила свою мечту". "Если я умру завтра, можете делать, что угодно, - все, что я хотела, я уже сделала при жизни", - распорядилась она по поводу реальных похорон - на случай, если они понадобятся ей в недалеком будущем.
Алонсо посоветовала собравшейся родне "постараться не умирать как можно дольше" - тем более, по ее словам, в гробу "тепло и очень одиноко".
Церемония, устроенная Алонсо, вызвала взрыв возмущения. Многие обвиняли ее в том, что она безвкусно шутит со смертью в то время, как многие люди умирают от коронавируса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души
- Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном
- Шутки, оказавшиеся пророчествами
- Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом
Метки: Сантьяго доминикана история ну вы даете! понарошку странные люди странный праздник фальшивые похороны
14
Понравилось14
Новости партнёров