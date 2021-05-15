Доминиканка отрепетировала собственные похороны

Позже Алонсо заявила, что этой церемонией "исполнила свою мечту". "Если я умру завтра, можете делать, что угодно, - все, что я хотела, я уже сделала при жизни", - распорядилась она по поводу реальных похорон - на случай, если они понадобятся ей в недалеком будущем.