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Доминиканка отрепетировала собственные похороны

Доминиканка отрепетировала собственные похороны (9 фото + 1 видео)

Автор:
15 мая 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Сантьяго   доминикана   история   ну вы даете!   понарошку   странные люди   странный праздник   фальшивые похороны   
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59-летняя Майра Алонсо организовала у себя дома репетицию собственных похорон со всеми необходимыми атрибутами, включая гроб и скорбящих родственников. По словам женщины, это было лучшее впечатление в ее жизни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сантьяго   доминикана   история   ну вы даете!   понарошку   странные люди   странный праздник   фальшивые похороны   
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